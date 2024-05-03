https://ukraina.ru/20240503/1054889414.html

Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины

Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины - 03.05.2024 Украина.ру

Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины

Гражданам Великобритании следует воздержаться от всех поездок на Украину, кроме необходимых, а в особенности нужно избегать регионов, которые граничат с Белоруссией, сообщила 3 мая пресс-служба британского правительства

2024-05-03T20:38

2024-05-03T20:38

2024-05-03T20:38

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вс рф

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Кроме указанных регионов, британцам не советуют ехать в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, а также другие регионы Украины. Накануне власти Украины неоднократно заявляли, что подразделения российской армии расширят свое наступление на Харьковскую и Сумскую области уже этим летом. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко хоть и призывал относиться серьёзно к провокациям на границе, однако подчеркивал отсутствие намерений для нападения.

https://ukraina.ru/20240503/1054887551.html

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новости, украина, белоруссия, житомирская область, мид, нападение, наступление, сво, спецоперация, вс рф