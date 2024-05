https://ukraina.ru/20240515/1055075472.html

Грызня из-за провала под Харьковом, успехи сил РФ, "решающие" месяцы. Главное на Украине на 13:00 15 мая

Украина.ру, 15.05.2024

2024-05-15T13:00

2024-05-15T13:00

2024-05-15T13:21

В Раде предлагают уволить министра обороны Украины и провести анализ действий главкома ВСУ в связи с провалами в Харьковской области, а также обвиняют губернатора в хищениях и возможной госизмене. New York Times отмечает успехи сил РФ сразу на многих направлениях. В Белом доме ждут "решающих" месяцев для Киева и возможные переговоры по перемириюДепутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* на фоне продвижения России на Харьковском направлении призвал проанализировать действия главкома ВСУ Александра Сырского по обороне Харьковской области."План на 2024-й - выстоять. Удержаться. Что надо сделать прямо сейчас: уволить министра обороны (Рустема Умерова); провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковской области. Мы должны быстро делать выводы. В войне ресурсов мы проигрываем. Поэтому надо использовать ресурсы разумно. Не делайте "зубы дракона" (один из видов заграждений - ред.) и не бросайте их просто в кучу возле границы... Готовлю обращение к (спикеру Рады Руслану) Стефанчуку", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.Другой депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений.В апреле премьер Украины Денис Шмыгаль заверял, что правительство с начала года выделило почти 1 миллиард долларов на строительство фортификационных сооружений.По его словам, заниматься хищением можно только понимая, что проверить работы никто не сможет – так как они будут уничтожены, или захвачены противником."То есть, мы имеем дело не только с хищением, но и вероятным саботажем и госизменой – созданием условий для беспрепятственного вхождения врага на территорию Украины… На сегодня из-за отсутствия оборонных рубежей, деньги на строительство которых расхитила власть, потеряны 11 сел Харьковской области за три дня", - добавил Дубинский.Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ также признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны РФ информировало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В минувшие выходные ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками.Кадровые перестановки уже происходят. Так, начальник управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов сообщил, что по приказу министра обороны Украины был переведен на другое направление, не уточнив, на какое именно."Вот и наступил тот момент, когда я вынужден сказать спасибо, но мы не прощаемся! Приказом министра обороны Украины назначен на не менее важное и ответственное направление деятельности", - приводит слова Баранова управление ракетных войск на странице в соцсетях.Баранов занимал должность начальника управления ракетных войск с 2023 года.Кто назначен вместо него, не уточняется.Ранее командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающего за оборону на Слобожанском направлении, сменили на фоне российского наступления в Харьковской области - вместо Юрия Галушкина на этот пост был назначен Михаил Драпатый.На прошлой неделе Зеленский также сменил командующего сил специальных операций ВСУ, назначив вместо Сергея Лупанчука Александра Трепака.Успехи россиянВ среду днем в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 11:02 она зазвучала в в Сумской области. Через некоторое время ее объявили в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Одесской, а также подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской. В Харьковской области тревога звучит с ночи.На юге страны в Николаеве прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Сенкевич.Американская газета New York Times отметила, что российские силы за последнее время добились успехов сразу на многих направлениях на Украине."Еще слишком рано говорить о том, достигла ли война на Украине поворотного момента. Но успех России наблюдается не только на северо-востоке", - пишет издание.Как отмечает New York Times, в последние дни российские войска открыли новую линию наступления в Харьковской области.Помимо этого, пишет газета, Россия добилась "небольших, но географически обширных успехов на восточном фронте".А наступление сил РФ под Авдеевкой за последние недели расширилось "до примерно 15 квадратных миль (почти 39 километров)", что усложняет ситуацию для украинских сил на Донецком направлении, добавляет издание.Ранее New York Times писала, что Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта на фоне ситуации в Харьковской области.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов указал, что на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области украинские войска начали перебрасывать на Харьковское направление немецкие танки и шведские боевые машины.По его словам, в частности, переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21–й и 93-й механизированных бригад."Как минимум боевики четырех бригад ВСУ уже замечены на Харьковском направлении", - сказал Рогов.При этом, по его словам, главное сражение на Харьковском направлении еще впереди, "рассчитывать на легкую прогулку не стоит".Он также рассказал, что киевский режим готовит тотальную мобилизацию в пяти подконтрольных городах."По поступившей оперативной информации, Константиновка, Славянск, Павлоград, Запорожье, Харьков должны быть подвергнуты тотальной мобилизации в ближайшие дни. Речь идет о полном перекрытии дорог в городах с установкой блокпостов, фильтрационными мероприятиями, поквартирным и подомовым обходами. Все запланировано ориентировочно начиная с 17-18 мая", - отметил Рогов.По его словам, режим Зеленского стремится бросить людей из подконтрольных прифронтовых регионов как пушечное мясо на убой."В города пребывают сотни сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.), с подкреплением Нацгвардии и СБУ для отлова людей", - сказал Рогов.Несмотря на крайне уязвимое положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, с начала суток украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04:15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 08:20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В Куйбышевском районе по улице Хлебодарной в результате обстрела произошло возгорание частных жилых домов.Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что несдетонировавшие суббоеприпасы М74 рассыпались после того, как в районе Северной стороны Севастополя были сбиты ракеты ATACMS."После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м" , - написал губернатор в своем телеграм-канале.Он попросил показать детям фотографии боеприпасов, которые он разместил на канале, и пояснить, что их ни в коем случае нельзя поднимать. Об опасных находках сразу нужно сообщать по номеру 112, указал губернатор.Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 10 ракет ATACMS над Крымом."Решающие" месяцыВ администрации президента США Джо Байдена растет ощущение того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, пишет американская газета New York Times.При этом на фоне продвижения российских сил на Украине и их технологических успехов в противодействии американскому оружию администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что Россия набирает импульс, чтобы изменить "траекторию" конфликта.Как пишет издание, артиллерия и беспилотники, предоставленные Украине США и НАТО, были выведены из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы, "которые появились на поле боя поздно, но оказались на удивление эффективными". Помимо этого, России успешно удается "обманывать приемники GPS, мешая наведению украинского оружия", в том числе различных ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS."Таких пусковых установок мало, но русские стали более успешно отслеживать их перемещения, а в некоторых случаях уничтожать их, даже если они хорошо замаскированы", - пишет газета.Кроме прочего, ряд помощников Байдена обеспокоены тем, что Россия извлекла уроки из конфликта по поводу того, какие технологии показали себя хорошо, а какие - плохо, а также восстанавливает утраченное вооружение.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду отметила, что никакие вооружения Запада не спасут от краха режим Зеленского."Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что сомневающиеся в этом могут посетить выставку западной техники в Москве, которая пользуется большим спросом.В свою очередь бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен признал, что Европа слишком расколота и слаба перед лицом якобы угроз со стороны России."Мы слишком медлительные, мы слишком слабые, мы слишком уклончивые. Мы дали Украине то, что необходимо для выживания, но не для победы", - отметил он.Он добавил, что Европа "слишком разделена".* Признан террористом и экстремистом в РФ.

Сергей Зуев

