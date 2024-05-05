https://ukraina.ru/20240505/1054903386.html
СМИ узнали при каких условиях НАТО напрямую вмешается в украинский конфликт
СМИ узнали при каких условиях НАТО напрямую вмешается в украинский конфликт - 05.05.2024 Украина.ру
СМИ узнали при каких условиях НАТО напрямую вмешается в украинский конфликт
В боевые действия на Украине может напрямую вмешаться Североатлантический альянс, если в будущем участие в конфликте примет Белоруссия или Россия нападет на страны Балтии, Польшу или Молдавию. Об этом говорится в статье итальянской газеты Repubblica со ссылкой на источники в руководстве НАТО
2024-05-05T13:17
2024-05-05T13:17
2024-05-05T13:17
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Собеседники издания выделяют "прямое или косвенное участия третьей стороны" в конфликте, как причину по которой НАТО может вмешаться в конфликт. К такому развитию событий также может привести "проникновение России через линию обороны Киева". Издание подчеркивает, что сегодня украинская армия "уже не может полностью контролировать" границу, что "создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Белоруссией". Когда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор, активизируются действия НАТО в пользу Украины, уточняют источники. Еще одна "красная линия НАТО" заключается в так называемой военной провокации России против стран Балтии или Польши, или же "целенаправленное нападение на Молдавию". "Следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях", – сказано в публикации. В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о намерении отправить войска на Украину, поскольку Россия якобы стала угрозой безопасности европейцев. Позже британское правительство рекомендовало соотечественникам воздержаться от всех поездок на Украину, кроме необходимых, а в особенности нужно избегать регионов, которые граничат с Белоруссией. Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявляли об отсутствии намерений нападать на какие-либо страны.
https://ukraina.ru/20240503/1054874840.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, белоруссия, нато, александр лукашенко, владимир путин, эммануэль макрон, сво, спецоперация, нападение, война
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, НАТО, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, СВО, Спецоперация, нападение, война
СМИ узнали при каких условиях НАТО напрямую вмешается в украинский конфликт
В боевые действия на Украине может напрямую вмешаться Североатлантический альянс, если в будущем участие в конфликте примет Белоруссия или Россия нападет на страны Балтии, Польшу или Молдавию. Об этом говорится в статье итальянской газеты Repubblica со ссылкой на источники в руководстве НАТО
"НАТО, очень конфиденциально и без официальных сообщений, установила как минимум две красные линии, преодолев которые может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине", – сказано в публикации.
Собеседники издания
выделяют "прямое или косвенное участия третьей стороны" в конфликте, как причину по которой НАТО может вмешаться в конфликт. К такому развитию событий также может привести "проникновение России через линию обороны Киева".
Издание подчеркивает, что сегодня украинская армия "уже не может полностью контролировать" границу, что "создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Белоруссией". Когда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор, активизируются действия НАТО в пользу Украины, уточняют источники.
Еще одна "красная линия НАТО" заключается в так называемой военной провокации России против стран Балтии или Польши, или же "целенаправленное нападение на Молдавию".
"Следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях", – сказано в публикации.
В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил
о намерении отправить войска на Украину, поскольку Россия якобы стала угрозой безопасности европейцев.
Позже британское правительство рекомендовало
соотечественникам воздержаться от всех поездок на Украину, кроме необходимых, а в особенности нужно избегать регионов, которые граничат с Белоруссией.
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявляли об отсутствии намерений нападать на какие-либо страны.