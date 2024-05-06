"Не волнуйтесь, вы умрете мгновенно": эксперт о том, почему в США верят, что русские не нажмут кнопку
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкС. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс"
Россия должна показать НАТО, каковы реальные последствия применения ядерного оружия. Чтобы не допустить ядерной войны, России надо сделать из ВСУ "десятимегатонный пример", иначе они не поймут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Угроза ядерной войны между Россией и США существует. Единственное, что сдерживает Америку от применения ядерного оружия против РФ, это то, что она сразу нанесет ответный удар. Мы мгновенно сможем стереть их с лица земли, предупредил офицер.
"Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - подчеркнул Крапивник.
Россия должна показать НАТО, каковы реальные последствия применения ядерного оружия. Чтобы они увидели это воочию и у них в голове "что-то прояснилось". Пусть они поймут, что будет со всей Европой и со всей Америкой, отметил военный.
Много американцев читают The Washington Post. Там пишут примерно следующее: "Не волнуйтесь насчет ядерного взрыва. Если вы окажетесь в самом центре города, вы умрете мгновенно. А все, кто будут на окраинах, спрячутся в убежище. Через 24 часа радиация спадет и все будет хорошо", - рассказал эксперт.
Он отметил, что читал такую статью еще в 2008 году. То, что пишут американские СМИ просто потрясает, и сейчас таких материалов стало еще больше, добавил он.
Теперь у них такая риторика: "Русские ракеты не летят" и "Русские генералы кнопку не нажмут". То есть американцам говорят, что не стоит волноваться. Но надо сделать так, чтобы они заволновались, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
3 мая, 05:30Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальностьНаивностью будет считать, что на этой фазе развития конфликта на Украине, можно ожидать миротворческих пассов со стороны американской элиты. В США возник бипартийный консенсус относительно того, что политический мейнстрим не может допустить крушения Украины до формальной даты выборов президента США