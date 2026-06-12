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Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы

Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы - 12.06.2026 Украина.ру

Зеленский пообещал военным зарплаты до 300 тысяч гривен и контракты с чёткими сроками службы

Киев нашёл деньги на повышение выплат военным и обещает ввести гарантированные сроки службы по контракту. Об этом 12 июня заявил Владимир Зеленский по итогам совещания с правительством

2026-06-12T17:20

2026-06-12T17:20

2026-06-12T17:20

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киев

запад

владимир зеленский

вооруженные силы украины

рамштайн

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По его словам, минимальная зарплата в тылу составит 30 тысяч гривен. На первой линии — в среднем 300 тысяч гривен."Контракты будут проработаны так, чтобы была чёткость: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть чёткие отсрочки. Гарантированные сроки и отсрочки", — написал Зеленский.При этом реальность выглядит иначе. Даже без повышения зарплат текущий дефицит финансирования ВСУ составляет 150 миллиардов гривен. Где режим возьмёт обещанные миллиарды — вопрос открытый. Видимо, надеются на новые вливания Запада к 18 июня, когда на "Рамштайне" Киев запросит ещё 20 миллиардов долларов.

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новости, киев, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рамштайн