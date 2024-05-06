https://ukraina.ru/20240506/1054915129.html
С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия - 06.05.2024 Украина.ру
С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
Российские военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в ходе предстоящих учений. Об этом сообщили 6 мая в Минобороны РФ
2024-05-06T12:12
2024-05-06T12:12
2024-05-06T12:12
учения
новости
россия
украина
владимир путин
генштаб
минобороны
андрей гурулев
дмитрий медведев
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По поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.Учения направлены на "обеспечение территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России".Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным.Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".Президент России Владимир Путин на протяжении нескольких лет предупреждал западные страны, что кто бы ни пытался помешать России, а тем более создавать угрозы для страны и народа, должны знать, что "ответ будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались".
https://ukraina.ru/20240417/1054569862.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
учения, новости, россия, украина, владимир путин, генштаб, минобороны, андрей гурулев, дмитрий медведев
Учения, Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Генштаб, Минобороны, Андрей Гурулев, Дмитрий Медведев
С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
Российские военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в ходе предстоящих учений. Об этом сообщили 6 мая в Минобороны РФ
По поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.
"В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - говорится в материале министерства.
Учения направлены на "обеспечение территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России".
Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".
Президент России Владимир Путин на протяжении нескольких лет предупреждал западные страны, что кто бы ни пытался помешать России, а тем более создавать угрозы для страны и народа, должны знать, что "ответ будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались".