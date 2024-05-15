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"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения Зеленского

"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения Зеленского - 15.05.2024 Украина.ру

"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения Зеленского

Владимир Зеленский сократил население Украины, втянул страну в вооруженный конфликт и увеличил госдолг в два раза. Об этом написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook*

2024-05-15T10:51

2024-05-15T10:51

2024-05-15T10:51

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Азаров предложил подвести итоги 5-летнего президентства Владимира Зеленского.Он отметил, что Зеленский уничтожил демократические институты, расставив своих ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. "Такого уровня коррупции в Украине еще не было", подчеркнул он. Придя к власти, Зеленский закрыл все телеканалы, которые рассказывали правду, отказывались "плясать под его дудку" и озвучивать темники, спускаемые из Офиса Президента.Помимо этого, Зеленский практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины.Увеличил государственный долг практически в два раза и не собирается останавливаться на достигнутом. Издание Forbes со ссылкой на украинское Госказначейство сообщило, что дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2024 года достиг 197 миллиардов гривен, только в мартеон составил 103 миллиардов гривенАзаров отмечает, что украинская экономика в упадке. В стране высокая инфляция, рост цен и тарифов, безработица, падение уровня жизни.Сократил население страны вдвое, если не больше, пишет Азаров.По данным украинской службы статистики на 2013 год в стране проживало порядка 45,5 миллионов человек. В 2019-м власти Украины провели электронную перепись населения и насчитали 37,3 миллионов человек. Согласно подсчетам аналитического центра "Украинский институт будущего", после начала СВО украинцы массово стали уезжать из страны, и численность населения Украины сократилась с 37,6 до 29 миллионов человек. Зеленский втянул Украину в вооруженный конфликт, в котором прежде всего заинтересован Запад. Он также проигнорировал возможность остановить вооруженный конфликт в марте 2022 года на приемлемых условиях. Тем самым президент обрек сотни тысяч украинцев на верную смерть и эмиграцию.Азаров также перечислил ряд неудачных военных операций, а именно удержание Бахмута (Артёмовска) и Соледара.Лишился четверти территорий Украины, лишив страну возможности вернуть границы 1991 г. Полностью уничтожил суверенитет Украины, пишет экс-премьер.Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240508/1054961218.html

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