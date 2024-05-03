Newsweek обратились в МИД Украины с вопросом, а те признались в теракте на Крымском мосту - 03.05.2024 Украина.ру
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Newsweek обратились в МИД Украины с вопросом, а те признались в теракте на Крымском мосту
Newsweek обратились в МИД Украины с вопросом, а те признались в теракте на Крымском мосту - 03.05.2024 Украина.ру
Newsweek обратились в МИД Украины с вопросом, а те признались в теракте на Крымском мосту
Киев взял на себя ответственность за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщили журналисты американского издания Newsweek
2024-05-03T17:11
2024-05-03T17:11
новости
украина
крымский мост
россия
newsweek
теракт
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Газета "Коммерсант" со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы сообщила, что Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила.Журналисты Newsweek обратились за комментарием в Министерство иностранных дел Украины по электронной почте."Киев взял на себя ответственность за удары по Крымскому мосту", - говорится в статье.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет полуостров с материковой частью страны, произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате подрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Позднее стало известно, что взрывчатку закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту.В организации теракта призналась и экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, крымский мост, россия, newsweek, теракт
Новости, Украина, Крымский мост, Россия, Newsweek, теракт

Newsweek обратились в МИД Украины с вопросом, а те признались в теракте на Крымском мосту

17:11 03.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Киев взял на себя ответственность за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщили журналисты американского издания Newsweek
Газета "Коммерсант" со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы сообщила, что Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила.
Журналисты Newsweek обратились за комментарием в Министерство иностранных дел Украины по электронной почте.
"Киев взял на себя ответственность за удары по Крымскому мосту", - говорится в статье.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет полуостров с материковой частью страны, произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате подрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.
Позднее стало известно, что взрывчатку закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.
© Фото : пресс-служба СБУвзрывчатка, использовавшая для теракта на Крымском мосту
взрывчатка, использовавшая для теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : пресс-служба СБУ
взрывчатка, использовавшая для теракта на Крымском мосту
ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту.
В организации теракта призналась и экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля, 09:51
Еще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мостуПосол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост, в котором есть намек на возможность нанесения удара по Крымскому мосту, об этом 28 апреля сообщают РИА Новости
 
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