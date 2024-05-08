Алексей Самойлов: Макрон хочет стать "царем горы" на Украине, пользуясь "временной импотенцией" Берлина

Армен Гаспарян о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России

Наши деды и прадеды победили, сделав вообще невозможное, потому что даже гипотетически военные эксперты той эпохи в 1941 году не допускали возможности разгрома вермахта