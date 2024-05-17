Китай для России — верный друг и мирный сосед - 17.05.2024 Украина.ру
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Китай для России — верный друг и мирный сосед
Китай для России — верный друг и мирный сосед - 17.05.2024 Украина.ру
Китай для России — верный друг и мирный сосед
Третий за три года визит Путина в Китай подтверждает прочность союза Китая и России, за которым неотступно следует тень противостояния — глобальная игра Китая и США. Публикуем комментарий постоянного автора Украина.ру из КНР, политического обозревателя, аналитика и блогера Сюй Цзицзюня по поводу визита Президента Путина в КНР.
2024-05-17T03:54
2024-05-17T04:26
эксклюзив
кнр (китай)
россия
мид кнр
визит
сша
владимир путин
сюй цзицзюнь
китай
джо байден
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16 мая 2024 года президент России Владимир Путин вновь прибыл с визитом в Китай. Нет сомнений, сотрудничество между нашими странами и дальше будет углубляться и, извините за такую игру слов, подниматься на новые высоты.Всем известно, что в 2023 году объём торговли между Россией и Китаем достиг суммы в рекордные 240 миллиардов долларов, и эту цифру, конечно же, нужно удвоить, ведь мы соседи со взаимодополняющими экономиками и ресурсами, и чем теснее экономические связи, тем лучше для наших народов и, не побоюсь сказать, для мира во всём мире. Банально звучит, но если вдуматься, то в этой банальности лежит правда нашей жизни. Мы, Китай и Россия, на сегодняшний день выступаем гарантами мира на земле.С момента начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года Россия оказалась в трудном положении: возглавляемая США коалиция из 50 стран создала напряжение как на фронте, так и в политике и экономике. В подобной ситуации партнёрам необходима координация действий. Мы вышли на новый этап наших отношений в создавшейся ситуации. Также определённым объективным фактором оказалось и то, что противоборство США и Китая влияет на расстановку сил во всём мире. На Украине и в Палестине, в Красном и Южно-Китайском морях и в Тайваньском проливе, на Корейском полуострове, да и во всех узловых точках мира чувствуется противостояние двух сверхдержав.Оглядываясь на историю китайско-американских отношений, можно сказать, что поведение администрации Байдена беспрецедентно: такого размаха наглости и недоверия наши отношения не видели на протяжении всей своей истории. На посту президента Байден много раз публично заявлял о содействии развитию китайско-американских отношений, о нестремлении к холодной войне и проч., но, как мы знаем, США говорят одно, а делают всегда другое. Бесстыдным является и то, что действия вашингтонских администраций направлены на сдерживание развития нашей страны и заигрывания с тайваньскими марионетками. Не менее абсурдно и то, что они, ставя палки в колёса развития нашей страны, настойчиво советуют нам не продолжать сотрудничать с Россией. Мы видели разное, но наглее американских политиков ещё поискать надо!И именно поэтому, как я уже сказал выше, в настоящий момент Китай и США , как две тени, следуют друг за другом по миру и борются за свои интересы. И в общей картине полномасштабного соперничества двух супердержав, своеобразной игрой внутри игры, имеющей наибольшее значение для успеха или поражения одной из сторон, является российско-украинское столкновение.Из четырёх основных мировых центров силы — Китая, США, России и Европейского союза, Россия в настоящее время прочно привязана к украинскому полю боя. Истощена вовлечённостью в российско-украинский конфликт и старая недобрая Европа. И у Китая и США разные роли на полях российско-украинских сражений. Де-юре, не являясь сторонами конфликта, оба государства играют роль главных мировых гроссмейстеров. Способность Китая влиять на мировые события основана на реальной силе. Нас полтора миллиарда и мы, в отличие от американцев, всегда выступали и выступаем за мир! Старые империи приходят в упадок, мы же идём вперёд. Нам нечего бояться, и поэтому в нашем лице Россия найдёт верного друга и мирного соседа.
https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html
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россия
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эксклюзив, кнр (китай), россия, мид кнр, визит, сша, владимир путин, сюй цзицзюнь, китай, джо байден
Эксклюзив, КНР (Китай), Россия, МИД КНР, визит, США, Владимир Путин, Сюй Цзицзюнь, Китай, Джо Байден

