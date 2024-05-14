Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов* - 14.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240514/1055060599.html
Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*
Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов* - 14.05.2024 Украина.ру
Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*
Наступление российских войск на харьковском направлении, так же, как и прошлогоднее наступление ВСУ, началось в условиях полного отсутствия внезапности – о том, что оно планируется именно тут и именно в эти сроки, было известно давно. Но эффект оказался совершенно разным
2024-05-14T16:13
2024-05-14T16:14
украина
россия
наступление
война
кирилл буданов
харьков
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
владимир зеленский
максим бужанский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049235233_0:0:1303:734_1920x0_80_0_0_f261a98958b363ec86dc4148fe151b76.jpg.webp
Украинские войска в 2023 году упёрлись в предполье российской оборонительной линии и вышли к самой линии, понеся большие потери и утратив наступательный порыв. В результате наступление закончилось провалом.Российские войска прошли украинское предполье фактически в режиме разведки боем – оказалось, что полоса обеспечения не была подготовлена. В результате серьёзные бои начались уже на самой украинской оборонительной линии. Правда, планы российского командования пока неочевидны – украинские эксперты полагают, что перед российскими войсками поставлены задачи создания полосы обеспечения безопасности вдоль границы, а не условий для взятия Харькова.Одним из "провинившихся" в ходе "разбора полётов" оказался начальник ГУР Кирилл Буданов*. Судя по всему, против него в первые же дни была предпринята аппаратная "атака", но он сумел как-то отбиться.Уже 12 мая спикер ГУР Андрей Юсов заявил: "Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику. ГУР, как и положено, проинформировало все необходимые инстанции и их руководства". Ну и продемонстрировал казённый оптимизм, сообщив, что "принято решение поскорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных на Украине".14 мая в The New York Times была опубликована статья, значимой частью которой был комментарий Буданова*, данный, по заявлению редакции, "из бункера в Харькове".По его мнению, "каждый час эта ситуация приближается к критической". При этом, "все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яре. (…) Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет".По его словам, "на данный момент наша задача – стабилизировать линию, а затем начать оттеснять их через границу", но существует угроза российского наступления также в Сумской области (14 мая там началась эвакуация города Белополье).Это интервью вызвало возмущение депутата из Днепропетровская Максима Бужанского (сейчас он, в общем-то, никого не представляет – в его активе только дружба с мэром Днепропетровска Борисом Филатовым*, положение которого не слишком прочное)."Не совсем понял три вещи. В какой момент он взял на себя командование войсками, точно ли информация о наличии или отсутствии резервов должна вот так сообщаться иностранным журналистам, и точно ли фраза – в резерве у нас не осталось никого, убедит партнёров в том, что нам можно и нужно помогать дальше?", - задался вопросом Бужанский.Почему Буданов позволил себе устроить истерику перед американскими журналистами – вопрос отдельный. И ответа у нас на него нет.А вот что касается командования, то оно там, судя по всему, двойное.С одной стороны, это командование Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" (уже в ходе боевых действий Юрия Галушкина заменили на Михаила Драпатого).С другой стороны, это спецподразделения ГУР, которыми командует, судя по всему, лично Буданов. Это батальоны "Солнышко" и "Братство", а также "Русский добровольческий корпус"**, возможно, и другие подразделения.Задачи у них разные – армейская группировка прикрывает направление, а вот группировка ГУР занималась провокациями против приграничных районов России. После начала российского наступления разделение это утратило смысл и, надо понимать, группировка ГУР была напрямую подчинена "Хортице", но, видимо, какая-то несогласованность осталась, и для её ликвидации потребовалось присутствие самого Буданова*.К тому же, строительство оборонительных сооружений – совершенно точно зона ответственности "Хортицы", а не Буданова* (однако, ГУР должно было иметь соответствующую информацию и её докладывать – но то ли не имело, то ли не докладывало).Так или иначе, вопрос соответствия должности главы ГУР по-прежнему остаётся актуальным – если для Зеленского отставки Галушкина в принципе хватило, то для США этого будет однозначно недостаточно.Очевидно ведь, что внезапный визит в Киев Энтони Блинкена был связан с первыми результатами российского наступления, и цель его состоит именно в моральном укреплении киевского руководства – очевидно, в беседе с Зеленским госсекретарь донёс по украинского президента всю безответственность его поведения.