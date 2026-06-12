Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления - 12.06.2026 Украина.ру
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Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления
Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления - 12.06.2026 Украина.ру
Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления
Президент России Владимир Путин встретился с участниками СВО в День России. Об этом сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T17:14
2026-06-12T17:14
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"У нас нет чего-то особенного, я просто хотел вас увидеть, сказать спасибо", — заявил глава государства.Верховный главнокомандующий попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом."Это ваш день", — подчеркнул Путин, отметив, что военнослужащие напрямую занимаются защитой Отечества.Главные заявления президента:🟦 Группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, сообщил Путин;🟦 В России идёт работа над группировкой спутников для управления тяжёлыми дронами;🟦 Также в России идёт активная работа над созданием дронов с искусственным интеллектом;🟦 Российские штурмовые подразделения выполняют важнейшую задачу. Во все времена они ставили точку в любом военном конфликте;🟦 Именно пехота фиксирует решение боевой задачи;🟦 Все виды ВС РФ стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери среди них были минимальными;🟦 Каждый из участников спецоперации достойно выполняет свою задачу;🟦 Нужно заниматься увековечением имен погибших героев СВО, называть их именами улицы и школы;🟦 Путин назвал погибшего на СВО Героя России Нарана Очир-Горяева светлым человеком.Минутой молчания почтили память павших бойцов спецоперации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, владимир путин, россия, ветераны
Спецоперация, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Владимир Путин, Россия, ветераны

Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления

17:14 12.06.2026
 
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© telegram ukr_2025_ru РИА Новости
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Президент России Владимир Путин встретился с участниками СВО в День России. Об этом сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру
"У нас нет чего-то особенного, я просто хотел вас увидеть, сказать спасибо", — заявил глава государства.
Верховный главнокомандующий попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом.
"Это ваш день", — подчеркнул Путин, отметив, что военнослужащие напрямую занимаются защитой Отечества.
Главные заявления президента:
🟦 Группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, сообщил Путин;
🟦 В России идёт работа над группировкой спутников для управления тяжёлыми дронами;
🟦 Также в России идёт активная работа над созданием дронов с искусственным интеллектом;

🟦 Российские штурмовые подразделения выполняют важнейшую задачу. Во все времена они ставили точку в любом военном конфликте;

🟦 Именно пехота фиксирует решение боевой задачи;

🟦 Все виды ВС РФ стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери среди них были минимальными;

🟦 Каждый из участников спецоперации достойно выполняет свою задачу;

🟦 Нужно заниматься увековечением имен погибших героев СВО, называть их именами улицы и школы;

🟦 Путин назвал погибшего на СВО Героя России Нарана Очир-Горяева светлым человеком.
Минутой молчания почтили память павших бойцов спецоперации.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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