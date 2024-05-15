https://ukraina.ru/20240515/1055072531.html
"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения Зеленского
"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения Зеленского - 15.05.2024 Украина.ру
"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения Зеленского
Владимир Зеленский сократил население Украины, втянул страну в вооруженный конфликт и увеличил госдолг в два раза. Об этом написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook*
2024-05-15T10:51
2024-05-15T10:51
2024-05-15T10:51
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Азаров предложил подвести итоги 5-летнего президентства Владимира Зеленского.Он отметил, что Зеленский уничтожил демократические институты, расставив своих ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. "Такого уровня коррупции в Украине еще не было", подчеркнул он. Придя к власти, Зеленский закрыл все телеканалы, которые рассказывали правду, отказывались "плясать под его дудку" и озвучивать темники, спускаемые из Офиса Президента.Помимо этого, Зеленский практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины.Увеличил государственный долг практически в два раза и не собирается останавливаться на достигнутом. Издание Forbes со ссылкой на украинское Госказначейство сообщило, что дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2024 года достиг 197 миллиардов гривен, только в мартеон составил 103 миллиардов гривенАзаров отмечает, что украинская экономика в упадке. В стране высокая инфляция, рост цен и тарифов, безработица, падение уровня жизни.Сократил население страны вдвое, если не больше, пишет Азаров.По данным украинской службы статистики на 2013 год в стране проживало порядка 45,5 миллионов человек. В 2019-м власти Украины провели электронную перепись населения и насчитали 37,3 миллионов человек. Согласно подсчетам аналитического центра "Украинский институт будущего", после начала СВО украинцы массово стали уезжать из страны, и численность населения Украины сократилась с 37,6 до 29 миллионов человек. Зеленский втянул Украину в вооруженный конфликт, в котором прежде всего заинтересован Запад. Он также проигнорировал возможность остановить вооруженный конфликт в марте 2022 года на приемлемых условиях. Тем самым президент обрек сотни тысяч украинцев на верную смерть и эмиграцию.Азаров также перечислил ряд неудачных военных операций, а именно удержание Бахмута (Артёмовска) и Соледара.Лишился четверти территорий Украины, лишив страну возможности вернуть границы 1991 г. Полностью уничтожил суверенитет Украины, пишет экс-премьер.Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, николай азаров, сергей лавров, facebook, офис президента, президент, президентские выборы
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Николай Азаров, Сергей Лавров, Facebook, Офис президента, президент, президентские выборы
"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения Зеленского
Владимир Зеленский сократил население Украины, втянул страну в вооруженный конфликт и увеличил госдолг в два раза. Об этом написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook*
Азаров
предложил подвести итоги 5-летнего президентства Владимира Зеленского
.
Он отметил, что Зеленский уничтожил демократические институты, расставив своих ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. "Такого уровня коррупции в Украине еще не было", подчеркнул он.
Придя к власти, Зеленский закрыл все телеканалы, которые рассказывали правду, отказывались "плясать под его дудку" и озвучивать темники, спускаемые из Офиса Президента.
Помимо этого, Зеленский практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины.
Увеличил государственный долг практически в два раза и не собирается останавливаться на достигнутом. Издание Forbes со ссылкой на украинское Госказначейство сообщило
, что дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2024 года достиг 197 миллиардов гривен, только в мартеон составил 103 миллиардов гривен
Азаров отмечает, что украинская экономика в упадке. В стране высокая инфляция, рост цен и тарифов, безработица, падение уровня жизни.
Сократил население страны вдвое, если не больше, пишет Азаров.
По данным украинской службы статистики на 2013 год в стране проживало порядка 45,5 миллионов человек. В 2019-м власти Украины провели электронную перепись населения и насчитали 37,3 миллионов человек. Согласно подсчетам аналитического центра "Украинский институт будущего", после начала СВО украинцы массово стали уезжать из страны, и численность населения Украины сократилась с 37,6 до 29 миллионов человек.
Зеленский втянул Украину в вооруженный конфликт, в котором прежде всего заинтересован Запад. Он также проигнорировал возможность остановить вооруженный конфликт в марте 2022 года на приемлемых условиях. Тем самым президент обрек сотни тысяч украинцев на верную смерть и эмиграцию.
Азаров также перечислил ряд неудачных военных операций, а именно удержание Бахмута (Артёмовска) и Соледара.
Лишился четверти территорий Украины, лишив страну возможности вернуть границы 1991 г. Полностью уничтожил суверенитет Украины, пишет экс-премьер.
"Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", - резюмировал Азаров.
Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.
На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил
, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.