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Алексей Самойлов: Макрон хочет стать "царем горы" на Украине, пользуясь "временной импотенцией" Берлина
Алексей Самойлов: Макрон хочет стать "царем горы" на Украине, пользуясь "временной импотенцией" Берлина - 08.05.2024 Украина.ру
Алексей Самойлов: Макрон хочет стать "царем горы" на Украине, пользуясь "временной импотенцией" Берлина
Эммануэль Макрон продолжает повышать ставки и остроту своих заявлений. У Франции есть ядерное оружие и она пытается на этом играть. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-08T03:14
2024-05-08T03:14
2024-05-08T03:14
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Ранее Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу переброски военного контингента на Украину. По словам французского президента, от отправки войск зависит авторитет Запада.Во-первых, Макрон продолжает повышать ставки и пользуется "временной импотенцией" Германии, которая сейчас занята своим внутренним социально-экономическим кризисом, рассказал политолог.И сейчас президент Франции отчаянно пытается стать "царем горы" (это такая детская игра, когда ты должен забраться на возвышенность и не пускать туда остальных), добавил он.Во-вторых, у Франции есть ядерное оружие и крылатые ракеты с ядерными боезарядами, которые она может запускать с подводных лодок и авиационных носителей. Долетят они до цели или нет – это большой вопрос. Но Макрон пытается на этом играть и шантажировать Россию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
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новости, франция, россия, берлин, эммануэль макрон, алексей самойлов, ядерное оружие, вооружения, германия, кризис, война
Новости, Франция, Россия, Берлин, Эммануэль Макрон, Алексей Самойлов, Ядерное оружие, вооружения, Германия, кризис, война
Алексей Самойлов: Макрон хочет стать "царем горы" на Украине, пользуясь "временной импотенцией" Берлина
Эммануэль Макрон продолжает повышать ставки и остроту своих заявлений. У Франции есть ядерное оружие и она пытается на этом играть. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу переброски военного контингента на Украину. По словам французского президента, от отправки войск зависит авторитет Запада.
Во-первых, Макрон продолжает повышать ставки и пользуется "временной импотенцией" Германии, которая сейчас занята своим внутренним социально-экономическим кризисом, рассказал политолог.
И сейчас президент Франции отчаянно пытается стать "царем горы" (это такая детская игра, когда ты должен забраться на возвышенность и не пускать туда остальных), добавил он.
"А как он еще может привлечь к себе внимание? Если раньше он же в основном попадал в информационное пространство только из-за кривых ног своей жены и гомосексуальных скандалов, то теперь он вроде как вошел в геополитику", - отметил Самойлов.
Во-вторых, у Франции есть ядерное оружие и крылатые ракеты с ядерными боезарядами, которые она может запускать с подводных лодок и авиационных носителей. Долетят они до цели или нет – это большой вопрос. Но Макрон пытается на этом играть и шантажировать Россию, заключил собеседник издания.