https://ukraina.ru/20240518/1055145499.html

Москва-Пекин. Новый формат глобального мира

Москва-Пекин. Новый формат глобального мира - 18.05.2024 Украина.ру

Москва-Пекин. Новый формат глобального мира

Государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику, безусловно, являлся в эти дни наиболее значимым событием мировой внешнеполитической повестки.

2024-05-18T11:17

2024-05-18T11:17

2024-05-18T11:17

китай

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владимир путин

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За переговорами между российскими и китайскими лидерами внимательно наблюдали на всей планете. Потому что существует общее понимание – Москва и Пекин проектируют контуры более мирного и равноправного будущего, где больше не будет тотального диктата западных стран во главе с США.На пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин говорил об этом буквально, призывая "направлять развитие глобального управления и искать политическое решение актуальных проблем, руководствуясь принципом справедливости".Россия, Китай и набирающие силу государства Глобального Юга уже сегодня налаживают многостороннее сотрудничество в своих собственных интересах, исходя из своих реальных потребностей – несмотря на ожесточенное давление со стороны Вашингтона.Путин и Си Цзиньпин синхронно высказались в этом ключе, комментируя конкретные проблемы двухсторонних отношений и глобальной повестки.Они отметили, что гегемонистские попытки изменить мировой военно-стратегический баланс, которые предпринимаются со стороны США и НАТО, являются неприемлемыми, и приводят к негативным последствиям во всех регионах мира – от Восточной Европы и Ближнего Востока до Азиатско-Тихоокеанского региона.РФ и Китай принципиально осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств, оставляя за собой право применять в случае подобных действий ответные меры.А эта консолидированная позиция, которая встречает понимания во всем мире – ведь терять свои вложенные активны не желают ни в Саудовской Аравии, ни в Бразилии – поможет сдержать желание украсть деньги своих соперников, которое настойчиво демонстрирует западная элита.Дружественные страны намерены обеспечивать бесперебойные каналы расчетов между своими экономическими субъектами, защищать взаимные инвестиции от угрозы со стороны третьих стран и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергетических ресурсов.Подробности этих планов, конечно же, не озвучиваются публично. Но очевидно, что Москва и Пекин прорабатывают разносторонние меры, направленные на нейтрализацию западных санкций, которые нацелены буквально на все – начиная от банковской сети и заканчивая страховыми компаниями, которые поддерживают перевозку нефти.В целом санкции удается преодолевать. Взаимный товарооборот России и Китая достиг рекордных 240 миллиардов долларов, однако его развитие нуждается в защите, которая поможет дальнейшему углублению экономических связей.По мнению экспертов, на переговорах могла обсуждаться перспектива создания системы товарообмена и банковских транзакций, надежно защищенной от злонамеренного влияния извне.Подобный опыт, опробованный на практике российско-китайских отношений, впоследствии может применяться в контактах с другими странами – например, между российскими и турецкими банками.Посол России в Турецкой республике Алексей Ерхов в интервью турецкой службе китайского телеканала CGTN отметил, что Турция, наряду с Китаем, подвергается прессингу со стороны Запада за экономическое сотрудничество с Москвой. Он заявил, что этому можно противостоять только за счет взаимной солидарности и сплоченности.Всем ясно, что кроме правильных слов о солидарности, важно предложить партнерам практические механизмы, которые обезопасят торговлю и взаиморасчеты от постоянных американских атак.Москва вместе с Пекином находятся в авангарде процесса, который иногда называют альтернативной глобализацией. Они должны выработать средства, направленные на нейтрализацию западных санкций, и эти решения будут широко востребованы во всем мире – потому что американская экономическая удавка является проблемой для множества стран и компаний с самой разной юрисдикцией.По иронии судьбы, США сами ускоряют этот процесс, предпринимая активные недружественные шаги в области экономики, направленные на подрыв китайского экспорта.Буквально накануне государственного визита российского президента в Китай американские власти развернули против КНР торговую войну, установив рекордные пошлины на основные товары китайских производителей.И это делает процесс сближения дружественных стран объективной необходимостью, без которой невозможно выстоять в жесткой борьбе с Америкой."Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина не оставила сомнений в том, насколько тесно китайский и российский лидеры сходятся в своем видении мира. Оба поклялись углублять свое стратегическое партнерство и нацелились против США, назвав их дестабилизирующим агрессором.В обширном совместном заявлении из 7000 слов, в котором излагаются их общие взгляды на вопросы от Тайваня до войны в Газе, они провозгласили: "российско-китайские отношения выдерживают испытание стремительными переменами в мире, Китай и Россия демонстрируют силу и стабильность и переживают лучший период в своей истории", – отмечал по поводу российско-китайских переговоров американский канал CNN.Совместная внешнеполитическая позиция Москвы и Пекина также продолжает консолидироваться на фоне глобальной американской угрозы.Китайская сторона отметила, что поддерживает мирное решение конфликта на Украине, и считает, что в мирных переговорах должна быть на равных представлена Россия. А Москва, в свою очередь, намерена участвовать в переговорном процессе исходя из реальной ситуации и своих национальных интересов, игнорируя ультиматумы и "хотелки" Запада.На повестке дня – проект нового формата глобального мира, где больше не будут работать навязанные американцами "правила". Но для его реализации предстоит приложить множество усилий, которое предпринимают в настоящее время Китай и Россия.О том, что думают в Китае о прошедшей встрече лидеров России и КНР читайте в статье китайского политического аналитика, блоггера Сюй Цзицзюня Китай для России — верный друг и мирный сосед

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китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, нато, cnn, эксклюзив