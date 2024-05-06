"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение - 06.05.2024 Украина.ру
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"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение
"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение - 06.05.2024 Украина.ру
"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение
Президент России Владимир Путин поручил российскому Минобороны провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. Чтобы, значит, безусловно и при любых раскладах обеспечить суверенитет России.
2024-05-06T14:31
2024-05-06T14:31
запад
россия
история украины
эммануэль макрон
ядерное оружие
сво
третья мировая война
владимир путин
украина
дмитрий медведев
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И Генштаб, не мешкая, начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа. С привлечением авиации и военно-морского флота, сообщило Минобороны. "В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению ...учения с ракетными соединениями Южного военного округа. …В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — прямо сказано в пресс-релизе ведомства.Цель учений тоже понятна — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и, кроме суверенитета, обеспечивать еще и территориальную целостность государства.Чтобы уразуметь серьезность этого шага России, нужно учитывать, как минимум, три-четыре главных момента. Во-первых, понимать разницу между стратегическим ядерным оружием (СЯО) и тактическим (ТЯО). ТЯО — это тактические ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. И если совсем просто, то ТЯО от СЯО они отличаются:а) тротиловым эквивалентом боезарядов, который обычно не превышает нескольких килотонн и нередко бывает меньше одной килотонны;б) более мобильны и могут прилететь к врагам отовсюду, потому как существуют в виде авиационных бомб, головных частей ракет (оперативно-тактического и тактического класса), артиллерийских снарядов, мин, глубинных бомб, торпед и прочего, на чем можно доставить заряд. А линейка одних ракет у России сегодня такая, что хоть завались -- на любой вкус, дальность, мощность и ареал поражения.Сегодня также известно, что ТЯО есть на вооружении у всех ядерных держав, кроме Великобритании, которая оставила ядерное оружие только стратегического класса.Во-вторых, в России не стали скрывать, главная причина такого шага в том, что некоторые члены так называемого коллективного Запада, что называется, "домакронились" и "докэмеронились". То есть выступили с заявлениями о шагах, практическая реализация которых и может угрожать России.Только на прошедшей неделе европейские политики, что называется, жгли праведным напалмом в адрес России. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки французских войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта спецвоенной операции (СВО) в Украине, а от Киева поступит просьба помочь солдатами. О возможности вторжении войск стран НАТО в Украину, чтобы воевать с Россией, говорили отдельные политики в Польше, "Трибалтийских вымиратах" (Латвии, Литве Эстонии). Зазывают натовцев в оружие в руках на свою территорию и многие украинские радикалы во власти и вокруг нее. Появилась информация, что бойцы французского Иностранного легиона уже в Украине. И это -- не говоря у тысячах наемников из стран коллективного Запада.Чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вообще допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием. И Украина при помощи британских и прочих натовских советников осуществляет сегодня многие террористические выпады против России и на новых землях, и в Белгородской, Брянской, Курской и прочих областях. Одной из своих задач ВСУ видят разрушение НПЗ в России и вообще уничтожение прочей социальной и промышленной инфраструктуры вплоть до Санкт-Петербурга и – голубая мечта! – до Москвы. И до Москвы, кстати, украинские дроны уже долетали.А ведь были призывы блокировать Калининградскую область, выступить против Белоруссии, с которой Россия входит в единое государство.И сначала пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией. Потом он напомнил, что все причины возможного использования ядерного оружия Россией прописаны в ее ядерной доктрине. "Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда — ядерное оружие. Помимо этого, никак невозможно, говорить об этом безответственно", -- сказал Песков.А потом, напоминаю, Минобороны России заявило, что проведет учения с возможностью применения ТЯО "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации". Четко и ясно. Повторяю, домакронились, докэмеронились и дождались предупредительную ответку.А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, как всегда, высказался максимально жестко: "Хор безответственных негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нем представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши. Они же призывают активно применять свое ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России.И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды. Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. (бывшей. – Авт.) Украины".И наконец, в-третьих, "инфантильные дебилы" из коллективного Запада одной рукой (одной частью раздвоенного языка) провоцируют Россию, а другой – фарисействуют и блажат о невозможности не то что применения, а даже разговоров об этом. То есть налицо типичные двойные стандарты.В частности, "Большая семерка" предупреждала, что любое применения ядерного оружия может привести к серьезным последствиям. Потом власти США и других западных стран как бы показательно и громогласно критикуют Москву за обращения к теме ядерного оружия. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал: "Эта риторика, как мы видели ранее, безответственна и неуместна для ядерной державы. И несовместима с тем, как любая ядерная держава должна публично говорить о применении такого оружия". И заверил мировую общественность, что Вашингтон не будет менять свой подход.Но при этом все эти воинственные русофобские и агрессивные заявления политиков звучат явно с благословения Вашингтона. Это как с западным оружием, поставленным Украине: Запад клянется, что просит Киев не применять его по российской территории, а сам помогает ВСУ искать цели и наводить на них ударные установки, от дронов до ракет, мин и снарядов.И потому распоряжение Путина об учениях с ТЯО – это всего лишь очередного предупреждение России о недопустимости играть с нею в ядерные и прочие агрессивные игрища, угрожающие ее безопасности.В ответ на угрозы Запада предпринять агрессию против Белоруссии Москва в 2023 году с сохранением над ним полного контроля разместила свое ТЯО в этой стране. Чтобы никому ничего не повадно было и с соблазнами запретными нигде не свербело.Потом в марте этого года Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву еще раз подтвердил решимость Москвы защищаться и заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. То угрожает тому, чему, собственно, и угрожает сегодня Запад.И вот крайнее по времени предупреждение – уже учения с элементами ТЯО. И ничего необычного в этом нет. Хотя бы потому, что США давно реализуют программу Nuclear Sharing. Именно она сегодня позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. И благодаря этой программе, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. А Польша аж пищит, так просится. Чтобы и на ее территорию подвезли что-нибудь американское и ядерное.И тут можно добавить, что г-н Медведев не зря так жестко прошелся по "хору безответственных негодяев из числа западной политической элиты" и "тотальной деградации правящего класса на Западе" -- все это уже заметно невооруженным глазом. К власти на Западе, по мнению многих обозревателей, пришли не просто либерал-глобалисты, находящиеся на финансовом подсосе у США и транснациональных структур, отстаивающих унификацию планеты в своих интересах под видом торжества воинственного либерализма.Власть захватили люди, что называется, безответственные, потому что не пуганные. То есть уже не помнящие и не понимающие всех ужасов войны, которые неизбежны, если локальные конфликты сольются в Третью мировую. В России помнят последствия Второй мировой, а вот на Западе уже забыли и мечтают о реванше – в это и вся проблема.Медведев так и сказал: "В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит,10. Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы".И президент России не просто предупреждает. Он призывает одуматься и остановиться. Время для мира никогда не кончается
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Владимир Скачко
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запад, россия, история украины, эммануэль макрон, ядерное оружие, сво, третья мировая война, владимир путин, украина, дмитрий медведев, дмитрий песков, минобороны, вооруженные силы украины, нато, мнения
Запад, Россия, история Украины, Эммануэль Макрон, Ядерное оружие, СВО, третья мировая война, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Минобороны, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мнения

