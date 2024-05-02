https://ukraina.ru/20240502/1054860056.html

Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на Украине

Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на Украине - 02.05.2024 Украина.ру

Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на Украине

Российские строители закончили возводить железную дорогу из Мариуполя и по новым путям уже отправился первый поезд в Волноваху. Назвав эту информацию "нехорошими новостями" об этом 2 мая сообщил советник назначенного Киевом "мэра" Мариуполя Петр Андрющенко

2024-05-02T18:21

2024-05-02T18:21

2024-05-02T18:21

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Сам ролик сняли очевидцы, которые поделились бодрым гудком поезда с киевским чиновником. Андрющенко обратил внимание на то, что с учетом скорости разрушения железной дороги в районе села Гранитное, пуск состава по новой железной дороге российской стороной "в хорошие новости записать трудно". "Извините, но победные реляции просто немного задолбали", – добавил советник "мэра" Мариуполя. Помимо этого, Андрющенко сообщил, что российская армия якобы возвела новую партию бетонных укреплений для фортификаций между строительных панелей в мариупольском порту. Ранее политэкономист рассказал, как строятся, развиваются и взаимодействуют с РЖД железные дороги Новороссии.

https://ukraina.ru/20240425/1054731152.html

мариуполь

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новости, мариуполь, волноваха, россия, ржд, железная дорога, строительство, новые регионы