Китай для России — верный друг и мирный сосед

03:54 17.05.2024 (обновлено: 04:26 17.05.2024)
 
Си и Путин
Си и Путин
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Сюй Цзицзюнь авторы
Сюй Цзицзюнь
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Третий за три года визит Путина в Китай подтверждает прочность союза Китая и России, за которым неотступно следует тень противостояния — глобальная игра Китая и США. Публикуем комментарий постоянного автора Украина.ру из КНР, политического обозревателя, аналитика и блогера Сюй Цзицзюня по поводу визита Президента Путина в КНР.
16 мая 2024 года президент России Владимир Путин вновь прибыл с визитом в Китай. Нет сомнений, сотрудничество между нашими странами и дальше будет углубляться и, извините за такую игру слов, подниматься на новые высоты.
Всем известно, что в 2023 году объём торговли между Россией и Китаем достиг суммы в рекордные 240 миллиардов долларов, и эту цифру, конечно же, нужно удвоить, ведь мы соседи со взаимодополняющими экономиками и ресурсами, и чем теснее экономические связи, тем лучше для наших народов и, не побоюсь сказать, для мира во всём мире. Банально звучит, но если вдуматься, то в этой банальности лежит правда нашей жизни. Мы, Китай и Россия, на сегодняшний день выступаем гарантами мира на земле.
С момента начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года Россия оказалась в трудном положении: возглавляемая США коалиция из 50 стран создала напряжение как на фронте, так и в политике и экономике. В подобной ситуации партнёрам необходима координация действий. Мы вышли на новый этап наших отношений в создавшейся ситуации. Также определённым объективным фактором оказалось и то, что противоборство США и Китая влияет на расстановку сил во всём мире.
На Украине и в Палестине, в Красном и Южно-Китайском морях и в Тайваньском проливе, на Корейском полуострове, да и во всех узловых точках мира чувствуется противостояние двух сверхдержав.
Сюй Цзицзюнь
23 мая 2023, 10:45
Сюй Цзицзюнь: кто онОснователь аналитического центра и бывший шеф-редактор китайского журнала "Хуаньцю Цайцзин" ("Глобал Файнэнс")
Оглядываясь на историю китайско-американских отношений, можно сказать, что поведение администрации Байдена беспрецедентно: такого размаха наглости и недоверия наши отношения не видели на протяжении всей своей истории.
На посту президента Байден много раз публично заявлял о содействии развитию китайско-американских отношений, о нестремлении к холодной войне и проч., но, как мы знаем, США говорят одно, а делают всегда другое. Бесстыдным является и то, что действия вашингтонских администраций направлены на сдерживание развития нашей страны и заигрывания с тайваньскими марионетками. Не менее абсурдно и то, что они, ставя палки в колёса развития нашей страны, настойчиво советуют нам не продолжать сотрудничать с Россией. Мы видели разное, но наглее американских политиков ещё поискать надо!
И именно поэтому, как я уже сказал выше, в настоящий момент Китай и США , как две тени, следуют друг за другом по миру и борются за свои интересы. И в общей картине полномасштабного соперничества двух супердержав, своеобразной игрой внутри игры, имеющей наибольшее значение для успеха или поражения одной из сторон, является российско-украинское столкновение.
Из четырёх основных мировых центров силы — Китая, США, России и Европейского союза, Россия в настоящее время прочно привязана к украинскому полю боя. Истощена вовлечённостью в российско-украинский конфликт и старая недобрая Европа.
И у Китая и США разные роли на полях российско-украинских сражений. Де-юре, не являясь сторонами конфликта, оба государства играют роль главных мировых гроссмейстеров. Способность Китая влиять на мировые события основана на реальной силе. Нас полтора миллиарда и мы, в отличие от американцев, всегда выступали и выступаем за мир! Старые империи приходят в упадок, мы же идём вперёд. Нам нечего бояться, и поэтому в нашем лице Россия найдёт верного друга и мирного соседа.
 
ЭксклюзивКНР (Китай)РоссияМИД КНРвизитСШАВладимир ПутинСюй ЦзицзюньКитайДжо Байден
 
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