"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение

14:31 06.05.2024
 
Морские стрельбы
Морские стрельбы
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин поручил российскому Минобороны провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. Чтобы, значит, безусловно и при любых раскладах обеспечить суверенитет России.
И Генштаб, не мешкая, начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа. С привлечением авиации и военно-морского флота, сообщило Минобороны. "В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению ...учения с ракетными соединениями Южного военного округа. …В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — прямо сказано в пресс-релизе ведомства.
Цель учений тоже понятна — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и, кроме суверенитета, обеспечивать еще и территориальную целостность государства.
Чтобы уразуметь серьезность этого шага России, нужно учитывать, как минимум, три-четыре главных момента. Во-первых, понимать разницу между стратегическим ядерным оружием (СЯО) и тактическим (ТЯО). ТЯО — это тактические ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. И если совсем просто, то ТЯО от СЯО они отличаются:
а) тротиловым эквивалентом боезарядов, который обычно не превышает нескольких килотонн и нередко бывает меньше одной килотонны;
б) более мобильны и могут прилететь к врагам отовсюду, потому как существуют в виде авиационных бомб, головных частей ракет (оперативно-тактического и тактического класса), артиллерийских снарядов, мин, глубинных бомб, торпед и прочего, на чем можно доставить заряд. А линейка одних ракет у России сегодня такая, что хоть завались -- на любой вкус, дальность, мощность и ареал поражения.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Сегодня также известно, что ТЯО есть на вооружении у всех ядерных держав, кроме Великобритании, которая оставила ядерное оружие только стратегического класса.
Во-вторых, в России не стали скрывать, главная причина такого шага в том, что некоторые члены так называемого коллективного Запада, что называется, "домакронились" и "докэмеронились". То есть выступили с заявлениями о шагах, практическая реализация которых и может угрожать России.
Только на прошедшей неделе европейские политики, что называется, жгли праведным напалмом в адрес России. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки французских войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта спецвоенной операции (СВО) в Украине, а от Киева поступит просьба помочь солдатами. О возможности вторжении войск стран НАТО в Украину, чтобы воевать с Россией, говорили отдельные политики в Польше, "Трибалтийских вымиратах" (Латвии, Литве Эстонии). Зазывают натовцев в оружие в руках на свою территорию и многие украинские радикалы во власти и вокруг нее. Появилась информация, что бойцы французского Иностранного легиона уже в Украине. И это -- не говоря у тысячах наемников из стран коллективного Запада.
Чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вообще допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием. И Украина при помощи британских и прочих натовских советников осуществляет сегодня многие террористические выпады против России и на новых землях, и в Белгородской, Брянской, Курской и прочих областях. Одной из своих задач ВСУ видят разрушение НПЗ в России и вообще уничтожение прочей социальной и промышленной инфраструктуры вплоть до Санкт-Петербурга и – голубая мечта! – до Москвы. И до Москвы, кстати, украинские дроны уже долетали.
А ведь были призывы блокировать Калининградскую область, выступить против Белоруссии, с которой Россия входит в единое государство.
И сначала пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией. Потом он напомнил, что все причины возможного использования ядерного оружия Россией прописаны в ее ядерной доктрине. "Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда — ядерное оружие. Помимо этого, никак невозможно, говорить об этом безответственно", -- сказал Песков.
А потом, напоминаю, Минобороны России заявило, что проведет учения с возможностью применения ТЯО "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации". Четко и ясно. Повторяю, домакронились, докэмеронились и дождались предупредительную ответку.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
12:12
С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружияРоссийские военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в ходе предстоящих учений. Об этом сообщили 6 мая в Минобороны РФ
А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, как всегда, высказался максимально жестко: "Хор безответственных негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нем представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши. Они же призывают активно применять свое ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России.
