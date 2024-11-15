"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах - 15.11.2024 Украина.ру
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"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах
"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах - 15.11.2024 Украина.ру
"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах
Президентские выборы на Украине могут пройти уже в 2025 году. Но победу Владимиру Зеленскому никто не пророчит — киевские политики настроены скептически. Об этом 15 ноября написало польское издание Rzeczpolita (RP)
2024-11-15T15:08
2024-11-15T15:08
новости
украина
киев
россия
владимир зеленский
валерий залужный
дональд трамп
верховная рада
президентские выборы
президент
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В публикации обратили внимание на то, что сразу несколько собеседников издания называют главным политическим соперником Зеленского посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного."Я скептически отношусь к нынешним опросам, но считаю, что Залужный – самый главный политический соперник Зеленского сегодня. Генерал лично способствовал тому, что русская армия была остановлена. Несмотря на это, его уволили, причем общественности даже не сообщили никаких причин.Также очевидно, что к президентским выборам будут готовиться и Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко и, возможно, Сергей Притула (украинский телерадиоведущий)", — заявил украинский политолог, директор Киевского института мировой политики Евгений Магда.Ссылаясь на британский The Economist, издание заявило, что киевские политики сейчас сосредоточены на двух датах: 20 января и 25 мая. Первая дата касается инаугурации Дональда Трампа, которая приведет к возможным переговорам о прекращении огня и о завершении украинского конфликта.Второй датой стало возможное число президентских выборов, которые Зеленский отложил, объясняя это введенным военным положением."После отмены военного положения, по закону, нам нужно минимум полгода на подготовку к выборам. Во-первых, необходимо было бы создать соответствующий закон о первых послевоенных выборах. Пока нет даже чернового варианта этого документа, обсуждаются весьма предварительные предположения. Во-вторых, большое количество наших граждан за рубежом или на фронте", — заявил собеседник RP. Как утверждает издание, это украинский чиновник из правящей партии в Киеве.В RP также отметили слова депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*. Он считает, что украинская оппозиция также не видит возможности проведения президентских выборов на Украине в мае."Все будет зависеть от того, когда и как закончится война. Если Дональд Трамп назначит своего представителя в Украине и даст определенные поручения, с ним будут разговаривать и в Киеве, и в Москве. Такие разговоры могут начаться уже сейчас, еще до инаугурации", — добавил Гончаренко*.Днем ранее украинское издание "Интерфакт Украина" сообщило, что пресс-центре агентства проходит круглый стол на тему "Выборы в условиях военного положения: между общественным запросом и усилением российских злонамеренных нарративов".Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.С тех пор в мировых СМИ с завидной регулярностью появляются сообщения о том, что западные партнеры склонят Киев к выборам. Журналисты британской газеты Financial Times отметили, что эта тенденция сохранится вне зависимости от результатов ноябрьского голосования в США.В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.Подробнее об этом — в материале Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборах* Включен в России в список экстремистов и террористов
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, валерий залужный, дональд трамп, верховная рада, президентские выборы, президент
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Дональд Трамп, Верховная Рада, президентские выборы, президент

"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах

15:08 15.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоказ выставки "Украина. На переломах эпох" в Москве
Показ выставки Украина. На переломах эпох в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Президентские выборы на Украине могут пройти уже в 2025 году. Но победу Владимиру Зеленскому никто не пророчит — киевские политики настроены скептически. Об этом 15 ноября написало польское издание Rzeczpolita (RP)
В публикации обратили внимание на то, что сразу несколько собеседников издания называют главным политическим соперником Зеленского посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.
"Я скептически отношусь к нынешним опросам, но считаю, что Залужный – самый главный политический соперник Зеленского сегодня. Генерал лично способствовал тому, что русская армия была остановлена. Несмотря на это, его уволили, причем общественности даже не сообщили никаких причин.
Также очевидно, что к президентским выборам будут готовиться и Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко и, возможно, Сергей Притула (украинский телерадиоведущий)", — заявил украинский политолог, директор Киевского института мировой политики Евгений Магда.
Ссылаясь на британский The Economist, издание заявило, что киевские политики сейчас сосредоточены на двух датах: 20 января и 25 мая. Первая дата касается инаугурации Дональда Трампа, которая приведет к возможным переговорам о прекращении огня и о завершении украинского конфликта.
Второй датой стало возможное число президентских выборов, которые Зеленский отложил, объясняя это введенным военным положением.
"После отмены военного положения, по закону, нам нужно минимум полгода на подготовку к выборам. Во-первых, необходимо было бы создать соответствующий закон о первых послевоенных выборах. Пока нет даже чернового варианта этого документа, обсуждаются весьма предварительные предположения. Во-вторых, большое количество наших граждан за рубежом или на фронте", — заявил собеседник RP. Как утверждает издание, это украинский чиновник из правящей партии в Киеве.
В RP также отметили слова депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*. Он считает, что украинская оппозиция также не видит возможности проведения президентских выборов на Украине в мае.
"Все будет зависеть от того, когда и как закончится война. Если Дональд Трамп назначит своего представителя в Украине и даст определенные поручения, с ним будут разговаривать и в Киеве, и в Москве. Такие разговоры могут начаться уже сейчас, еще до инаугурации", — добавил Гончаренко*.
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Вчера, 10:18
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Днем ранее украинское издание "Интерфакт Украина" сообщило, что пресс-центре агентства проходит круглый стол на тему "Выборы в условиях военного положения: между общественным запросом и усилением российских злонамеренных нарративов".
Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
С тех пор в мировых СМИ с завидной регулярностью появляются сообщения о том, что западные партнеры склонят Киев к выборам. Журналисты британской газеты Financial Times отметили, что эта тенденция сохранится вне зависимости от результатов ноябрьского голосования в США.
В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.
Подробнее об этом — в материале Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборах
* Включен в России в список экстремистов и террористов
 
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