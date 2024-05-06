https://ukraina.ru/20240506/1054918960.html

"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение

"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение - 06.05.2024 Украина.ру

"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение

Президент России Владимир Путин поручил российскому Минобороны провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. Чтобы, значит, безусловно и при любых раскладах обеспечить суверенитет России.

2024-05-06T14:31

2024-05-06T14:31

2024-05-06T14:31

запад

россия

история украины

эммануэль макрон

ядерное оружие

сво

третья мировая война

владимир путин

украина

дмитрий медведев

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И Генштаб, не мешкая, начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа. С привлечением авиации и военно-морского флота, сообщило Минобороны. "В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению ...учения с ракетными соединениями Южного военного округа. …В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — прямо сказано в пресс-релизе ведомства.Цель учений тоже понятна — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и, кроме суверенитета, обеспечивать еще и территориальную целостность государства.Чтобы уразуметь серьезность этого шага России, нужно учитывать, как минимум, три-четыре главных момента. Во-первых, понимать разницу между стратегическим ядерным оружием (СЯО) и тактическим (ТЯО). ТЯО — это тактические ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. И если совсем просто, то ТЯО от СЯО они отличаются:а) тротиловым эквивалентом боезарядов, который обычно не превышает нескольких килотонн и нередко бывает меньше одной килотонны;б) более мобильны и могут прилететь к врагам отовсюду, потому как существуют в виде авиационных бомб, головных частей ракет (оперативно-тактического и тактического класса), артиллерийских снарядов, мин, глубинных бомб, торпед и прочего, на чем можно доставить заряд. А линейка одних ракет у России сегодня такая, что хоть завались -- на любой вкус, дальность, мощность и ареал поражения.Сегодня также известно, что ТЯО есть на вооружении у всех ядерных держав, кроме Великобритании, которая оставила ядерное оружие только стратегического класса.Во-вторых, в России не стали скрывать, главная причина такого шага в том, что некоторые члены так называемого коллективного Запада, что называется, "домакронились" и "докэмеронились". То есть выступили с заявлениями о шагах, практическая реализация которых и может угрожать России.Только на прошедшей неделе европейские политики, что называется, жгли праведным напалмом в адрес России. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки французских войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта спецвоенной операции (СВО) в Украине, а от Киева поступит просьба помочь солдатами. О возможности вторжении войск стран НАТО в Украину, чтобы воевать с Россией, говорили отдельные политики в Польше, "Трибалтийских вымиратах" (Латвии, Литве Эстонии). Зазывают натовцев в оружие в руках на свою территорию и многие украинские радикалы во власти и вокруг нее. Появилась информация, что бойцы французского Иностранного легиона уже в Украине. И это -- не говоря у тысячах наемников из стран коллективного Запада.Чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вообще допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием. И Украина при помощи британских и прочих натовских советников осуществляет сегодня многие террористические выпады против России и на новых землях, и в Белгородской, Брянской, Курской и прочих областях. Одной из своих задач ВСУ видят разрушение НПЗ в России и вообще уничтожение прочей социальной и промышленной инфраструктуры вплоть до Санкт-Петербурга и – голубая мечта! – до Москвы. И до Москвы, кстати, украинские дроны уже долетали.А ведь были призывы блокировать Калининградскую область, выступить против Белоруссии, с которой Россия входит в единое государство.И сначала пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией. Потом он напомнил, что все причины возможного использования ядерного оружия Россией прописаны в ее ядерной доктрине. "Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда — ядерное оружие. Помимо этого, никак невозможно, говорить об этом безответственно", -- сказал Песков.А потом, напоминаю, Минобороны России заявило, что проведет учения с возможностью применения ТЯО "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации". Четко и ясно. Повторяю, домакронились, докэмеронились и дождались предупредительную ответку.А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, как всегда, высказался максимально жестко: "Хор безответственных негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нем представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши. Они же призывают активно применять свое ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России.И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды. Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. (бывшей. – Авт.) Украины".И наконец, в-третьих, "инфантильные дебилы" из коллективного Запада одной рукой (одной частью раздвоенного языка) провоцируют Россию, а другой – фарисействуют и блажат о невозможности не то что применения, а даже разговоров об этом. То есть налицо типичные двойные стандарты.В частности, "Большая семерка" предупреждала, что любое применения ядерного оружия может привести к серьезным последствиям. Потом власти США и других западных стран как бы показательно и громогласно критикуют Москву за обращения к теме ядерного оружия. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал: "Эта риторика, как мы видели ранее, безответственна и неуместна для ядерной державы. И несовместима с тем, как любая ядерная держава должна публично говорить о применении такого оружия". И заверил мировую общественность, что Вашингтон не будет менять свой подход.Но при этом все эти воинственные русофобские и агрессивные заявления политиков звучат явно с благословения Вашингтона. Это как с западным оружием, поставленным Украине: Запад клянется, что просит Киев не применять его по российской территории, а сам помогает ВСУ искать цели и наводить на них ударные установки, от дронов до ракет, мин и снарядов.И потому распоряжение Путина об учениях с ТЯО – это всего лишь очередного предупреждение России о недопустимости играть с нею в ядерные и прочие агрессивные игрища, угрожающие ее безопасности.В ответ на угрозы Запада предпринять агрессию против Белоруссии Москва в 2023 году с сохранением над ним полного контроля разместила свое ТЯО в этой стране. Чтобы никому ничего не повадно было и с соблазнами запретными нигде не свербело.Потом в марте этого года Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву еще раз подтвердил решимость Москвы защищаться и заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. То угрожает тому, чему, собственно, и угрожает сегодня Запад.И вот крайнее по времени предупреждение – уже учения с элементами ТЯО. И ничего необычного в этом нет. Хотя бы потому, что США давно реализуют программу Nuclear Sharing. Именно она сегодня позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. И благодаря этой программе, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. А Польша аж пищит, так просится. Чтобы и на ее территорию подвезли что-нибудь американское и ядерное.И тут можно добавить, что г-н Медведев не зря так жестко прошелся по "хору безответственных негодяев из числа западной политической элиты" и "тотальной деградации правящего класса на Западе" -- все это уже заметно невооруженным глазом. К власти на Западе, по мнению многих обозревателей, пришли не просто либерал-глобалисты, находящиеся на финансовом подсосе у США и транснациональных структур, отстаивающих унификацию планеты в своих интересах под видом торжества воинственного либерализма.Власть захватили люди, что называется, безответственные, потому что не пуганные. То есть уже не помнящие и не понимающие всех ужасов войны, которые неизбежны, если локальные конфликты сольются в Третью мировую. В России помнят последствия Второй мировой, а вот на Западе уже забыли и мечтают о реванше – в это и вся проблема.Медведев так и сказал: "В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит,10. Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы".И президент России не просто предупреждает. Он призывает одуматься и остановиться. Время для мира никогда не кончается

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