Проблемы Украины имеют очевидную внутриполитическую составляющую в США – администрации Байдена необходимо доказать, что она только помогает Украине защищаться, а не делает всю работу за неё. Именно поэтому предоставление помощи было увязано с принятием закона о мобилизации.А вот провал на харьковском направлении бьёт непосредственно по Байдену (почему американское руководство позволило себе попасть в зависимость от Зеленского и его кокаина – отдельный вопрос, очевидно, связанный с кризисом однополярного мира).Возможная отставка Буданова* становится тем более вероятной, что он, как считается, представляет интересы Великобритании. Неприятная ситуация на харьковском направлении является серьёзным аргументом для правительства Его Величества вообще и Intelligence Service в частности.С другой стороны, формально Буданов* ни в чём не виноват: о российском наступлении он предупреждал, налёты на территорию России проводились по согласованию с Зеленским, сейчас он лично участвует в организации обороны. Так что вероятность того, что он выкрутится, довольно высока. Всё зависит от того, как лягут карты в непрозрачной политической игре на Банковой.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** Террористическая организация, запрещенная в России
https://ukraina.ru/20240226/1053525140.html
https://ukraina.ru/20240509/1054916586.html
украина
россия
харьков
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049235233_173:0:1189:762_1920x0_80_0_0_828c5c97a93a7ff189f5bb622f42a90a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, наступление, война, кирилл буданов, харьков, гур моу, главное управление разведки украины (гур), владимир зеленский, максим бужанский, вооруженные силы украины, русский добровольческий корпус, сша, мнения
Украина, Россия, наступление, война, Кирилл Буданов, Харьков, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Владимир Зеленский, Максим Бужанский, Вооруженные силы Украины, Русский добровольческий корпус, США, Мнения

Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*

16:13 14.05.2024 (обновлено: 16:14 14.05.2024)
 
© YouTube / Головне управління розвідки МО УкраїниКирилл Буданов поздравляет с Днём военной разведки
Кирилл Буданов поздравляет с Днём военной разведки - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© YouTube / Головне управління розвідки МО України
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Наступление российских войск на харьковском направлении, так же, как и прошлогоднее наступление ВСУ, началось в условиях полного отсутствия внезапности – о том, что оно планируется именно тут и именно в эти сроки, было известно давно. Но эффект оказался совершенно разным
Украинские войска в 2023 году упёрлись в предполье российской оборонительной линии и вышли к самой линии, понеся большие потери и утратив наступательный порыв. В результате наступление закончилось провалом.
Российские войска прошли украинское предполье фактически в режиме разведки боем – оказалось, что полоса обеспечения не была подготовлена. В результате серьёзные бои начались уже на самой украинской оборонительной линии. Правда, планы российского командования пока неочевидны – украинские эксперты полагают, что перед российскими войсками поставлены задачи создания полосы обеспечения безопасности вдоль границы, а не условий для взятия Харькова.
Одним из "провинившихся" в ходе "разбора полётов" оказался начальник ГУР Кирилл Буданов*. Судя по всему, против него в первые же дни была предпринята аппаратная "атака", но он сумел как-то отбиться.
Уже 12 мая спикер ГУР Андрей Юсов заявил: "Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику. ГУР, как и положено, проинформировало все необходимые инстанции и их руководства".
Ну и продемонстрировал казённый оптимизм, сообщив, что "принято решение поскорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных на Украине".
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 15:28
Смертельная расплата за пиар. Краткая история агента ЦРУ и главного разведчика Украины Кирилла Буданова*Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* снова угрожает Крыму. Своими заявлениями руководитель украинской военной разведки в очередной раз подтвердил свой статус террориста, который был присвоен ему ранее в России
14 мая в The New York Times была опубликована статья, значимой частью которой был комментарий Буданова*, данный, по заявлению редакции, "из бункера в Харькове".
По его мнению, "каждый час эта ситуация приближается к критической". При этом, "все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яре. (…) Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет".
По его словам, "на данный момент наша задача – стабилизировать линию, а затем начать оттеснять их через границу", но существует угроза российского наступления также в Сумской области (14 мая там началась эвакуация города Белополье).
Это интервью вызвало возмущение депутата из Днепропетровская Максима Бужанского (сейчас он, в общем-то, никого не представляет – в его активе только дружба с мэром Днепропетровска Борисом Филатовым*, положение которого не слишком прочное).
