Путин объснил, почему для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского
14:15 17.05.2024 (обновлено: 14:17 17.05.2024)
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Для России вопрос о легитимности нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского значим, так как только легитимные власти имею право подписывать документы, заявил 17 мая президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами
"Для России вопрос о легитимности Зеленского имеет значение, судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями", - заявил Путин.
После 20 мая этого года истекает срок каденции Зеленского, однако ЦИК Украины подтвердил его легитимность, объяснив отказ от президентских выборов военным положением. Сам глава киевского режима не раз заявлял, что проведение голосования сейчас "не к месту".
По мнению Владимира Путина, на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, в том числе Конституционный суд.
Помимо этого, президент России сообщил, что до "острой фазы" спецоперации, он был в постоянном контакте с Зеленским. Связан ли новый этап боевых действий с наступлением ВС РФ Путин не уточнил.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся.
Эксперт рассказал "Украина.ру, что будет с Зеленским после завершения срока его каденции.
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