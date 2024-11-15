"Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен
Фото: e-news, пьяный военнослужащий ВСУ на улицах Николаева
Украинский военнослужащий Александр Раполюк, который в числе других солдат ВСУ вторгся в Курскую область, попал в странную ситуацию, о которой рассказал на допросе у российских силовиков
Выяснилось, что Раполюк попал в плен, потому что был пьян и забыл где находится. Он уточнил, что был в приграничье Курской области, где даже спросил у местных название населенного пункта, но запомнить его в силу своего состояния не смог. Он добавил, что многие военнослужащие ВСУ употребляют алкоголь на службе, несмотря на большие штрафы.
"Но, если очень захотелось… всякое бывает. Наш взводный очень часто куда-то уезжал. Мы этим немного и [пользовались]", - признался пленный, заявив, что сам он свое состояние во время пленения оценивал как "немного выпил".
Другая курьезная история с пленением украинского военного произошла в сентябре. Тогда боец по фамилии Устенко рассказал, что командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся.
"По мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", - сказал Устенко.
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