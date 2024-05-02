Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на Украине - 02.05.2024 Украина.ру
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Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на Украине
Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на Украине - 02.05.2024 Украина.ру
Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на Украине
Российские строители закончили возводить железную дорогу из Мариуполя и по новым путям уже отправился первый поезд в Волноваху. Назвав эту информацию "нехорошими новостями" об этом 2 мая сообщил советник назначенного Киевом "мэра" Мариуполя Петр Андрющенко
2024-05-02T18:21
2024-05-02T18:21
новости
мариуполь
волноваха
россия
ржд
железная дорога
строительство
новые регионы
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Сам ролик сняли очевидцы, которые поделились бодрым гудком поезда с киевским чиновником. Андрющенко обратил внимание на то, что с учетом скорости разрушения железной дороги в районе села Гранитное, пуск состава по новой железной дороге российской стороной "в хорошие новости записать трудно". "Извините, но победные реляции просто немного задолбали", – добавил советник "мэра" Мариуполя. Помимо этого, Андрющенко сообщил, что российская армия якобы возвела новую партию бетонных укреплений для фортификаций между строительных панелей в мариупольском порту. Ранее политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии.
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новости, мариуполь, волноваха, россия, ржд, железная дорога, строительство, новые регионы
Новости, Мариуполь, Волноваха, Россия, РЖД, железная дорога, Строительство, Новые регионы

Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на Украине

18:21 02.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Российские строители закончили возводить железную дорогу из Мариуполя и по новым путям уже отправился первый поезд в Волноваху. Назвав эту информацию "нехорошими новостями" об этом 2 мая сообщил советник назначенного Киевом "мэра" Мариуполя Петр Андрющенко
"Первый поезд из Мариупольского порта до станции Волноваха сегодня вышел из порта. Первая платформа, которую вы видите, для минной безопасности, чтобы не взорвали тепловоз", – написал он в своем телеграм-канале, приложив соответствующее видео.
Сам ролик сняли очевидцы, которые поделились бодрым гудком поезда с киевским чиновником.
Андрющенко обратил внимание на то, что с учетом скорости разрушения железной дороги в районе села Гранитное, пуск состава по новой железной дороге российской стороной "в хорошие новости записать трудно".

"Извините, но победные реляции просто немного задолбали", – добавил советник "мэра" Мариуполя.

Помимо этого, Андрющенко сообщил, что российская армия якобы возвела новую партию бетонных укреплений для фортификаций между строительных панелей в мариупольском порту.
Ранее политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии.
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