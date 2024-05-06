"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада - 06.05.2024 Украина.ру
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"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада
"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада - 06.05.2024 Украина.ру
"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая объяснил журналистам, что объявленные ракетные учения связаны с угрозами западных представителей
2024-05-06T13:09
2024-05-06T13:09
учения
новости
россия
кремль
украина
дмитрий песков
эммануэль макрон
владимир путин
генштаб
нато
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"Речь идет о заявлении господина Макрона и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными", - сказал официальный представитель Кремля. Он назвал это "совсем новым беспрецедентным витком эскалации напряженности", который требует особого внимания и мер.Ранее в понедельник в Министерстве обороны РФ информировали, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".
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учения, новости, россия, кремль, украина, дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир путин, генштаб, нато
Учения, Новости, Россия, Кремль, Украина, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Генштаб, НАТО

"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада

13:09 06.05.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая объяснил журналистам, что объявленные ракетные учения связаны с угрозами западных представителей
"Речь идет о заявлении господина Макрона и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными", - сказал официальный представитель Кремля.
Он назвал это "совсем новым беспрецедентным витком эскалации напряженности", который требует особого внимания и мер.
Ранее в понедельник в Министерстве обороны РФ информировали, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
12:12
С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружияРоссийские военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в ходе предстоящих учений. Об этом сообщили 6 мая в Минобороны РФ
 
УченияНовостиРоссияКремльУкраинаДмитрий ПесковЭммануэль МакронВладимир ПутинГенштабНАТО
 
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