"Наш народный ОПК работает эффективно": президент России поблагодарил приближающих победу - 12.06.2026 Украина.ру
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"Наш народный ОПК работает эффективно": президент России поблагодарил приближающих победу
"Наш народный ОПК работает эффективно": президент России поблагодарил приближающих победу - 12.06.2026 Украина.ру
"Наш народный ОПК работает эффективно": президент России поблагодарил приближающих победу
Совершенствование обеспечения российской армии будет продолжено, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в День России. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T17:33
2026-06-12T17:33
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Наиболее востребованные вещи для передовой закупаются в рамках гособоронзаказа, так будет и дальше, заявил Путин."Наш народный ОПК работает эффективно", - сказал он. Власти РФ постарались максимально разбюрократить закупку и поставку в войска различного оборудования, главное, чтобы оно было эффективным, подчеркнул президент.Путин затронул проблему с дронами на передовой, отметив, что "они как мухи висят, не давая бойцам голову поднять".Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что все штурмовые подразделения в зоне СВО будут обеспечены переносными средствами РЭБ.Кроме того, Минобороны РФ полностью закрывает потребности штурмовых подразделений в новой технике. По его словам, весь цикл испытаний и апробации новой российской военной техники проходит достаточно быстро. Белоусов подчеркнул, что новинки ОПК передаются на апробацию, в том числе в "Рубикон", 45-ю бригаду ВДВ, после чего поступают дальше в войска. Россия практически одна противостоит всему коллективному западу в виде НАТО, напомнил президент."Абсолютно все страны наращивают усилия, делают всё, чтобы организовать враждебные России действия", - сказал он.Российский лидер подчеркнул, что именно Запад развязал войну, совершив госпереворот на Украине.Ранее в новостях: Президент России встретился с участниками СВО: важные заявленияБольше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, андрей белоусов, опк, "рубикон", вдв, бпла, пво, рэб, минобороны рф
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, Андрей Белоусов, ОПК, "Рубикон", ВДВ, БПЛА, ПВО, РЭБ, Минобороны РФ

"Наш народный ОПК работает эффективно": президент России поблагодарил приближающих победу

17:33 12.06.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки украинских беспилотников на инфраструктуру
Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Совершенствование обеспечения российской армии будет продолжено, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в День России. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
Наиболее востребованные вещи для передовой закупаются в рамках гособоронзаказа, так будет и дальше, заявил Путин.
"Наш народный ОПК работает эффективно", - сказал он.
Власти РФ постарались максимально разбюрократить закупку и поставку в войска различного оборудования, главное, чтобы оно было эффективным, подчеркнул президент.

Путин затронул проблему с дронами на передовой, отметив, что "они как мухи висят, не давая бойцам голову поднять".
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что все штурмовые подразделения в зоне СВО будут обеспечены переносными средствами РЭБ.

Кроме того, Минобороны РФ полностью закрывает потребности штурмовых подразделений в новой технике. По его словам, весь цикл испытаний и апробации новой российской военной техники проходит достаточно быстро. Белоусов подчеркнул, что новинки ОПК передаются на апробацию, в том числе в "Рубикон", 45-ю бригаду ВДВ, после чего поступают дальше в войска.

Россия практически одна противостоит всему коллективному западу в виде НАТО, напомнил президент.
"Абсолютно все страны наращивают усилия, делают всё, чтобы организовать враждебные России действия", - сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что именно Запад развязал войну, совершив госпереворот на Украине.
Ранее в новостях: Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления
Больше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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