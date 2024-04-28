https://ukraina.ru/20240428/1054795422.html

Еще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мосту

Еще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мосту - 28.04.2024 Украина.ру

Еще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мосту

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост, в котором есть намек на возможность нанесения удара по Крымскому мосту, об этом 28 апреля сообщают РИА Новости

2024-04-28T09:51

2024-04-28T09:51

2024-04-28T10:06

новости

крымский мост

украина

линас линкявичюс

дмитрий полянский

литва

крым

ракетный удар

атака

война

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На своей странице в соцсети Линкявичус разместил коллаж, где фотография моста сочетается со снимком пуска ракеты. Изображения он сопроводил надписью: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".Этот пост литовского дипломата прокомментировал Первый заместитель Поспреда России при ООН Дмитрий Полянский."Похоже, печально известный твит (ныне министра иностранных дел Польши — Прим. ред.) Радослава Сикорского о диверсии на "Северном потоке", который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях", — написал Полянский.Пока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией, Украина будет пытаться атаковать Крымский полуостров, таким мнением ранее поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Он отметил, что после одобрения нового пакета помощи Украине в значительной степени Киеву будут поставлять именно дальнобойные ракетные системы (ATACMS и Taurus). А их по большей части будут использовать как раз против мирных городов: Белгородская область, Крым и так далее, добавил политолог."Если раньше на Украине была пиар-шизофреническая реакция на Крымском мосту, то сейчас акцент будет сделан на объектах в глубине Крыма. Надеюсь, к этому готовы. Это неизбежно, потому что, кроме дальнобойных систем, Западу поставить нечего", - заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20240428/1054792622.html

крымский мост

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новости, крымский мост, украина, линас линкявичюс, дмитрий полянский, литва, крым, ракетный удар, атака, война, ракеты