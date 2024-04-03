В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн – Forbes
17:55 03.04.2024 (обновлено: 17:58 03.04.2024)
Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала достиг 197 миллиардов гривен, только в прошлом месяце он составил 103 миллиардов гривен, сообщает Forbes, ссылаясь на данные украинского Госказначейства
Издание сравнивает показатели с прошлым годом, согласно которым в первом квартале 2023-го дефицит составил 221 миллиард гривен, в том числе 59 миллиардов гривен в марте.
"Расходы госбюджета в первом квартале составили 839,1 млрд, что на 12% больше, чем в первом квартале 2023 года. В частности, в марте – 345,7 млрд грн, что на 15% превысило показатель прошлогоднего марта", – говорится в публикации.
Вместе с тем, фиксируется рост уплаты налогов бизнесом: в госбюджет в первом квартале поступило 96,7 миллиардов гривен соответствующих платежей, из которых 49,7 миллиардов гривен оплатили банки.
Forbes напоминает, что 27 марта Совет директоров Всемирного банка утвердил новый транш помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов. При этом в марте Киев получил рекордные девять миллиардов долларов международной помощи.
В 2023 году союзники перечислили Украине не менее двух миллиардов долларов в месяц за исключением августа ($1,7 млрд). Общая помощь превысила план. Уточняется, что в 2024 году Украине необходимо 37 миллиардов долларов.
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