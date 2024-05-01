https://ukraina.ru/20240501/1054833420.html

"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте

"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте - 01.05.2024 Украина.ру

"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте

Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", а также поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах. Совокупное число суточных потерь ВСУ составило почти тысячу военных. Об этом 1 мая сообщило Минобороны России

2024-05-01T15:31

2024-05-01T15:31

2024-05-01T15:31

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В военном ведомстве также рассказали также о ситуации на разных участках фронта. Так, группировка "Запад" за минувшие сутки улучшила положение в районах сел Загоруйковка Харьковской области, а также Ямполовке Донецкой Народной Республики (ДНР) и Червоной Диброве Луганской Народной Республики (ЛНР). Потери противника - около 30 человек.Южная группировка заняла более выгодные рубежи в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки ДНР. На этом участке фронта потери украинской армии составили примерно 400 солдат.Параллельно военкор Евгений Лисицын сообщает, что российские военные на этом участке СВО готовятся к штурму части канала Северский Донец - Донбасс, который отделяет микрорайон Канал от основной застройки Часова Яра.В это же время группировка "Центр" улучшила тактическое положение в районах сел Ленинское, Керамик, Очеретино, Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи. Тут ВСУ оставили порядка 410 военнослужащих.Параллельно группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в районе Луговского Запорожской области и Старомайорского ДНР. Потери противника - около 110 военнослужащих.Наконец, группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Каменского Запорожской области, а также Ивановки и Степового Херсонской области. Украинские войска потеряли примерно 20 человек."Наши парни вытеснили противника с северной окраины Работино и заставили отступить в сторону Копаней. Переброска сил противника на другие направления способствовала продвижению ВС РФ", - уточнил Лисицын.В среду, 1 мая, немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом. Издание также утверждает, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на картеВ прошлую среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.День спустя британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутПресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОЕще раньше главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась, а руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация.*-Признан в РФ террористом и экстремистом.

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новости, фронт, сво, вс рф, участок, оборона, минобороны, часов яр, работино, потери всу