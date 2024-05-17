Путин объснил, почему для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского

Неменский о том, зачем нужна "мирная" конференция в Швейцарии и что угрожает легитимности Зеленского

В мае, 20-го числа истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского, от выборов на Украине отказались. Запад пока принимает это решение Киева, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский