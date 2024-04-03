https://ukraina.ru/20240403/1054287551.html

В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн – Forbes

В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн – Forbes - 03.04.2024 Украина.ру

В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн – Forbes

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала достиг 197 миллиардов гривен, только в прошлом месяце он составил 103 миллиардов гривен, сообщает Forbes, ссылаясь на данные украинского Госказначейства

2024-04-03T17:55

2024-04-03T17:55

2024-04-03T17:58

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Издание сравнивает показатели с прошлым годом, согласно которым в первом квартале 2023-го дефицит составил 221 миллиард гривен, в том числе 59 миллиардов гривен в марте. Вместе с тем, фиксируется рост уплаты налогов бизнесом: в госбюджет в первом квартале поступило 96,7 миллиардов гривен соответствующих платежей, из которых 49,7 миллиардов гривен оплатили банки. Forbes напоминает, что 27 марта Совет директоров Всемирного банка утвердил новый транш помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов. При этом в марте Киев получил рекордные девять миллиардов долларов международной помощи. В 2023 году союзники перечислили Украине не менее двух миллиардов долларов в месяц за исключением августа ($1,7 млрд). Общая помощь превысила план. Уточняется, что в 2024 году Украине необходимо 37 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20231006/1049974252.html

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новости, украина, киев, всемирный банк, forbes, бюджет, дефицит бюджета, сво