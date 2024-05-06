https://ukraina.ru/20240506/1054919851.html

"Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада

"Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада - 06.05.2024 Украина.ру

"Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада

До сих пор "красные линии" в украинском конфликте проводили только представители российского руководства. Надо сказать – без особого эффекта, интенсивностью конфликта по-прежнему управляет Запад. Однако, чем более явной выглядит перспектива военного поражения Киева, тем больше оснований у Запада чертить "красные линии"

2024-05-06T14:42

2024-05-06T14:42

2024-05-06T14:43

украина

россия

война

нато

военная эскалация

конфликт

мнения

эммануэль макрон

ввс

f-16

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Как правило, в качестве "красной линии" упоминается победа России. Однако не особенно понятно, что именно считать победой. Ведь на Западе уверяют, что целью России является ликвидация украинской государственности, в то время как российское руководство таких намерений никогда не озвучивало (хотя логика в таком предположении есть – "независимая Украина" в любом случае будет фактором нестабильности в Восточной Европе).Эммануэль Макрон уверяет, что у него никаких "красных линий" нет. Но они, скорее всего, всё же есть и одна из этих линий – судьба Одессы. Действительно, Украина с выходом к Чёрному морю и без оного – это две разные геополитические сущности. Впрочем, Макрон, очевидно, заботится не об Украине, а о своих собственных интересах в Одессе. Допустим, они не имеют коррупционной составляющей, а просто связаны с интересами французских аграрных корпораций, которые работают через зерновые терминалы Одесской области.Последнюю версию "красных линий", в случае которых НАТО вынуждено будет прямо вмешаться в конфликт, 5 мая представило итальянское издание La Repubblica.По мнению неназванных, но очень компетентных источников издания, в этом случае могут быть использованы ВВС, а в крайнем случае – задействована примерно стотысячная группировка сухопутных войск в Венгрии, Польше, Прибалтике, Румынии и Словакии.Отметим, что рассеянная на большой территории группировка, составляющая менее 10% от численности украинских сил обороны, вряд ли сама по себе может радикально изменить ситуацию на фронте. Скорее, речь идёт о дальнейшей эскалации конфликта и переходе его на иной геостратегический уровень. Такое развитие событий, очевидно, видится средством не сколько нанесения поражения России, сколько принуждения её к переговорам на невыгодных условиях.Издание указывает, что "на данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях – настоящего последнего средства – в случае участия в войне третьих сторон". Тут как бы содержится намёк, что сами по себе рассуждения о "красных линиях" – обычный безответственный трёп. Тем более, что официальных заявлений по этому поводу не было. Однако не всё так однозначно.По информации La Repubblica, "красных линий" всего две.Первая касается угрозы российского прорыва украинской обороны и "прямого или косвенного вмешательства третьей страны" в происходящее на Украине. Под третьей страной имеется в виду Белоруссия.Возвращаясь к Макрону – одним из вариантов действий французских войск на территории Украины, как мы помним, является развёртывание вдоль украинско-белорусской границы.Интересным тут является упоминание "косвенного вмешательства" – до сих пор Белоруссия прямого участия в конфликте не принимала и само по себе её вмешательство выглядит маловероятным на фоне военной угрозы со стороны Польши.Однако косвенно Белоруссия в конфликт уже вмешивалась – в 2022 году российские войска наступали на Киев через её территорию, и такое развитие событий в теории может повториться – во всяком случае, украинские войска границу укрепляют.Не всё однозначно и с прямым участием – самой Белоруссии это не нужно, но решение тут будет приниматься не в Минске, а в Киеве. Недавние заявления белорусского КГБ свидетельствуют о том, что подрывная работа против государства ведётся, и не исключается даже прямое вторжение наёмников по образцу провокаций т.н. "Русского добровольческого корпуса"* в Белгородской области.Второй "красной линией" называется возможная провокация со стороны РФ в отношении стран Прибалтики или Польши либо военная агрессия против Молдавии.Тут, кстати, ситуация тоже совершенно определённая – Россия вообще ничего не должна делать, чтобы пересечь эту самую "красную линию".С точки зрения Польши и Прибалтики, "провокацией" является само по себе существование России как таковой. Это, правда, "провокация" статическая, для придания ей какой-то динамики нужны всё же некие действия – приграничные столкновения (для этого достаточно направить украинскую РДГ через эстонско-российскую границу) или, например, использование со своей территории украинских F-16, о возможности чего постоянно говорят эксперты.Ещё более очевидна ситуация с Молдавией – достаточно объявить миротворческий контингент в Приднестровье "оккупационными войсками", и факт "агрессии" налицо. Надо только Майю Санду убедить, но это не так сложно, хотя она пока что сопротивляется.Легко понять, что предложенные La Repubblica линии "краснят" вообще в другую сторону. Т.е., их пересечение более вероятно не с российской стороны, а с западной. Причём провокация тут может быть устроена даже без согласования с Вашингтоном.И тут возникает вопрос – а Западу действительно надо впутываться в конфликт с Россией? Сейчас он находится в очень выгодной ситуации, о чём не устают напоминать его официальные лица: Украина воюет, Запад развивает свою военную промышленность – кому-то новые рабочие места, а кому-то кладбища. Это справедливо. Во всяком случае – с точки зрения Запада (мнением украинцев позабыли поинтересоваться, но они своё право на мнение проскакали на Майдане).Здесь же ведущие государства Запада оказываются на грани прямого военного конфликта с Россией, к которому они не готовы и которого хотели бы избежать (слишком велик риск глобального ядерного конфликта). При этом перспективы развития ситуации в значительной степени определяются неадекватными "союзниками" вроде Эстонии.Встречным намёком со стороны России выглядят учения нестратегических ядерных сил – для использования на украинском ТВД тактическое ядерное оружие скорее вредно, но вот натовские базы на сопредельных территориях – это ведь совсем другое дело.На этом фоне становится понятно, почему "красные линии" чертит La Repubblica со ссылкой неясно на кого, а официальные источники обходят эту тему молчанием, хотя логично было бы противоположную сторону упредить, дабы случайно не вышло чего. Разумеется, упредить можно и непублично, но похоже, что ничего такого не было – Запад хотел бы сам управлять остротой конфликта, не уступая инициативы России, а тем более – условной Эстонии.В общем, на настоящий момент ситуация выглядит так, как будто дальнейшее развитие конфликта грозит Западу тупиком, из которого выхода "на своих двоих" нет. Ситуация чем дальше, тем больше угрожает выйти из-под контроля и напрашивается необходимость предпринимать реальные шаги по деэскалации и поиску политических путей выхода из кризиса.* Террористическая организация, запрещённая в России

https://ukraina.ru/20240405/1054327193.html

https://ukraina.ru/20221011/1039584662.html

https://ukraina.ru/20240315/1053893138.html

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украина, россия, война, нато, военная эскалация, конфликт, мнения, эммануэль макрон, ввс, f-16, кгб, запад, василий стоякин