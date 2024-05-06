https://ukraina.ru/20240506/1054917198.html

"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада

"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада - 06.05.2024 Украина.ру

"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая объяснил журналистам, что объявленные ракетные учения связаны с угрозами западных представителей

2024-05-06T13:09

2024-05-06T13:09

2024-05-06T13:09

учения

новости

россия

кремль

украина

дмитрий песков

эммануэль макрон

владимир путин

генштаб

нато

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"Речь идет о заявлении господина Макрона и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными", - сказал официальный представитель Кремля. Он назвал это "совсем новым беспрецедентным витком эскалации напряженности", который требует особого внимания и мер.Ранее в понедельник в Министерстве обороны РФ информировали, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".

https://ukraina.ru/20240506/1054915129.html

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учения, новости, россия, кремль, украина, дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир путин, генштаб, нато