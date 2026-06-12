https://ukraina.ru/20260612/matvienko-strany-nato-vyvodyat-konflikt-na-novuyu-stupen-eskalatsii-1080150526.html
Матвиенко: страны НАТО выводят конфликт на новую ступень эскалации
Матвиенко: страны НАТО выводят конфликт на новую ступень эскалации - 12.06.2026 Украина.ру
Матвиенко: страны НАТО выводят конфликт на новую ступень эскалации
Россия способна дать должный отпор любой агрессии, а конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями НАТО выводится на качественно новый уровень. Об этом 12 июня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в колонке для "Парламентской газеты"
2026-06-12T17:06
2026-06-12T17:06
2026-06-12T17:06
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россия
валентина матвиенко
владимир путин
ким чен ын
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совет федерации
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"Российская Федерация — государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии. Это особенно важно сейчас, когда конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации", — отметила Матвиенко.По её словам, Россия всегда стремилась к дипломатическому урегулированию, но не любой ценой. Только при условии надёжного обеспечения своей безопасности. Эту принципиальную позицию ранее обозначил президент Владимир Путин на ПМЭФ.Матвиенко также напомнила: Россия не будет проявлять гибкость к странам, которые помогают ВСУ наносить удары по её территории.О других новостях к этому часу – в ежедневном обзоре Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, валентина матвиенко, владимир путин, ким чен ын, нато, совет федерации, петербургский международный экономический форум (фонд)
Новости, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Ким Чен Ын, НАТО, Совет Федерации, Петербургский международный экономический форум (фонд)
Матвиенко: страны НАТО выводят конфликт на новую ступень эскалации
Россия способна дать должный отпор любой агрессии, а конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями НАТО выводится на качественно новый уровень. Об этом 12 июня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в колонке для "Парламентской газеты"
"Российская Федерация — государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии. Это особенно важно сейчас, когда конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации", — отметила Матвиенко.
По её словам, Россия всегда стремилась к дипломатическому урегулированию, но не любой ценой. Только при условии надёжного обеспечения своей безопасности. Эту принципиальную позицию ранее обозначил президент Владимир Путин на ПМЭФ.
Матвиенко также напомнила: Россия не будет проявлять гибкость к странам, которые помогают ВСУ наносить удары по её территории.