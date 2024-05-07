https://ukraina.ru/20240507/1054931104.html

Иностранный легион тут ни при чем: Подберёзкин заявил, что ядерные учения связаны с Одессой и Николаевым

Иностранный легион тут ни при чем: Подберёзкин заявил, что ядерные учения связаны с Одессой и Николаевым - 07.05.2024 Украина.ру

Иностранный легион тут ни при чем: Подберёзкин заявил, что ядерные учения связаны с Одессой и Николаевым

Внеплановые ядерные учения России - это демонстрация того, что Москва намерена развивать наступление в том числе на Южном направлении, например, же Запорожье), и что ее никто не остановит

2024-05-07T05:32

2024-05-07T05:32

2024-05-07T05:32

новости

алексей подберезкин

иностранный легион

франция

учения

ядерное оружие

одесса

николаев

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.В понедельник, 6 мая, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Известно, что в маневрах будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины."Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер", - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами ЗападаТем временем российские военкоры сообщают о продвижении ВС РФ на фронте. В частности, 6 мая ряд журналистов написали о том, что ВСУ потеряли поселок Кисловка на Сватово-Купянском направлении, а чуть раньше российские войска освободили поселок Котляровка.Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что "ВС РФ подошли к ключевому участку обороны в районе Часова Яра. Это место считается определяющим для дальнейшего развития событий в регионе. Передовые отряды расположились возле труб канала Северский Донец".Позже он уточнил эту информацию, отметив, что российские бойцы "прорвались через лесопосадки к югу от Часова Яра, также захватили несколько опорных пунктов и уничтожили мост, вследствие чего нарушили логистику для ВСУ"."ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронтеТакже за последнее время стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки, Очеретино и Архангельского, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте.Несколько дней назад замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ ПОДБЕРЕЗКИН об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет Одессу

https://ukraina.ru/20240504/1054852121.html

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новости, алексей подберезкин, иностранный легион, франция, учения, ядерное оружие, одесса, николаев