Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
На мой взгляд, сейчас для Владимира Зеленского большого риска нет. Видимо, Запад нехотя принял отмену выборов. Посмотрим что покажет так называемая мирная конференция в Швейцарии, которая должна состояться в июне, рассказал политолог.
Смысл проведения конференции и состоит в том, чтобы продемонстрировать легитимность Зеленского и готовность продолжать работать с ним западной дипломатии. Судя по всему, этот план обещает быть успешным, добавил эксперт.
"Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. По крайней мере, сейчас рассчитывать на внутренние восстания на Украине против власти и несанкционированный Вашингтоном Майдан оснований нет", - подчеркнул Неменский.
Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что Зеленского нужно на кого-то заменить. Это в целом вполне рабочий сценарий, но не на ближайшую перспективу, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру