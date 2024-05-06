https://ukraina.ru/20240506/1054917198.html
"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада
"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада - 06.05.2024 Украина.ру
"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая объяснил журналистам, что объявленные ракетные учения связаны с угрозами западных представителей
2024-05-06T13:09
2024-05-06T13:09
2024-05-06T13:09
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кремль
украина
дмитрий песков
эммануэль макрон
владимир путин
генштаб
нато
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"Речь идет о заявлении господина Макрона и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными", - сказал официальный представитель Кремля. Он назвал это "совсем новым беспрецедентным витком эскалации напряженности", который требует особого внимания и мер.Ранее в понедельник в Министерстве обороны РФ информировали, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".
https://ukraina.ru/20240506/1054915129.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
учения, новости, россия, кремль, украина, дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир путин, генштаб, нато
Учения, Новости, Россия, Кремль, Украина, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Генштаб, НАТО
"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая объяснил журналистам, что объявленные ракетные учения связаны с угрозами западных представителей
"Речь идет о заявлении господина Макрона и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными", - сказал официальный представитель Кремля.
Он назвал это "совсем новым беспрецедентным витком эскалации напряженности", который требует особого внимания и мер.
Ранее в понедельник в Министерстве обороны РФ информировали, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".