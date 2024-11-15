https://ukraina.ru/20241115/1058910613.html

Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке

Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке - 15.11.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке

Трамп не собирается заключать с Россией соглашение о глобальной безопасности, потому что ему нужны развязанные руки для экономической или даже горячей войны с Китаем. Ему нужно разрушить Китай, чтобы потом общими усилиями задавить Россию

2024-11-15T06:30

2024-11-15T06:30

2024-11-15T06:30

интервью

россия

китай

украина

дональд трамп

ростислав ищенко

джо байден

мид

экономика

ядерное оружие

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Все не дети. Все это прекрасно понимают. Поэтому никто не собирается Трампу дарить Китай, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее власти Финляндии сделали несколько противоречивых заявлений. Президент страны после разговора с Дональдом Трампом сообщил, что Трамп якобы намерен заключить мирное соглашение по Украине чуть ли не до своей президентской инаугурации. А глава МИД заявила, что "финляндизация" никак не поможет Украине и что опасается сценария, при котором США или Европа начнут вести переговоры в обход Киева.- Ростислав Владимирович, почему вообще звучат эти разговоры? Почему президент Финляндии и глава МИД так неединодушны в своих позициях?- Они вполне единодушны в своих позициях.Чтобы заключить мир по Украине до инаугурации, Трамп официально получит полномочия от Байдена и от Госдепа приехать на переговоры с Россией и вести их. Понятно, что этого не будет. Даже если Трамп запросит эти полномочия, ему скажут: "Ты что, дурак? Подожди два месяца до инаугурации, а потом делай, что хочешь. Дай людям пожить спокойно последние два месяца в Белом доме".Трамп, конечно, может позвонить Путину и сказать: "Знаете, у меня есть прекрасный мирный план". Путин ответит: "Хорошо. Придете к власти, будем обсуждать ваш мирный план. Если он хотя бы в общих чертах нам подходит. У вас до инаугурации еще время есть. Подумайте над разными вариантами".То есть Трамп не может подписать мирный план. Это соглашение надо разработать, подписать и ратифицировать в конгрессе. Это физически нельзя успеть за два месяца.И я уже неоднократно говорил, что США хотят заключить временное перемирие на Украине, а Россия хочет заключить глобальное соглашение, разделив сферы влияния и обеспечив гарантии взаимной безопасности (нашей, китайской, американской), чтобы на основе этого потом только конкурировать в экономической сфере. Мы уверены, что сможем переиграть Штаты на экономическом поле. А Трамп не собирается заключать с нами глобальный мир, потому что ему нужны развязанные руки для экономической или даже горячей войны с Китаем. Ему нужно разрушить Китай, чтобы потом общими усилиями задавить Россию.Все не дети. Все это прекрасно понимают. Поэтому никто не собирается Трампу дарить Китай.Перемирие с США на Украине могло бы устроить нас только в одном случае – если бы мы были на грани истощения и нам нужна была бы передышка. Но уже сам факт такого согласия показал бы противнику, что мы не в очень хорошей форме. Признаков истощения у нас не наблюдается. А если бы и были, то мы бы все равно попытались выторговать больше. Поэтому сейчас Москва неоднократно заявляла, что вариант с заморозкой нас вообще не устраивает.Вот уже год Байден предлагает нам ту же самую заморозку, что и Трамп. И каждый раз мы на это отвечали: "Мы это уже сто раз слышали, нас это не устраивает. Идите, думайте и приходите в следующий раз с конструктивными предложениями".Запад не просто так это повторяет. Он пытается создать нам новые трудности, а потом спрашивает: "Ну что, вам уже совсем плохо стало? Может быть, договоримся на наших условиях? А то мы вам новые трудности создадим". Мы отвечаем: "Не будем мы договариваться на наших условиях. Трудности, которые вы создали нам, не идут ни в какое сравнение с трудностями, которые вы создали себе. Поэтому мы просто подождем, пока вы захлебнетесь, глотая пыль".Такой же диалог будет продолжаться и при Трампе.- А в чем разница?- Только в том, что еще до слива Харрис Штаты стали готовиться к войне на Тихом океане. Это уже консенсусная позиция американских элит. А если Вашингтон начал готовиться к войне с Китаем, это означает, что он исчерпал запасы невоенной прочности, поэтому им надо демонстрировать угрозу реальной войны, чтобы попытаться надавить на Пекин. А это означает, что у них не хватает времени и возможностей для работы на европейском направлении.Поэтому Трамп будет действовать в следующей логике: "Не надо ничего с Украиной делать. Если мы хотели дать ей какие-то деньги и оружие, то давайте дадим. Пусть довоюют до конца. А потом на основе новой геополитической реальности мы будем договариваться/не договариваться с Россией".Украина выпадает, границы европейские сохраняются, но военного кризиса нет, потому что никто на ту же Польшу нападать не собирается.Может быть, США попытаются прихватить себе Молдавию, если у Санду там что-то получится. Если не получится, то не очень-то хотелось. Может быть, они попробуют отдать ту же западную Украину полякам, если Россия не очень будет возмущаться. Но это уже технические детали. В целом все будет тоже самое.Границы Европы прежние. За границами сидят перевооружающиеся европейские армии. От России по-прежнему требуют восстановить украинскую государственность, которую бы возглавил какой-нибудь карманный петрушка (Западу было бы выгоднее, если бы Зеленский погиб где-то под развалинами Киева).- И все-таки, что же от конкретно хотят от нас США и Запад?- "Утихомирьтесь. Получите то, что мы вам даем. Перестаньте поддерживать Китай. Ждите своей очереди. Лет 20 спокойных у вас есть. Радуйтесь". При этом они не понимают, почему мы не согласны. А мы не понимаем, сколько им еще надо объяснить, почему мы на это не согласимся.Сам Китай им уже объяснил, что чем сильнее давит Запад, тем прочнее союз Москвы и Пекина. Потому что Россия и Китай могут конкурировать, а Запад для них представляет экзистенциальную угрозу. Причем Россия и Китай могут друг с другом договориться, а с Западом договориться не могут.Американцы еще в 1990х годах заявили: "В будущем мы столкнемся с двумя опасностями: военно-политическое усиление России и экономическое усиление Китая. Мы не допустим возникновения этой угрозы". Эта "угроза" уже появилась. Но США продолжают с ней бороться, потому что не видят для себя иной формы существования, кроме как в качестве мирового гегемона.Чтобы они увидели что-то еще, их придется еще долго бить по голове дубиной.Это не зависит от того, кто у власти в США. Это зависит от того, есть ли США или нет. США не исчезнут, потому что они – ядерная держава. Советский Союз развалился, но Россия не распалась, потому что мы – ядерная держава. Америка тоже может пережить тяжелые времена и даже потерять какие-то территории, но полностью не исчезнут.На этом и строится наша стратегия. На том, что экономическое поражение для США станет тяжелым ударом, но после него есть будущее. А переход к прямой войне с Россией – это переход к ядерным ударам, потому что никакого будущего не будет.Резюмирую. В этой войне на истощение мы у них выиграем. А когда они не смогут сопротивляться нам в экономическом плане, они пойдут на наши условия. Штаты думают точно так же. Эта борьба продолжится вне зависимости от Украины. От Украины в этом мире ничего никогда не зависело и зависеть не будет.О других аспектах геополитики - в интервью Дмитрия Голубовского: Трамп устроит всемирный кризис, но Россия дойдет до Дуная и одержит трудную победу

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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2024

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, китай, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, джо байден, мид, экономика, ядерное оружие, европа, миа "россия сегодня", украина.ру