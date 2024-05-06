https://ukraina.ru/20240506/1054935360.html

Не Чернобыль и не Хиросима с Нагасаки. Применит ли Россия тактическое ядерное оружие в ходе СВО

Не Чернобыль и не Хиросима с Нагасаки. Применит ли Россия тактическое ядерное оружие в ходе СВО - 06.05.2024 Украина.ру

Не Чернобыль и не Хиросима с Нагасаки. Применит ли Россия тактическое ядерное оружие в ходе СВО

Один из командиров с позывным "Курц", воюющий на донбасском фронте, рассказал изданию Украина.ру, какие последствия будет иметь введение в бой российского тактического ядерного оружия (ТЯО)

2024-05-06T19:34

2024-05-06T19:34

2024-05-06T19:38

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спецоперация

ядерное оружие

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Дела у украинской армии сейчас идут неважно. Фактически она стоит на грани, если не поражения, то серьезного надлома, после которого фронт может попросту посыпаться. Тут и снарядный голод, и ухудшение морального духа бойцов, и нежелание идти воевать у насильно мобилизованных, и превосходство российской армии в вооружении и численном составе армии.В этой связи некоторые страны НАТО – Франция, Польша, Чехия, страны Прибалтики – всё больше и больше стали говорить либо о вводе своих национальных контингентов, либо о необходимости ввести контингент НАТО, чтобы не допустить катастрофы Украины. Хотя и сам генсек НАТО Столтенберг и Германия против такого развития событий, но завтра их мнение может и поменяться.К тому же официальный Киев устами своего премьер-министра Дениса Шмыгаля заявляет, что не исключает в определенных условиях приглашения войск НАТО на свою территорию.Некоторые политики в правящих кругах Польши публично выражают желание иметь у себя в стране американское ядерное оружие.В ответ на это президент Путин объявил о начале учений в Южном федеральном округе, целью которого станет отработка применения тактического ядерного оружия.Многие комментаторы уверены, что это делается для того, чтобы показать всю серьезность намерения России применить ТЯО."Многие на Западе не верят в серьезность России в ответ на введение контингента НАТО на Украину применить ядерное оружие. Мол, все эти заявления российского руководства не больше, чем блеф. Так, например, считает экс-премьер Джонсон. В общем, они сейчас прощупывают нас. Присылка маленького французского контингента – это и есть проверка такого рода", - считает собеседник издания Украина.ру российский военный с позывным "Румын".Другой наш собеседник – один из командиров, воюющий на донбасском фронте с позывным "Курц" - полагает, что применение тактического ядерного оружия российской армией – это вопрос времени. Практика показывает, что как только в обществе и в СМИ начинается обсуждение того или иного вопроса, то проходит полтора-два года пока этот вопрос вызревает, а после этого руководство принимает решение о его реализации. Вот так возможно и будет с тактическим ядерным оружием. Это не точно, но вероятность этого весьма высока."Да не нужно чересчур драматизировать этот вопрос. Никакой ядерной катастрофы не будет. Применение одного тактического ядерного заряда по своим последствиям равно применению одного ФАБа-3000 или ФАБа-5000. Мощность взрыва 1-2 килотонны. Заряд может быть в авиабомбе, в снаряде, в торпеде, в ракете, в мине.Для чего применяется тактическое ядерное оружие? Вам нужно быстро подавить сопротивление обороняющегося противника. Для этого вы просто бьете по его укрепам и всё там выжигаете и одновременно импульсами выводите из строя все его ПВО. Последствия? Никакой ядерной катастрофы не будет. За последние 50 лет ядерные исследования продвинулись очень далеко, таких последствий как Чернобольская катастрофа уже не будет: воду, водород и прочие вещи, которые быстро испаряются, загрязняя атмосферу, больше в ядерной области не применяются", - утверждает Курц.По его словам, теперь последствия минимизированы. Да, солдат противника погибнут, укрепы будут разрушены, а наши солдаты пойдут в наступление дальше. В уставах всех ядерных государств мира записано, что после применения ядерного удара, в бой сразу же вступают сухопутные силы."Нагасаки и Хиросима тоже подверглись ядерной бомбардировке, но хочу заметить, при всем ужасе этого преступления, это сегодня цветущие многомиллионные города, то есть никаких последствий ядерного загрязнения там уже нет", - указывает "Курц".Он считает, что нанесение ударов тактическим ядерным оружием – это второй вопрос. Это технический вопрос. Вопрос номер один: это принятие российским руководством решения о его применении."Почему? Потому что подобное решение изменит всю систему международных ядерных соглашений: тут и ядерный клуб, в который входят 9 государств, и соглашения России с ООН и с МАГАТЭ. В общем, это ломает всю систему отношений в вопросах ядерной безопасности и снижает порог в принятии решения о применении ядерного оружия.Вот и Пакистан, и Индия враждующие государства. Оба государства обладают ядерным оружием, но его наличие у обеих сторон, было сдерживающим фактором. А если Россия применит ТЯО, то и Пакистан с Индией могут сказать: а почему бы и нам его не применить в очередном конфликте", - полагает "Курц"В ответ на возможное применение ТЯО Запад вряд ли передаст Украине, какие-либо западные технологии производства такого оружия, так как он не доверяет ее руководству."Они были очевидцами, как украинская сторона – и Янукович, и Зеленский нарушали взятые на себя обязательства. Они ж фактически иногда были неуправляемыми в некоторых вопросах. Поэтому никто на Западе не может дать гарантии, что что-либо переданное Украине по ядерной программе, завтра не будет применено под Веной или Копенгагеном", - завершил беседу "Курц".

https://ukraina.ru/20240506/1054916847.html

https://ukraina.ru/20240506/1054934842.html

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эксклюзив, сво, спецоперация, ядерное оружие, владимир зеленский, борис джонсон, россия, украина, запад, себастьян курц, денис шмыгаль, владимир путин, нато, оон