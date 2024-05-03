https://ukraina.ru/20240503/1054889414.html
Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины
Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины - 03.05.2024 Украина.ру
Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины
Гражданам Великобритании следует воздержаться от всех поездок на Украину, кроме необходимых, а в особенности нужно избегать регионов, которые граничат с Белоруссией, сообщила 3 мая пресс-служба британского правительства
2024-05-03T20:38
2024-05-03T20:38
2024-05-03T20:38
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белоруссия
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Кроме указанных регионов, британцам не советуют ехать в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, а также другие регионы Украины. Накануне власти Украины неоднократно заявляли, что подразделения российской армии расширят свое наступление на Харьковскую и Сумскую области уже этим летом. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко хоть и призывал относиться серьёзно к провокациям на границе, однако подчеркивал отсутствие намерений для нападения.
https://ukraina.ru/20240503/1054887551.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, белоруссия, житомирская область, мид, нападение, наступление, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, Белоруссия, Житомирская область, МИД, нападение, наступление, СВО, Спецоперация, ВС РФ
Британия рекомендовала своим гражданам отказаться от посещения Украины
Гражданам Великобритании следует воздержаться от всех поездок на Украину, кроме необходимых, а в особенности нужно избегать регионов, которые граничат с Белоруссией, сообщила 3 мая пресс-служба британского правительства