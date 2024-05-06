https://ukraina.ru/20240506/1054916847.html

Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет Одессу

Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет Одессу - 06.05.2024 Украина.ру

Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет Одессу

Потери среди "Иностранного легиона" пока не очень беспокоят французское общество, потому что там очень мало этнических французов. В основном это наемники, которые воюют за деньги и французское гражданство

2024-05-06T13:24

2024-05-06T13:24

2024-05-06T13:24

интервью

россия

франция

одесса

военные учения

ядерное оружие

всу

иностранные наемники

иностранный легион

минобороны рф

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А если число погибших будет идти потоком, а не каплями, это встревожит французскую общественность, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей ПодберёзкинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Владимир Путин отдал приказ провести учения с применением нестратегического ядерного оружия. В маневрах будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота. Уточняется, что это делается в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации.- Алексей Иванович, какие именно средства доставки в ходе этих учений мы собираемся потренировать?- Это политическое решение, которое демонстрирует очень серьезные намерения России.Средства доставки стратегического ядерного оружия начинаются с 5000 километров. В данном же случае мы будем использовать крылатые и баллистические ракеты средней и малой дальности авиационного базирования, а также корректируемые и управляемые авиабомбы.Таких типов ракет у нас очень много. Наиболее известный из них ─ Х-102. Это аэробаллистическая ракета воздушного базирования, которая может быть использована в качестве оружия, способного поражать цели на расстоянии от 1000 до 5000 километров.Короче говоря, мы будем тренироваться применять нестратегические ядерные вооружения с дальностью действия в 1000-1500 километров, которые ограничены самими масштабами Южного военного округа. Получается, что это бассейн Черного моря, Кавказ и нынешняя зона СВО.Других толкований тут быть не может.- Какой минимальный и максимальный ущерб эти средства поражения могут нанести вероятному противнику?- Я не думаю, что мы будем применять тактическое и оперативно-тактическое ядерное оружие. Но мы можем применять средства доставки этого оружия (те же Х-102 и авиабомбы) с неядерными боеприпасами.Если бы мы применили тактическое и оперативно-тактическое ядерное оружие на украинском ТВД, это бы означало, что развитие событий приобрело для России опасную форму. Это были бы уже не учения. Это были бы предупредительные подрывы боеприпасов, которые говорили бы о нашей решимости применить тактическое ядерное оружие.Так что мое мнение такое: в ходе этих учений Россия продемонстрирует, что у нее все в порядке со средствами, которые могут нести тактические ядерные боеприпасы. Их у нас очень много.Причем не только "Калибры" и "Искандеры" (это 450 килограммов взрывчатки), но и самоходная артиллерия. Например, "Тюльпан" калибра 204-мм и "Малка" 203-мм тоже могут стрелять тактическими ядерными боезарядами на соответствующее расстояние.- Насколько мы готовы применить всю эту мощь по тому же "Иностранному легиону", если он полезет на Украину?- Никакой масштабной интервенции я не ожидаю. В лучшем случае Франция отправит туда 3-й полк того же "Иностранного легиона". Это 1500 человек максимум. К тому же, их нельзя по щелчку пальцев перевести в район Одессы. На корабле или на самолете ты это не сделаешь.Наверное, они будут накапливаться в Румынии (там на военных базах уже есть французские военнослужащие). Но относительно того, как они будут доставлены на Украину, есть только один вариант – они могут пересечь румыно-украинскую границу в Одесской области на гражданском транспорте (например, на машинах скорой помощи). Потому что расстояние небольшое.ВС РФ в свое время уничтожили железнодорожный мост, по которому можно приехать из Румынии в Одессу. Он периодически восстанавливается. Если его восстановили, их могут посадить на тепловоз, который доставит эшелон с тысячью бойцов "Иностранного легиона". По крайней мере, туда можно посадить полк сил специальных операций из этого легиона.Но это ни о чем. Ради них Россия не стала бы устраивать такие масштабные учения. Учитывая, что ежедневные потери ВСУ и так составляют 1000 человек в день. И 3000 французов мы тоже уничтожим.А такие масштабные учения ядерных сил свидетельствуют об одном: если французы доставят свой полк в Одессу, по нему будет нанесен удар неядерными "Калибрами" и "Ониксами". Это – ракеты морского базирования, которыми оснащены корабли Черноморского флота. И они уже показали в ходе СВО свою высокую эффективность.Это будет демонстрация мощного удара, имитирующая применение тактического ядерного оружия.Оговорка Минобороны о том, что речь идёт именно о нестратегическом ядерное оружии, подтверждает, что мы будем использовать текущий набор сил и средств с обычными боеприпасами.- Получается, вы не видите большой угрозы в отправке "Иностранного легиона", потому что это будет ограниченная группировка, которую невозможно быстро перебросить на Украину?- Да. Не надо всерьез воспринимать угрозы Макрона об использовании на Украине французских сил.В военном потенциале Франции есть лишь несколько составляющих, заслуживающих нашего внимания.У нее есть военно-воздушные силы. Несколько сот истребителей Rafale имеют какое-то значение.У нее есть системы ПВО и ракеты воздушного базирования (те же SCALP). А сухопутные войска у нее минимальные. Чем эти бойцы иностранного легиона лучше украинских военнослужащих? Французы воевали где-то в Африке с туарегами. Они не имели дело с вооруженными силами крупного государства, которое в комплексе использует флот, авиацию и сухопутные войска.У Франции есть две дивизии, сопоставимые с нашими небольшими армиями. Да, это укомплектованные подразделения. Но это – 40 или 50 тысяч человек максимум. Допустим, половина этих сухопутных сил доставят на Украину. Это никак не изменит ситуацию. Просто череда гробов с французскими военнослужащими станет длиннее.Потери среди "Иностранного легиона" пока не очень беспокоят французское общество, потому что там очень мало этнических французов. В основном это наемники, которые воюют за деньги и французское гражданство. А если число погибших будет идти потоком, а не каплями, это встревожит французскую общественность.Макрон выступает с такими заявлениями просто потому, что ему надо с чем-то идти на выборы. Как политик он полностью провалился. И ему хочется напоследок что-то сказать.- Если французский контингент – это ни о чем, почему президент отдал приказ провести такие масштабные учения?- Это демонстрация того, что Россия намерена развивать наступление в том числе на Южном направлении (на том же Запорожье) и что эти ее намерения никто не остановит.В последние дни США и Европа слишком часто говорили о том, что они не допустят перехода ВС РФ на правый берег Днепра, а также взятия Николаева и Одессы. А мы показываем, что мы полностью игнорируем все эти заявления про "не допустим".

https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html

https://ukraina.ru/20240504/1054892834.html

https://ukraina.ru/20240504/1054885257.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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