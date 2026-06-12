Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы - 12.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260612/zelenskiy-poobeschal-voennym-zarplaty-do-300-tysyach-griven-i-kontrakty-s-chtkimi-srokami-sluzhby-1080150816.html
Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы
Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы - 12.06.2026 Украина.ру
Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы
Киев нашёл деньги на повышение выплат военным и обещает ввести гарантированные сроки службы по контракту. Об этом 12 июня заявил Владимир Зеленский по итогам совещания с правительством
2026-06-12T17:20
2026-06-12T17:20
новости
киев
запад
владимир зеленский
вооруженные силы украины
рамштайн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079814677_216:426:2399:1654_1920x0_80_0_0_54a72ba69f7c29514ba977377ab98f2d.jpg
По его словам, минимальная зарплата в тылу составит 30 тысяч гривен. На первой линии — в среднем 300 тысяч гривен."Контракты будут проработаны так, чтобы была чёткость: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть чёткие отсрочки. Гарантированные сроки и отсрочки", — написал Зеленский.При этом реальность выглядит иначе. Даже без повышения зарплат текущий дефицит финансирования ВСУ составляет 150 миллиардов гривен. Где режим возьмёт обещанные миллиарды — вопрос открытый. Видимо, надеются на новые вливания Запада к 18 июня, когда на "Рамштайне" Киев запросит ещё 20 миллиардов долларов.
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079814677_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_32a54329d2b569b4d6aac37e03c38370.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рамштайн
Новости, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Рамштайн

Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы

17:20 12.06.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Читать в
ДзенTelegram
Киев нашёл деньги на повышение выплат военным и обещает ввести гарантированные сроки службы по контракту. Об этом 12 июня заявил Владимир Зеленский по итогам совещания с правительством
По его словам, минимальная зарплата в тылу составит 30 тысяч гривен. На первой линии — в среднем 300 тысяч гривен.
"Контракты будут проработаны так, чтобы была чёткость: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть чёткие отсрочки. Гарантированные сроки и отсрочки", — написал Зеленский.
При этом реальность выглядит иначе. Даже без повышения зарплат текущий дефицит финансирования ВСУ составляет 150 миллиардов гривен. Где режим возьмёт обещанные миллиарды — вопрос открытый. Видимо, надеются на новые вливания Запада к 18 июня, когда на "Рамштайне" Киев запросит ещё 20 миллиардов долларов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевЗападВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРамштайн
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:18Три дня без Трампа: Евстафьев об Украине, Израиле и новой цене суверенитета
18:12Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС
18:09Ким Чен Ын между Пекином и Москвой: как визит Си Цзиньпина перекроил военный треугольник Азии
18:07Тяжелые дроны, связь и ИИ: президент и министр обороны России рассказали об обеспечении ВС РФ
17:53Армия России наступает ежедневно - Путин
17:43Путин рассказал, что помешало хорошо развитому Западу нанести поражение России
17:33"Наш народный ОПК работает эффективно": президент России поблагодарил приближающих победу
17:24Путин обозначил будущее ветеранов СВО
17:20Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы
17:14Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления
17:06Матвиенко: страны НАТО выводят конфликт на новую ступень эскалации
16:58Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВО
16:51США развернули охоту на россиян в Таиланде, МИД призвал воздержаться от поездок
16:34США и Иран могут подписать меморандум, Армении предложили повторные выборы. Новости к этому часу
16:15Константиновка переходит под контроль ВС РФ , а они рисуют "оборону". Новости фронта
16:12Александр Полищук: Калининград отразит любую атаку НАТО, если перенести управление войсками под землю
16:00Транспортная экзотика инженера Веклича: 60 лет появлению киевского троллейбусного поезда
15:45Какие населенные пункты с 1 по 12 июня освободили ВС РФ
15:30Подоляк проговорился: Киев хочет оставить Крым без еды и топлива
15:20Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦК
Лента новостейМолния