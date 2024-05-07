https://ukraina.ru/20240507/1054921151.html
"Других толкований тут быть не может": Подберёзкин рассказал, что Россия покажет миру на ядерных учениях
"Других толкований тут быть не может": Подберёзкин рассказал, что Россия покажет миру на ядерных учениях - 07.05.2024 Украина.ру
"Других толкований тут быть не может": Подберёзкин рассказал, что Россия покажет миру на ядерных учениях
Объявленные российским президентом Владимиром Путиным ядерные учения - это политическое решение, которое демонстрирует очень серьезные намерения Москвы. Они покажут всему миру возможности России
2024-05-07T04:29
2024-05-07T04:29
2024-05-07T04:29
новости
алексей подберезкин
ядерное оружие
россия
учения
москва
сша
владимир путин
украина.ру
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Он отметил, что средства доставки стратегического ядерного оружия начинаются с пяти тысяч километров. Это крылатые и баллистические ракеты средней и малой дальности авиационного базирования, а также корректируемые и управляемые авиабомбы.Он уточнил, что пока речи о применении ядерного оружия не идет, в противном случае можно было бы сказать, что "развитие событий приобрело для России опасную форму", и это были бы уже не учения. А пока речь идет только о демонстрации потенциала России.Ранее в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник отметил, что Москва должна развеять уверенность американцев в том, что они не нажмут на красную кнопку."Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - сказал Крапивник, уточнив, что простые слова американское правительство не понимает и продолжает убеждать свое население, что волноваться не стоит."Не волнуйтесь, вы умрете мгновенно": эксперт о том, почему в США верят, что русские не нажмут кнопкуВ понедельник, 6 мая, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Известно, что в маневрах будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины."Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер", - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами ЗападаНа прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Россией, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ ПОДБЕРЕЗКИН об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуТему также изучили обозреватели Украина.ру Василий Стоякин и Владимир Скачко. Первый уверен, что нынешняя ситуация выглядит так, как будто дальнейшее развитие конфликта грозит Западу тупиком, из которого выхода "на своих двоих" нет, вот и напрашивается необходимость предпринимать реальные шаги по деэскалации и поиску политических путей выхода из кризиса.А вот Скачко призвал обратить внимание на то, что третироваться российское Минобороны будет в применении нестратегического ядерного оружия, а это значит, уверен обозреватель, что намерения России более, чем серьезны."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение
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новости, алексей подберезкин, ядерное оружие, россия, учения, москва, сша, владимир путин, украина.ру
"Других толкований тут быть не может": Подберёзкин рассказал, что Россия покажет миру на ядерных учениях
Объявленные российским президентом Владимиром Путиным ядерные учения - это политическое решение, которое демонстрирует очень серьезные намерения Москвы. Они покажут всему миру возможности России
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
Он отметил, что средства доставки стратегического ядерного оружия начинаются с пяти тысяч километров. Это крылатые и баллистические ракеты средней и малой дальности авиационного базирования, а также корректируемые и управляемые авиабомбы.
"Таких типов ракет у нас очень много. Наиболее известный из них - Х-102. Это аэробаллистическая ракета воздушного базирования, которая может быть использована в качестве оружия, способного поражать цели на расстоянии от 1000 до 5000 километров. Короче говоря, мы будем тренироваться применять нестратегические ядерные вооружения с дальностью действия в 1000-1500 километров, которые ограничены самими масштабами Южного военного округа. Получается, что это бассейн Черного моря, Кавказ и нынешняя зона СВО. Других толкований тут быть не может", - заявил Подберёзкин.
Он уточнил, что пока речи о применении ядерного оружия не идет, в противном случае можно было бы сказать, что "развитие событий приобрело для России опасную форму", и это были бы уже не учения. А пока речь идет только о демонстрации потенциала России.
Ранее в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник отметил, что Москва должна развеять уверенность американцев в том, что они не нажмут на красную кнопку.
"Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - сказал Крапивник, уточнив, что простые слова американское правительство не понимает и продолжает убеждать свое население, что волноваться не стоит.
В понедельник, 6 мая, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.
Известно, что в маневрах будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины.
"Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер", - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Россией, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Тему также изучили обозреватели Украина.ру Василий Стоякин и Владимир Скачко. Первый уверен, что нынешняя ситуация выглядит так, как будто дальнейшее развитие конфликта грозит Западу тупиком, из которого выхода "на своих двоих" нет, вот и напрашивается необходимость предпринимать реальные шаги по деэскалации и поиску политических путей выхода из кризиса.
А вот Скачко призвал обратить внимание на то, что третироваться российское Минобороны будет в применении нестратегического ядерного оружия, а это значит, уверен обозреватель, что намерения России более, чем серьезны.