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Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления

Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления - 12.06.2026 Украина.ру

Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления

Президент России Владимир Путин встретился с участниками СВО в День России. Об этом сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T17:14

2026-06-12T17:14

2026-06-12T17:14

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"У нас нет чего-то особенного, я просто хотел вас увидеть, сказать спасибо", — заявил глава государства.Верховный главнокомандующий попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом."Это ваш день", — подчеркнул Путин, отметив, что военнослужащие напрямую занимаются защитой Отечества.Главные заявления президента:🟦 Группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, сообщил Путин;🟦 В России идёт работа над группировкой спутников для управления тяжёлыми дронами;🟦 Также в России идёт активная работа над созданием дронов с искусственным интеллектом;🟦 Российские штурмовые подразделения выполняют важнейшую задачу. Во все времена они ставили точку в любом военном конфликте;🟦 Именно пехота фиксирует решение боевой задачи;🟦 Все виды ВС РФ стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери среди них были минимальными;🟦 Каждый из участников спецоперации достойно выполняет свою задачу;🟦 Нужно заниматься увековечением имен погибших героев СВО, называть их именами улицы и школы;🟦 Путин назвал погибшего на СВО Героя России Нарана Очир-Горяева светлым человеком.Минутой молчания почтили память павших бойцов спецоперации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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