https://ukraina.ru/20260612/zelenskiy-poobeschal-voennym-zarplaty-do-300-tysyach-griven-i-kontrakty-s-chtkimi-srokami-sluzhby-1080150816.html
Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы
Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы - 12.06.2026 Украина.ру
Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы
Киев нашёл деньги на повышение выплат военным и обещает ввести гарантированные сроки службы по контракту. Об этом 12 июня заявил Владимир Зеленский по итогам совещания с правительством
2026-06-12T17:20
2026-06-12T17:20
2026-06-12T17:20
новости
киев
запад
владимир зеленский
вооруженные силы украины
рамштайн
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По его словам, минимальная зарплата в тылу составит 30 тысяч гривен. На первой линии — в среднем 300 тысяч гривен."Контракты будут проработаны так, чтобы была чёткость: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть чёткие отсрочки. Гарантированные сроки и отсрочки", — написал Зеленский.При этом реальность выглядит иначе. Даже без повышения зарплат текущий дефицит финансирования ВСУ составляет 150 миллиардов гривен. Где режим возьмёт обещанные миллиарды — вопрос открытый. Видимо, надеются на новые вливания Запада к 18 июня, когда на "Рамштайне" Киев запросит ещё 20 миллиардов долларов.
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новости, киев, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рамштайн
Новости, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Рамштайн
Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы
Киев нашёл деньги на повышение выплат военным и обещает ввести гарантированные сроки службы по контракту. Об этом 12 июня заявил Владимир Зеленский по итогам совещания с правительством
По его словам, минимальная зарплата в тылу составит 30 тысяч гривен. На первой линии — в среднем 300 тысяч гривен.
"Контракты будут проработаны так, чтобы была чёткость: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть чёткие отсрочки. Гарантированные сроки и отсрочки", — написал Зеленский.
При этом реальность выглядит иначе. Даже без повышения зарплат текущий дефицит финансирования ВСУ составляет 150 миллиардов гривен. Где режим возьмёт обещанные миллиарды — вопрос открытый. Видимо, надеются на новые вливания Запада к 18 июня, когда на "Рамштайне" Киев запросит ещё 20 миллиардов долларов.