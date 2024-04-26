Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая - 26.04.2024 Украина.ру
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Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая
Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая - 26.04.2024 Украина.ру
Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая
Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2024-04-26T03:20
2024-04-26T03:20
новости
запад
швейцария
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конференция
выборы
сша
легитимность
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На мой взгляд, сейчас для Владимира Зеленского большого риска нет. Видимо, Запад нехотя принял отмену выборов. Посмотрим что покажет так называемая мирная конференция в Швейцарии, которая должна состояться в июне, рассказал политолог.Смысл проведения конференции и состоит в том, чтобы продемонстрировать легитимность Зеленского и готовность продолжать работать с ним западной дипломатии. Судя по всему, этот план обещает быть успешным, добавил эксперт.Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что Зеленского нужно на кого-то заменить. Это в целом вполне рабочий сценарий, но не на ближайшую перспективу, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240425/1054732266.html
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новости, запад, швейцария, президент украины, власти украины, украина, конференция, выборы, сша, легитимность
Новости, Запад, Швейцария, президент Украины, власти Украины, Украина, конференция, выборы, США, легитимность

Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая

03:20 26.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
На мой взгляд, сейчас для Владимира Зеленского большого риска нет. Видимо, Запад нехотя принял отмену выборов. Посмотрим что покажет так называемая мирная конференция в Швейцарии, которая должна состояться в июне, рассказал политолог.
Смысл проведения конференции и состоит в том, чтобы продемонстрировать легитимность Зеленского и готовность продолжать работать с ним западной дипломатии. Судя по всему, этот план обещает быть успешным, добавил эксперт.
"Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. По крайней мере, сейчас рассчитывать на внутренние восстания на Украине против власти и несанкционированный Вашингтоном Майдан оснований нет", - подчеркнул Неменский.
Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что Зеленского нужно на кого-то заменить. Это в целом вполне рабочий сценарий, но не на ближайшую перспективу, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру
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