"Не совсем понял три вещи. В какой момент он взял на себя командование войсками, точно ли информация о наличии или отсутствии резервов должна вот так сообщаться иностранным журналистам, и точно ли фраза – в резерве у нас не осталось никого, убедит партнёров в том, что нам можно и нужно помогать дальше?", - задался вопросом Бужанский.
Почему Буданов позволил себе устроить истерику перед американскими журналистами – вопрос отдельный. И ответа у нас на него нет.
А вот что касается командования, то оно там, судя по всему, двойное.
С одной стороны, это командование Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" (уже в ходе боевых действий Юрия Галушкина заменили на Михаила Драпатого).
С другой стороны, это спецподразделения ГУР, которыми командует, судя по всему, лично Буданов. Это батальоны "Солнышко" и "Братство", а также "Русский добровольческий корпус"**, возможно, и другие подразделения.
Задачи у них разные – армейская группировка прикрывает направление, а вот группировка ГУР занималась провокациями против приграничных районов России. После начала российского наступления разделение это утратило смысл и, надо понимать, группировка ГУР была напрямую подчинена "Хортице", но, видимо, какая-то несогласованность осталась, и для её ликвидации потребовалось присутствие самого Буданова*.
К тому же, строительство оборонительных сооружений – совершенно точно зона ответственности "Хортицы", а не Буданова* (однако, ГУР должно было иметь соответствующую информацию и её докладывать – но то ли не имело, то ли не докладывало).
Так или иначе, вопрос соответствия должности главы ГУР по-прежнему остаётся актуальным – если для Зеленского отставки Галушкина в принципе хватило, то для США этого будет однозначно недостаточно.
Очевидно ведь, что внезапный визит в Киев Энтони Блинкена был связан с первыми результатами российского наступления, и цель его состоит именно в моральном укреплении киевского руководства – очевидно, в беседе с Зеленским госсекретарь донёс по украинского президента всю безответственность его поведения.
Марш единства Националисты Национальный корпус Харьков Украина - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
9 мая, 05:31
"Багратион" мы не увидим: Храпач ответил, будет ли наступление на ХарьковЖдать ли наступления российской армии на Харьков? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
Проблемы Украины имеют очевидную внутриполитическую составляющую в США – администрации Байдена необходимо доказать, что она только помогает Украине защищаться, а не делает всю работу за неё. Именно поэтому предоставление помощи было увязано с принятием закона о мобилизации.
А вот провал на харьковском направлении бьёт непосредственно по Байдену (почему американское руководство позволило себе попасть в зависимость от Зеленского и его кокаина – отдельный вопрос, очевидно, связанный с кризисом однополярного мира).
Возможная отставка Буданова* становится тем более вероятной, что он, как считается, представляет интересы Великобритании. Неприятная ситуация на харьковском направлении является серьёзным аргументом для правительства Его Величества вообще и Intelligence Service в частности.
С другой стороны, формально Буданов* ни в чём не виноват: о российском наступлении он предупреждал, налёты на территорию России проводились по согласованию с Зеленским, сейчас он лично участвует в организации обороны.
Так что вероятность того, что он выкрутится, довольно высока. Всё зависит от того, как лягут карты в непрозрачной политической игре на Банковой.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
** Террористическая организация, запрещенная в России
 
УкраинаРоссиянаступлениевойнаКирилл БудановХарьковГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Владимир ЗеленскийМаксим БужанскийВооруженные силы УкраиныРусский добровольческий корпусСШАМнения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать Украину
16:22Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам
16:14Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине
16:13Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*
16:04Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы
16:00Легендарный "вратарь" Григорий Плужник
15:29Белоусов назвал первоочередные задачи на посту главы МО РФ
15:20Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования
15:10ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб
15:07Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков-Липцы
15:07Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - Белоусов
15:05Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом
14:45"Коллапс и ночной кошмар". Дела Украины настолько плохи, что Блинкен приехал впервые за восемь месяцев
14:16Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти
14:09Жильцы обрушенного в Белгороде дома получат выплаты - Гладков
13:53Саудовская Аравия: покушение, которого не было, и убийство, изменившее историю
13:45Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области
13:32Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине
13:22Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы
13:00Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам СП. Главное на Украине на 13:00 14 мая
Лента новостейМолния