https://ukraina.ru/20241115/1058943694.html

"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах

"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах - 15.11.2024 Украина.ру

"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах

Президентские выборы на Украине могут пройти уже в 2025 году. Но победу Владимиру Зеленскому никто не пророчит — киевские политики настроены скептически. Об этом 15 ноября написало польское издание Rzeczpolita (RP)

2024-11-15T15:08

2024-11-15T15:08

2024-11-15T15:08

новости

украина

киев

россия

владимир зеленский

валерий залужный

дональд трамп

верховная рада

президентские выборы

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040443811_0:313:3086:2048_1920x0_80_0_0_f16875dceb57536181c7f95ffce0c506.jpg

В публикации обратили внимание на то, что сразу несколько собеседников издания называют главным политическим соперником Зеленского посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного."Я скептически отношусь к нынешним опросам, но считаю, что Залужный – самый главный политический соперник Зеленского сегодня. Генерал лично способствовал тому, что русская армия была остановлена. Несмотря на это, его уволили, причем общественности даже не сообщили никаких причин.Также очевидно, что к президентским выборам будут готовиться и Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко и, возможно, Сергей Притула (украинский телерадиоведущий)", — заявил украинский политолог, директор Киевского института мировой политики Евгений Магда.Ссылаясь на британский The Economist, издание заявило, что киевские политики сейчас сосредоточены на двух датах: 20 января и 25 мая. Первая дата касается инаугурации Дональда Трампа, которая приведет к возможным переговорам о прекращении огня и о завершении украинского конфликта.Второй датой стало возможное число президентских выборов, которые Зеленский отложил, объясняя это введенным военным положением."После отмены военного положения, по закону, нам нужно минимум полгода на подготовку к выборам. Во-первых, необходимо было бы создать соответствующий закон о первых послевоенных выборах. Пока нет даже чернового варианта этого документа, обсуждаются весьма предварительные предположения. Во-вторых, большое количество наших граждан за рубежом или на фронте", — заявил собеседник RP. Как утверждает издание, это украинский чиновник из правящей партии в Киеве.В RP также отметили слова депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*. Он считает, что украинская оппозиция также не видит возможности проведения президентских выборов на Украине в мае."Все будет зависеть от того, когда и как закончится война. Если Дональд Трамп назначит своего представителя в Украине и даст определенные поручения, с ним будут разговаривать и в Киеве, и в Москве. Такие разговоры могут начаться уже сейчас, еще до инаугурации", — добавил Гончаренко*.Днем ранее украинское издание "Интерфакт Украина" сообщило, что пресс-центре агентства проходит круглый стол на тему "Выборы в условиях военного положения: между общественным запросом и усилением российских злонамеренных нарративов".Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.С тех пор в мировых СМИ с завидной регулярностью появляются сообщения о том, что западные партнеры склонят Киев к выборам. Журналисты британской газеты Financial Times отметили, что эта тенденция сохранится вне зависимости от результатов ноябрьского голосования в США.В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.Подробнее об этом — в материале Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборах* Включен в России в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20241114/1058892650.html

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, валерий залужный, дональд трамп, верховная рада, президентские выборы, президент