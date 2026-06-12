https://ukraina.ru/20260612/matvienko-strany-nato-vyvodyat-konflikt-na-novuyu-stupen-eskalatsii-1080150526.html

Матвиенко: страны НАТО выводят конфликт на новую ступень эскалации

Матвиенко: страны НАТО выводят конфликт на новую ступень эскалации - 12.06.2026 Украина.ру

Матвиенко: страны НАТО выводят конфликт на новую ступень эскалации

Россия способна дать должный отпор любой агрессии, а конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями НАТО выводится на качественно новый уровень. Об этом 12 июня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в колонке для "Парламентской газеты"

2026-06-12T17:06

2026-06-12T17:06

2026-06-12T17:06

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россия

валентина матвиенко

владимир путин

ким чен ын

нато

совет федерации

петербургский международный экономический форум (фонд)

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"Российская Федерация — государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии. Это особенно важно сейчас, когда конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации", — отметила Матвиенко.По её словам, Россия всегда стремилась к дипломатическому урегулированию, но не любой ценой. Только при условии надёжного обеспечения своей безопасности. Эту принципиальную позицию ранее обозначил президент Владимир Путин на ПМЭФ.Матвиенко также напомнила: Россия не будет проявлять гибкость к странам, которые помогают ВСУ наносить удары по её территории.О других новостях к этому часу – в ежедневном обзоре Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня на сайте Украина.ру

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новости, россия, валентина матвиенко, владимир путин, ким чен ын, нато, совет федерации, петербургский международный экономический форум (фонд)