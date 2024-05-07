https://ukraina.ru/20240507/1054912883.html
Способов несколько: Храпач оценил возможный сценарий украинской атаки на Крымский мост
Способов несколько: Храпач оценил возможный сценарий украинской атаки на Крымский мост - 07.05.2024 Украина.ру
Способов несколько: Храпач оценил возможный сценарий украинской атаки на Крымский мост
В период от инаугурации президента России Владимира Путина и до 9 мая, когда все ожидают этот диверсионный акт, киевский режим вряд ли воспользуется уже использованным ранее способом с фурой. На Украине понимают, что транспорт в это время будут тщательно досматривать
2024-05-07T04:45
2024-05-07T04:45
2024-05-07T04:45
новости
сергей храпач
украина
крымский мост
украина.ру
атака
сценарий
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Он добавил, что Россия может нанести удар возмездия, ведь надо помнить, что "и через Днепр, например, в Киеве много мостов стоит, которые пока не поражаются российскими вооруженными силами".В то же время, отметил Храпач, вероятность украинской атаки на Крымский мост в ближайшие дни довольно высокая, потому, что Владимиру Зеленскому нужно показать своим "инвесторам", что деньги тратятся "правильно".Крымский мост уже дважды атаковали ВСУ. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля 2023 года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.С тех пор представители киевского режима неоднократно обещали устроить новый теракт на Крымской переправе, а в конце апреля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в своих соцсетях пост, в котором написал: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировалиЕще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мостуNewsweek обратились в МИД Украины с вопросом, а те признались в теракте на Крымском мостуПрезидент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ. После чего ВС РФ начали наносить удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.В ближайшее время у переправы появится сухопутная альтернатива, такое заявление в марте на митинге в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией сделал президент РФ Владимир Путин.У Крымского моста скоро будет сухопутная альтернатива - ПутинВ начале мая стало известно, что российские строители закончили возводить железную дорогу из Мариуполя и по новым путям уже отправился первый поезд в Волноваху.Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на УкраинеПо результатам Общекрымского референдума 18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. Спустя четыре года - 15 мая 2018-го - состоялась торжественная церемония открытия автодорожного моста через Керченский пролив.ИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
https://ukraina.ru/20240503/1054883267.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей храпач, украина, крымский мост, украина.ру, атака, сценарий
Способов несколько: Храпач оценил возможный сценарий украинской атаки на Крымский мост
В период от инаугурации президента России Владимира Путина и до 9 мая, когда все ожидают этот диверсионный акт, киевский режим вряд ли воспользуется уже использованным ранее способом с фурой. На Украине понимают, что транспорт в это время будут тщательно досматривать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.
"Поэтому, вероятней всего удар произведут с помощью ракетных систем, которые раньше использовались. Есть разные технологии. Они могут глушить и ослеплять наши средства ПВО. Скорее всего начнут с массовой атаки дронами и дешевыми ракетами. А после нанесут удар военно-морскими БПЛА или более дорогими американскими, французскими ракетами. Но опять же, это будет символичная акция. Ракеты не могут привести к полному уничтожению этого моста", - отметил подполковник.
Он добавил, что Россия может нанести удар возмездия, ведь надо помнить, что "и через Днепр, например, в Киеве много мостов стоит, которые пока не поражаются российскими вооруженными силами".
В то же время, отметил Храпач, вероятность украинской атаки на Крымский мост в ближайшие дни довольно высокая, потому, что Владимиру Зеленскому нужно показать своим "инвесторам", что деньги тратятся "правильно".
Крымский мост уже дважды атаковали ВСУ. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.
Второй раз мост подвергся атаке 17 июля 2023 года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.
С тех пор представители киевского режима неоднократно обещали устроить новый теракт на Крымской переправе, а в конце апреля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в своих соцсетях пост, в котором написал: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ. После чего ВС РФ начали наносить удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.
В ближайшее время у переправы появится сухопутная альтернатива, такое заявление в марте на митинге в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией сделал президент РФ Владимир Путин.
В начале мая стало известно, что российские строители закончили возводить железную дорогу из Мариуполя и по новым путям уже отправился первый поезд в Волноваху.
По результатам Общекрымского референдума 18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. Спустя четыре года - 15 мая 2018-го - состоялась торжественная церемония открытия автодорожного моста через Керченский пролив.