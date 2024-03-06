https://ukraina.ru/20240306/1053747033.html

ЦИК Украины подтвердил легитимность Зеленского после окончания срока его президентства

ЦИК Украины подтвердил легитимность Зеленского после окончания срока его президентства - 06.03.2024 Украина.ру

ЦИК Украины подтвердил легитимность Зеленского после окончания срока его президентства

Согласно Конституции Украины, глава государства выполняет свои обязанности до присяги нового президента и не может передать свои полномочия другому лицу, а в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов. Таким образом в ЦИК объяснили легитимность Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года

2024-03-06T18:00

2024-03-06T18:00

2024-03-06T18:00

новости

украина

владимир зеленский

цик

верховная рада

президентские выборы

сво

военное положение

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По данным телеграм-канала "Политика страны", журналисты подали соответствующий запрос в Центральную избирательную комиссию где им и пояснили, что после окончания срока президентства, Зеленский останется на посту. ЦИК ссылается на положения Конституции, согласно которым президент прекращает свои полномочия в случае отставки, смерти, невозможности выполнять обязанности по состоянию здоровья, импичмента. В случае окончания срока полномочий президента они продолжаются до избрания нового президента после окончания военного положения. Уточняется, что выборы должны быть назначены Радой не позднее чем через месяц после окончания военного положения. Ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины подготовили документ к суду о легитимности Зеленского по истечении срока его каденции, но подавать его не решаются, так как ответ может не устроить Банковую.

https://ukraina.ru/20240302/1053650955.html

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новости, украина, владимир зеленский, цик, верховная рада, президентские выборы, сво, военное положение