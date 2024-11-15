"Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен - 15.11.2024 Украина.ру
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"Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен
"Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен - 15.11.2024 Украина.ру
"Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен
Украинский военнослужащий Александр Раполюк, который в числе других солдат ВСУ вторгся в Курскую область, попал в странную ситуацию, о которой рассказал на допросе у российских силовиков
2024-11-15T13:00
2024-11-15T13:00
новости
курская область
вооруженные силы украины
tiktok
плен
алкоголь
вс рф
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Выяснилось, что Раполюк попал в плен, потому что был пьян и забыл где находится. Он уточнил, что был в приграничье Курской области, где даже спросил у местных название населенного пункта, но запомнить его в силу своего состояния не смог. Он добавил, что многие военнослужащие ВСУ употребляют алкоголь на службе, несмотря на большие штрафы.Другая курьезная история с пленением украинского военного произошла в сентябре. Тогда боец по фамилии Устенко рассказал, что командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся."По мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", - сказал Устенко.Вот только так везет не всем. В октябре произошел случай с другим исходом: украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников.Другие темы: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома.
https://ukraina.ru/20240921/1057594503.html
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новости, курская область, вооруженные силы украины, tiktok, плен, алкоголь, вс рф
Новости, Курская область, Вооруженные силы Украины, TikTok, плен, алкоголь, ВС РФ

"Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен

13:00 15.11.2024
 
Фото: e-news, пьяный военнослужащий ВСУ на улицах Николаева
Фото: e-news, пьяный военнослужащий ВСУ на улицах Николаева
Читать в
Украинский военнослужащий Александр Раполюк, который в числе других солдат ВСУ вторгся в Курскую область, попал в странную ситуацию, о которой рассказал на допросе у российских силовиков
Выяснилось, что Раполюк попал в плен, потому что был пьян и забыл где находится. Он уточнил, что был в приграничье Курской области, где даже спросил у местных название населенного пункта, но запомнить его в силу своего состояния не смог. Он добавил, что многие военнослужащие ВСУ употребляют алкоголь на службе, несмотря на большие штрафы.

"Но, если очень захотелось… всякое бывает. Наш взводный очень часто куда-то уезжал. Мы этим немного и [пользовались]", - признался пленный, заявив, что сам он свое состояние во время пленения оценивал как "немного выпил".

Другая курьезная история с пленением украинского военного произошла в сентябре. Тогда боец по фамилии Устенко рассказал, что командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся.
"По мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", - сказал Устенко.
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Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в пленПленный украинский военнослужащий по фамилии Устенко рассказал, что попал в плен случайно: командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся. Видео с допросом солдата ВСУ опубликовала пресс-служба Минобороны РФ
Вот только так везет не всем. В октябре произошел случай с другим исходом: украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников.
Фото: скриншот Минобороны РФ
11 октября, 09:38
"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTokУкраинские военные навели на себя российские беспилотники, пока снимали ролики для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта. Об этой истории рассказал агентству РИА Новости оператор беспилотников подразделения группировки "Юг" с позывным Печорин
Другие темы: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома.
 
НовостиКурская областьВооруженные силы УкраиныTikTokпленалкогольВС РФ
 
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