https://ukraina.ru/20240514/1055060599.html

Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*

Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов* - 14.05.2024 Украина.ру

Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*

Наступление российских войск на харьковском направлении, так же, как и прошлогоднее наступление ВСУ, началось в условиях полного отсутствия внезапности – о том, что оно планируется именно тут и именно в эти сроки, было известно давно. Но эффект оказался совершенно разным

2024-05-14T16:13

2024-05-14T16:13

2024-05-14T16:14

украина

россия

наступление

война

кирилл буданов

харьков

гур моу

главное управление разведки украины (гур)

владимир зеленский

максим бужанский

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Украинские войска в 2023 году упёрлись в предполье российской оборонительной линии и вышли к самой линии, понеся большие потери и утратив наступательный порыв. В результате наступление закончилось провалом.Российские войска прошли украинское предполье фактически в режиме разведки боем – оказалось, что полоса обеспечения не была подготовлена. В результате серьёзные бои начались уже на самой украинской оборонительной линии. Правда, планы российского командования пока неочевидны – украинские эксперты полагают, что перед российскими войсками поставлены задачи создания полосы обеспечения безопасности вдоль границы, а не условий для взятия Харькова.Одним из "провинившихся" в ходе "разбора полётов" оказался начальник ГУР Кирилл Буданов*. Судя по всему, против него в первые же дни была предпринята аппаратная "атака", но он сумел как-то отбиться.Уже 12 мая спикер ГУР Андрей Юсов заявил: "Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику. ГУР, как и положено, проинформировало все необходимые инстанции и их руководства". Ну и продемонстрировал казённый оптимизм, сообщив, что "принято решение поскорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных на Украине".14 мая в The New York Times была опубликована статья, значимой частью которой был комментарий Буданова*, данный, по заявлению редакции, "из бункера в Харькове".По его мнению, "каждый час эта ситуация приближается к критической". При этом, "все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яре. (…) Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет".По его словам, "на данный момент наша задача – стабилизировать линию, а затем начать оттеснять их через границу", но существует угроза российского наступления также в Сумской области (14 мая там началась эвакуация города Белополье).Это интервью вызвало возмущение депутата из Днепропетровская Максима Бужанского (сейчас он, в общем-то, никого не представляет – в его активе только дружба с мэром Днепропетровска Борисом Филатовым*, положение которого не слишком прочное)."Не совсем понял три вещи. В какой момент он взял на себя командование войсками, точно ли информация о наличии или отсутствии резервов должна вот так сообщаться иностранным журналистам, и точно ли фраза – в резерве у нас не осталось никого, убедит партнёров в том, что нам можно и нужно помогать дальше?", - задался вопросом Бужанский.Почему Буданов позволил себе устроить истерику перед американскими журналистами – вопрос отдельный. И ответа у нас на него нет.А вот что касается командования, то оно там, судя по всему, двойное.С одной стороны, это командование Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" (уже в ходе боевых действий Юрия Галушкина заменили на Михаила Драпатого).С другой стороны, это спецподразделения ГУР, которыми командует, судя по всему, лично Буданов. Это батальоны "Солнышко" и "Братство", а также "Русский добровольческий корпус"**, возможно, и другие подразделения.Задачи у них разные – армейская группировка прикрывает направление, а вот группировка ГУР занималась провокациями против приграничных районов России. После начала российского наступления разделение это утратило смысл и, надо понимать, группировка ГУР была напрямую подчинена "Хортице", но, видимо, какая-то несогласованность осталась, и для её ликвидации потребовалось присутствие самого Буданова*.К тому же, строительство оборонительных сооружений – совершенно точно зона ответственности "Хортицы", а не Буданова* (однако, ГУР должно было иметь соответствующую информацию и её докладывать – но то ли не имело, то ли не докладывало).Так или иначе, вопрос соответствия должности главы ГУР по-прежнему остаётся актуальным – если для Зеленского отставки Галушкина в принципе хватило, то для США этого будет однозначно недостаточно.Очевидно ведь, что внезапный визит в Киев Энтони Блинкена был связан с первыми результатами российского наступления, и цель его состоит именно в моральном укреплении киевского руководства – очевидно, в беседе с Зеленским госсекретарь донёс по украинского президента всю безответственность его поведения.Проблемы Украины имеют очевидную внутриполитическую составляющую в США – администрации Байдена необходимо доказать, что она только помогает Украине защищаться, а не делает всю работу за неё. Именно поэтому предоставление помощи было увязано с принятием закона о мобилизации.А вот провал на харьковском направлении бьёт непосредственно по Байдену (почему американское руководство позволило себе попасть в зависимость от Зеленского и его кокаина – отдельный вопрос, очевидно, связанный с кризисом однополярного мира).Возможная отставка Буданова* становится тем более вероятной, что он, как считается, представляет интересы Великобритании. Неприятная ситуация на харьковском направлении является серьёзным аргументом для правительства Его Величества вообще и Intelligence Service в частности.С другой стороны, формально Буданов* ни в чём не виноват: о российском наступлении он предупреждал, налёты на территорию России проводились по согласованию с Зеленским, сейчас он лично участвует в организации обороны. Так что вероятность того, что он выкрутится, довольно высока. Всё зависит от того, как лягут карты в непрозрачной политической игре на Банковой.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** Террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20240226/1053525140.html

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