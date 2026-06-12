Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления
© telegram ukr_2025_ru РИА НовостиВладимир Путин опубликовал статью в "Казахстанской правде" в преддверии госвизита в Астану
© telegram ukr_2025_ru РИА Новости
Президент России Владимир Путин встретился с участниками СВО в День России. Об этом сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру
"У нас нет чего-то особенного, я просто хотел вас увидеть, сказать спасибо", — заявил глава государства.
Верховный главнокомандующий попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом.
"Это ваш день", — подчеркнул Путин, отметив, что военнослужащие напрямую занимаются защитой Отечества.
Главные заявления президента:
🟦 Группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, сообщил Путин;
🟦 В России идёт работа над группировкой спутников для управления тяжёлыми дронами;
🟦 Также в России идёт активная работа над созданием дронов с искусственным интеллектом;
🟦 Российские штурмовые подразделения выполняют важнейшую задачу. Во все времена они ставили точку в любом военном конфликте;
🟦 Именно пехота фиксирует решение боевой задачи;
🟦 Все виды ВС РФ стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери среди них были минимальными;
🟦 Каждый из участников спецоперации достойно выполняет свою задачу;
🟦 Нужно заниматься увековечением имен погибших героев СВО, называть их именами улицы и школы;
🟦 Путин назвал погибшего на СВО Героя России Нарана Очир-Горяева светлым человеком.
🟦 Российские штурмовые подразделения выполняют важнейшую задачу. Во все времена они ставили точку в любом военном конфликте;
🟦 Именно пехота фиксирует решение боевой задачи;
🟦 Все виды ВС РФ стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери среди них были минимальными;
🟦 Каждый из участников спецоперации достойно выполняет свою задачу;
🟦 Нужно заниматься увековечением имен погибших героев СВО, называть их именами улицы и школы;
🟦 Путин назвал погибшего на СВО Героя России Нарана Очир-Горяева светлым человеком.
Минутой молчания почтили память павших бойцов спецоперации.
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