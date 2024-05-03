Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины - 03.05.2024 Украина.ру
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Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины
Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины - 03.05.2024 Украина.ру
Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины
Гражданам Великобритании следует воздержаться от всех поездок на Украину, кроме необходимых, а в особенности нужно избегать регионов, которые граничат с Белоруссией, сообщила 3 мая пресс-служба британского правительства
2024-05-03T20:38
2024-05-03T20:38
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Кроме указанных регионов, британцам не советуют ехать в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, а также другие регионы Украины. Накануне власти Украины неоднократно заявляли, что подразделения российской армии расширят свое наступление на Харьковскую и Сумскую области уже этим летом. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко хоть и призывал относиться серьёзно к провокациям на границе, однако подчеркивал отсутствие намерений для нападения.
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новости, украина, белоруссия, житомирская область, мид, нападение, наступление, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, Белоруссия, Житомирская область, МИД, нападение, наступление, СВО, Спецоперация, ВС РФ

Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины

20:38 03.05.2024
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Гражданам Великобритании следует воздержаться от всех поездок на Украину, кроме необходимых, а в особенности нужно избегать регионов, которые граничат с Белоруссией, сообщила 3 мая пресс-служба британского правительства
"FCDO (прим. ред. – МИД) рекомендует воздержаться от всех поездок в западные регионы (области) Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, за исключением жизненно необходимых, а также от всех поездок в пределах 50 км от границ Волынской, Ровенской и Житомирской областей с Белоруссией", - сказано в опубликованном сообщении.
Кроме указанных регионов, британцам не советуют ехать в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, а также другие регионы Украины.
Накануне власти Украины неоднократно заявляли, что подразделения российской армии расширят свое наступление на Харьковскую и Сумскую области уже этим летом. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко хоть и призывал относиться серьёзно к провокациям на границе, однако подчеркивал отсутствие намерений для нападения.
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