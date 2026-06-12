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"Наш народный ОПК работает эффективно": президент России поблагодарил приближающих победу

"Наш народный ОПК работает эффективно": президент России поблагодарил приближающих победу - 12.06.2026 Украина.ру

"Наш народный ОПК работает эффективно": президент России поблагодарил приближающих победу

Совершенствование обеспечения российской армии будет продолжено, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в День России. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T17:33

2026-06-12T17:33

2026-06-12T17:33

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Наиболее востребованные вещи для передовой закупаются в рамках гособоронзаказа, так будет и дальше, заявил Путин."Наш народный ОПК работает эффективно", - сказал он. Власти РФ постарались максимально разбюрократить закупку и поставку в войска различного оборудования, главное, чтобы оно было эффективным, подчеркнул президент.Путин затронул проблему с дронами на передовой, отметив, что "они как мухи висят, не давая бойцам голову поднять".Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что все штурмовые подразделения в зоне СВО будут обеспечены переносными средствами РЭБ.Кроме того, Минобороны РФ полностью закрывает потребности штурмовых подразделений в новой технике. По его словам, весь цикл испытаний и апробации новой российской военной техники проходит достаточно быстро. Белоусов подчеркнул, что новинки ОПК передаются на апробацию, в том числе в "Рубикон", 45-ю бригаду ВДВ, после чего поступают дальше в войска. Россия практически одна противостоит всему коллективному западу в виде НАТО, напомнил президент."Абсолютно все страны наращивают усилия, делают всё, чтобы организовать враждебные России действия", - сказал он.Российский лидер подчеркнул, что именно Запад развязал войну, совершив госпереворот на Украине.Ранее в новостях: Президент России встретился с участниками СВО: важные заявленияБольше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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