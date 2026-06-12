https://ukraina.ru/20260612/putin-oboznachil-buduschee-veteranov-svo-1080150927.html

Путин обозначил будущее ветеранов СВО

Путин обозначил будущее ветеранов СВО - 12.06.2026 Украина.ру

Путин обозначил будущее ветеранов СВО

Военная служба - не единственный путь для ветеранов СВО, отметил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в День России. Об этом сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T17:24

2026-06-12T17:24

2026-06-12T17:24

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Президент России отметил, что при трудоустройстве ветеранов СВО недостаточно предлагать работу в военкоматах, в системе Минобороны РФ есть много других направленийЦелый ряд направлений работы реализуется для того, чтобы тяжелораненые участники СВО не выпадали из повседневной жизни, добавил глава государства.Власти России будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов СВО, подчеркнул российский лидер.Правительство России постоянно работает над вопросами медреабилитации, образования, трудоустройства, обеспечения жильём вернувшихся с фронта участников спецоперации, констатировал Путин.Верховный главнокомандующий также сообщил, что проведёт сегодня встречу с начальником Генштаба ВС РФ.Ранее в новостях: Президент России встретился с участниками СВО: важные заявленияБольше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, украина.ру, генштаб, реабилитация, новости сво россия, ветераны, социальная политика, социальное государство, трудоустройство