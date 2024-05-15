https://ukraina.ru/20240515/1055076265.html

Харьковчан эвакуировать из города не будут - мэр

Харьковчан эвакуировать из города не будут - мэр - 15.05.2024 Украина.ру

Харьковчан эвакуировать из города не будут - мэр

Жителей Харькова эвакуировать не будут. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона

2024-05-15T13:27

2024-05-15T13:27

2024-05-15T13:27

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"Сегодня не идет речь об эвакуации. Наоборот мы принимаем в Харьков - приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия", - заявил Терехов.Он заявил, что власти города уже приняли более шести тысяч жителей области. Их размещают в общежитиях и предоставляют всё возможное.Месяцем ранее Терехов в интервью журналистам "Украинской правды" заявил, что даже в случае активных боевых действий людей из Харькова эвакуировать не будут.Журналистка тогда поинтересовалась планом действий мэра Харькова в случае наступления Вооруженных сил Российской Федерации."Да не придут они в Харьков. Я уверен в этом", - ответил Терехов. Мэр собрался что-то "отстаивать до конца".Президент Украины Владимир Зеленский накануне заслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области "одной из наиболее горячих" из-за продвижения российских войск на этом направлении.ВС РФ продолжают активное наступление на Харьковском направлении.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил 15 мая, что российские войска занимают позиции на улицах Волчанска.* Признан террористом и экстремистом в РФ.

https://ukraina.ru/20240410/1054419228.html

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новости, харьков, украина, россия, игорь терехов, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, всу, эвакуация