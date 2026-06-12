Путин рассказал, что помешало хорошо развитому Западу нанести поражение России - 12.06.2026 Украина.ру
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Путин рассказал, что помешало хорошо развитому Западу нанести поражение России
Путин рассказал, что помешало хорошо развитому Западу нанести поражение России - 12.06.2026 Украина.ру
Путин рассказал, что помешало хорошо развитому Западу нанести поражение России
Технологически развитые государства Запада снова просчитались в планах быстрой победы над Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в День России. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T17:43
2026-06-12T17:43
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Путин заявил, что "надо отдать должное" уровню технологического развития стран НАТО, но и они поняли, что нанести поражение России невозможно."Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они добьются. Ничего", - сказал президент России.Путин заявил, что ряд стран после 2022 года даже вступили в НАТО, чтобы получить "часть пирога" в случае поражения России."Наш многонациональный сплочённый народ понимает ответственность перед своими детьми и внуками. Кроме нас Россия никому не нужна, только мы в состоянии её защитить и создать условия для её уверенного развития", - сказал Путин. Он отметил, что у противника нет многих средств, которые у России есть, и их будет ещё больше."Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно", - посоветовал российский лидер недружественным странам.Нанести России стратегическое поражение — это задача, которую невозможно решить, сказал президент.Путин подчеркнул, что Москва открыта к диалогу и мирному сосуществованию, но готова защищать свои интересы. Россия не стремится к конфронтации, но и не позволит собой манипулировать.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, москва, владимир путин, нато, украина.ру, международные отношения, международная политика, геополитика, будет ли война с нато, прогнозы сво
Новости, Россия, Запад, Москва, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру, международные отношения, Международная политика, геополитика, будет ли война с НАТО, прогнозы СВО

Путин рассказал, что помешало хорошо развитому Западу нанести поражение России

17:43 12.06.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Технологически развитые государства Запада снова просчитались в планах быстрой победы над Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в День России. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
Путин заявил, что "надо отдать должное" уровню технологического развития стран НАТО, но и они поняли, что нанести поражение России невозможно.
"Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они добьются. Ничего", - сказал президент России.
Путин заявил, что ряд стран после 2022 года даже вступили в НАТО, чтобы получить "часть пирога" в случае поражения России.
"Наш многонациональный сплочённый народ понимает ответственность перед своими детьми и внуками. Кроме нас Россия никому не нужна, только мы в состоянии её защитить и создать условия для её уверенного развития", - сказал Путин.
Он отметил, что у противника нет многих средств, которые у России есть, и их будет ещё больше.
"Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно", - посоветовал российский лидер недружественным странам.
Нанести России стратегическое поражение — это задача, которую невозможно решить, сказал президент.

Путин подчеркнул, что Москва открыта к диалогу и мирному сосуществованию, но готова защищать свои интересы. Россия не стремится к конфронтации, но и не позволит собой манипулировать.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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