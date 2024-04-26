https://ukraina.ru/20240426/1054738909.html

Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая

Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая - 26.04.2024 Украина.ру

Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая

Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2024-04-26T03:20

2024-04-26T03:20

2024-04-26T03:20

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запад

швейцария

президент украины

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украина

конференция

выборы

сша

легитимность

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На мой взгляд, сейчас для Владимира Зеленского большого риска нет. Видимо, Запад нехотя принял отмену выборов. Посмотрим что покажет так называемая мирная конференция в Швейцарии, которая должна состояться в июне, рассказал политолог.Смысл проведения конференции и состоит в том, чтобы продемонстрировать легитимность Зеленского и готовность продолжать работать с ним западной дипломатии. Судя по всему, этот план обещает быть успешным, добавил эксперт.Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что Зеленского нужно на кого-то заменить. Это в целом вполне рабочий сценарий, но не на ближайшую перспективу, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240425/1054732266.html

запад

швейцария

украина

сша

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новости, запад, швейцария, президент украины, власти украины, украина, конференция, выборы, сша, легитимность