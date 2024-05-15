https://ukraina.ru/20240515/1055076265.html
Харьковчан эвакуировать из города не будут - мэр
Харьковчан эвакуировать из города не будут - мэр - 15.05.2024 Украина.ру
Харьковчан эвакуировать из города не будут - мэр
Жителей Харькова эвакуировать не будут. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона
2024-05-15T13:27
2024-05-15T13:27
2024-05-15T13:27
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"Сегодня не идет речь об эвакуации. Наоборот мы принимаем в Харьков - приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия", - заявил Терехов.Он заявил, что власти города уже приняли более шести тысяч жителей области. Их размещают в общежитиях и предоставляют всё возможное.Месяцем ранее Терехов в интервью журналистам "Украинской правды" заявил, что даже в случае активных боевых действий людей из Харькова эвакуировать не будут.Журналистка тогда поинтересовалась планом действий мэра Харькова в случае наступления Вооруженных сил Российской Федерации."Да не придут они в Харьков. Я уверен в этом", - ответил Терехов. Мэр собрался что-то "отстаивать до конца".Президент Украины Владимир Зеленский накануне заслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области "одной из наиболее горячих" из-за продвижения российских войск на этом направлении.ВС РФ продолжают активное наступление на Харьковском направлении.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил 15 мая, что российские войска занимают позиции на улицах Волчанска.* Признан террористом и экстремистом в РФ.
https://ukraina.ru/20240410/1054419228.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, харьков, украина, россия, игорь терехов, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, всу, эвакуация
Новости, Харьков, Украина, Россия, Игорь Терехов, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, ВСУ, эвакуация
Харьковчан эвакуировать из города не будут - мэр
Жителей Харькова эвакуировать не будут. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона
"Сегодня не идет речь об эвакуации. Наоборот мы принимаем в Харьков - приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия", - заявил Терехов.
Он заявил, что власти города уже приняли более шести тысяч жителей области. Их размещают в общежитиях и предоставляют всё возможное.
Месяцем ранее Терехов в интервью журналистам "Украинской правды" заявил, что даже в случае активных боевых действий людей из Харькова эвакуировать не будут.
Журналистка тогда поинтересовалась планом действий мэра Харькова в случае наступления Вооруженных сил Российской Федерации.
"Да не придут они в Харьков. Я уверен в этом", - ответил Терехов. Мэр собрался что-то "отстаивать до конца".
Президент Украины Владимир Зеленский
накануне заслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского
и министра обороны Украины Рустема Умерова
. Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области "одной из наиболее горячих" из-за продвижения российских войск на этом направлении.
ВС РФ продолжают активное наступление на Харьковском направлении.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил 15 мая, что российские войска занимают позиции на улицах Волчанска.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.