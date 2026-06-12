https://ukraina.ru/20260612/putin-oboznachil-buduschee-veteranov-svo-1080150927.html
Путин обозначил будущее ветеранов СВО
Путин обозначил будущее ветеранов СВО - 12.06.2026 Украина.ру
Путин обозначил будущее ветеранов СВО
Военная служба - не единственный путь для ветеранов СВО, отметил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в День России. Об этом сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T17:24
2026-06-12T17:24
2026-06-12T17:24
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Президент России отметил, что при трудоустройстве ветеранов СВО недостаточно предлагать работу в военкоматах, в системе Минобороны РФ есть много других направленийЦелый ряд направлений работы реализуется для того, чтобы тяжелораненые участники СВО не выпадали из повседневной жизни, добавил глава государства.Власти России будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов СВО, подчеркнул российский лидер.Правительство России постоянно работает над вопросами медреабилитации, образования, трудоустройства, обеспечения жильём вернувшихся с фронта участников спецоперации, констатировал Путин.Верховный главнокомандующий также сообщил, что проведёт сегодня встречу с начальником Генштаба ВС РФ.Ранее в новостях: Президент России встретился с участниками СВО: важные заявленияБольше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, украина.ру, генштаб, реабилитация, новости сво россия, ветераны, социальная политика, социальное государство, трудоустройство
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, Генштаб, реабилитация, новости СВО Россия, ветераны, социальная политика, социальное государство, трудоустройство
Путин обозначил будущее ветеранов СВО
Военная служба - не единственный путь для ветеранов СВО, отметил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в День России. Об этом сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру
Президент России отметил, что при трудоустройстве ветеранов СВО недостаточно предлагать работу в военкоматах, в системе Минобороны РФ есть много других направлений
Целый ряд направлений работы реализуется для того, чтобы тяжелораненые участники СВО не выпадали из повседневной жизни, добавил глава государства.
Власти России будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов СВО, подчеркнул российский лидер.
Правительство России постоянно работает над вопросами медреабилитации, образования, трудоустройства, обеспечения жильём вернувшихся с фронта участников спецоперации, констатировал Путин.
Верховный главнокомандующий также сообщил, что проведёт сегодня встречу с начальником Генштаба ВС РФ.
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