И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды. Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. (бывшей. – Авт.) Украины".
И наконец, в-третьих, "инфантильные дебилы" из коллективного Запада одной рукой (одной частью раздвоенного языка) провоцируют Россию, а другой – фарисействуют и блажат о невозможности не то что применения, а даже разговоров об этом. То есть налицо типичные двойные стандарты.
В частности, "Большая семерка" предупреждала, что любое применения ядерного оружия может привести к серьезным последствиям. Потом власти США и других западных стран как бы показательно и громогласно критикуют Москву за обращения к теме ядерного оружия. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал: "Эта риторика, как мы видели ранее, безответственна и неуместна для ядерной державы. И несовместима с тем, как любая ядерная держава должна публично говорить о применении такого оружия". И заверил мировую общественность, что Вашингтон не будет менять свой подход.
Но при этом все эти воинственные русофобские и агрессивные заявления политиков звучат явно с благословения Вашингтона. Это как с западным оружием, поставленным Украине: Запад клянется, что просит Киев не применять его по российской территории, а сам помогает ВСУ искать цели и наводить на них ударные установки, от дронов до ракет, мин и снарядов.
И потому распоряжение Путина об учениях с ТЯО – это всего лишь очередного предупреждение России о недопустимости играть с нею в ядерные и прочие агрессивные игрища, угрожающие ее безопасности.
Кандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
22 марта, 07:06
Макрон жжет напалмом: войдут ли французские войска на Украину?Страны НАТО вплотную подошли к возможности ввести свои войска на территорию Украины. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что ситуация серьезная и Франция готова ввести свой военный контингент на приграничные с Белоруссией территории, чтобы освободить солдат ВСУ для фронта.
В ответ на угрозы Запада предпринять агрессию против Белоруссии Москва в 2023 году с сохранением над ним полного контроля разместила свое ТЯО в этой стране. Чтобы никому ничего не повадно было и с соблазнами запретными нигде не свербело.
Потом в марте этого года Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву еще раз подтвердил решимость Москвы защищаться и заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. То угрожает тому, чему, собственно, и угрожает сегодня Запад.
И вот крайнее по времени предупреждение – уже учения с элементами ТЯО. И ничего необычного в этом нет. Хотя бы потому, что США давно реализуют программу Nuclear Sharing. Именно она сегодня позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. И благодаря этой программе, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. А Польша аж пищит, так просится. Чтобы и на ее территорию подвезли что-нибудь американское и ядерное.
И тут можно добавить, что г-н Медведев не зря так жестко прошелся по "хору безответственных негодяев из числа западной политической элиты" и "тотальной деградации правящего класса на Западе" -- все это уже заметно невооруженным глазом. К власти на Западе, по мнению многих обозревателей, пришли не просто либерал-глобалисты, находящиеся на финансовом подсосе у США и транснациональных структур, отстаивающих унификацию планеты в своих интересах под видом торжества воинственного либерализма.
Власть захватили люди, что называется, безответственные, потому что не пуганные. То есть уже не помнящие и не понимающие всех ужасов войны, которые неизбежны, если локальные конфликты сольются в Третью мировую. В России помнят последствия Второй мировой, а вот на Западе уже забыли и мечтают о реванше – в это и вся проблема.
Иван Лошкарев - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
3 мая, 16:00
Иван Лошкарев: Пока Кэмерон угрожает России ракетными ударами, Украина превращается в Южный СуданВоинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона это попытка привлечь к себе внимание, обозначить свою особую решимость. Это игра на уровне пиара, а не на уровне стратегии.
Медведев так и сказал: "В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит,10. Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы".
И президент России не просто предупреждает. Он призывает одуматься и остановиться. Время для мира никогда не кончается
 
ЗападРоссияистория УкраиныЭммануэль МакронЯдерное оружиеСВОтретья мировая войнаВладимир ПутинУкраинаДмитрий МедведевДмитрий ПесковМинобороныВооруженные силы УкраиныНАТОМнения
 
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14:31"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение
14:04"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт
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