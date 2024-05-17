https://ukraina.ru/20240517/1055101600.html

Китай для России — верный друг и мирный сосед

Китай для России — верный друг и мирный сосед - 17.05.2024 Украина.ру

Китай для России — верный друг и мирный сосед

Третий за три года визит Путина в Китай подтверждает прочность союза Китая и России, за которым неотступно следует тень противостояния — глобальная игра Китая и США. Публикуем комментарий постоянного автора Украина.ру из КНР, политического обозревателя, аналитика и блогера Сюй Цзицзюня по поводу визита Президента Путина в КНР.

2024-05-17T03:54

2024-05-17T03:54

2024-05-17T04:26

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16 мая 2024 года президент России Владимир Путин вновь прибыл с визитом в Китай. Нет сомнений, сотрудничество между нашими странами и дальше будет углубляться и, извините за такую игру слов, подниматься на новые высоты.Всем известно, что в 2023 году объём торговли между Россией и Китаем достиг суммы в рекордные 240 миллиардов долларов, и эту цифру, конечно же, нужно удвоить, ведь мы соседи со взаимодополняющими экономиками и ресурсами, и чем теснее экономические связи, тем лучше для наших народов и, не побоюсь сказать, для мира во всём мире. Банально звучит, но если вдуматься, то в этой банальности лежит правда нашей жизни. Мы, Китай и Россия, на сегодняшний день выступаем гарантами мира на земле.С момента начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года Россия оказалась в трудном положении: возглавляемая США коалиция из 50 стран создала напряжение как на фронте, так и в политике и экономике. В подобной ситуации партнёрам необходима координация действий. Мы вышли на новый этап наших отношений в создавшейся ситуации. Также определённым объективным фактором оказалось и то, что противоборство США и Китая влияет на расстановку сил во всём мире. На Украине и в Палестине, в Красном и Южно-Китайском морях и в Тайваньском проливе, на Корейском полуострове, да и во всех узловых точках мира чувствуется противостояние двух сверхдержав.Оглядываясь на историю китайско-американских отношений, можно сказать, что поведение администрации Байдена беспрецедентно: такого размаха наглости и недоверия наши отношения не видели на протяжении всей своей истории. На посту президента Байден много раз публично заявлял о содействии развитию китайско-американских отношений, о нестремлении к холодной войне и проч., но, как мы знаем, США говорят одно, а делают всегда другое. Бесстыдным является и то, что действия вашингтонских администраций направлены на сдерживание развития нашей страны и заигрывания с тайваньскими марионетками. Не менее абсурдно и то, что они, ставя палки в колёса развития нашей страны, настойчиво советуют нам не продолжать сотрудничать с Россией. Мы видели разное, но наглее американских политиков ещё поискать надо!И именно поэтому, как я уже сказал выше, в настоящий момент Китай и США , как две тени, следуют друг за другом по миру и борются за свои интересы. И в общей картине полномасштабного соперничества двух супердержав, своеобразной игрой внутри игры, имеющей наибольшее значение для успеха или поражения одной из сторон, является российско-украинское столкновение.Из четырёх основных мировых центров силы — Китая, США, России и Европейского союза, Россия в настоящее время прочно привязана к украинскому полю боя. Истощена вовлечённостью в российско-украинский конфликт и старая недобрая Европа. И у Китая и США разные роли на полях российско-украинских сражений. Де-юре, не являясь сторонами конфликта, оба государства играют роль главных мировых гроссмейстеров. Способность Китая влиять на мировые события основана на реальной силе. Нас полтора миллиарда и мы, в отличие от американцев, всегда выступали и выступаем за мир! Старые империи приходят в упадок, мы же идём вперёд. Нам нечего бояться, и поэтому в нашем лице Россия найдёт верного друга и мирного соседа.

https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html

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сша

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2024

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