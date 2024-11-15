https://ukraina.ru/20241115/1058935877.html

"Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен

"Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен - 15.11.2024 Украина.ру

"Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен

Украинский военнослужащий Александр Раполюк, который в числе других солдат ВСУ вторгся в Курскую область, попал в странную ситуацию, о которой рассказал на допросе у российских силовиков

2024-11-15T13:00

2024-11-15T13:00

2024-11-15T13:00

новости

курская область

вооруженные силы украины

tiktok

плен

алкоголь

вс рф

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Выяснилось, что Раполюк попал в плен, потому что был пьян и забыл где находится. Он уточнил, что был в приграничье Курской области, где даже спросил у местных название населенного пункта, но запомнить его в силу своего состояния не смог. Он добавил, что многие военнослужащие ВСУ употребляют алкоголь на службе, несмотря на большие штрафы.Другая курьезная история с пленением украинского военного произошла в сентябре. Тогда боец по фамилии Устенко рассказал, что командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся."По мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", - сказал Устенко.Вот только так везет не всем. В октябре произошел случай с другим исходом: украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников.Другие темы: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома.

https://ukraina.ru/20240921/1057594503.html

https://ukraina.ru/20241011/1058020228.html

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новости, курская область, вооруженные силы украины, tiktok, плен, алкоголь, вс рф