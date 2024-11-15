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Правописание 1946 года: "пророссийская" классика

Правописание 1946 года: "пророссийская" классика - 15.11.2024 Украина.ру

Правописание 1946 года: "пророссийская" классика

15 ноября 1946 года Совет министров УССР постановил ввести новое правописание. Процесс подготовки этого документа начался в обстановке жёстокой политической борьбы 1930-х и был завершён практически одновременно с окончанием Великой Отечественной войны. Сегодня на Украине этот вариант правописания объявляют "пророссийским"

2024-11-15T08:00

2024-11-15T08:00

2024-11-15T08:00

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На пленуме ЦК КП(б)У в ноябре 1933 года был официально провозглашён курс на борьбу с "национальным уклоном". Весь последующий год эта борьба активно разворачивалась.Одним из основных ее фронтов стала сфера украинского правописания.На тот момент на Украине действовало т.н. "харьковское правописание", принятое в разгар украинизации в 1928 году и разработанное под руководством Скрыпника.А.А. Хвыля ещё 4 апреля 1933 года выступил со статьёй в официальном органе ЦК КП(б)У газете "Коммунист" направленной против Государственной комиссии по разработке правил украинского правописания при Наркомпросе УССР. В ноябре того же года статья была издана в виде отдельной брошюры "Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті" (Искоренить, уничтожить националистические корни на языковом фронте)Как всегда в таких случаях внезапно выяснилось, что комиссия занималась вредительской деятельностью — в первую очередь выдумыванием искусственных украинских терминов, которые полностью отличались от русских аналогов.Члены президиума комиссии были репрессированы, а сама она сформирована заново под началом самого Хвыли. В том же 1933 году было выработано и принято новое правописание, призванное устранить выявленные перекосы.Например, созвездие Большой Медведицы в правописании 1928 года именовалось "Великий Віз" (большой воз), а в 1933 уже "Велика Ведмедиця", ртуть "живе срібло" (живое серебро) и "ртуть" соответственно.При этом украинизация, хоть и сворачивалась в своих наиболее крайних проявлениях, тем не менее, в тот момент не ликвидировалась как таковая. Так, ещё в 1937 году в своем выступлении на XIII съезде КП(б)У первый секретарь украинского ЦК С.В. Косиордекларировал "продолжение линии на дальнейшую украинизацию".Эта ситуация начала меняться только с 1938 году, когда впервые русский язык стал обязательным для изучения во всех школах УССР, а русскоязычная официальная газета "Советская Украина" была уравнена в статусе с украиноязычным "Комунистом".В 1938 году Косиор был сперва переведён на повышение в Москву, а потом арестован и на следующий год расстрелян. Годом ранее был расстрелян и сам борец с "трубадурами украинского фашизма" Хвыля, как агент польской разведки и один из "организаторов и руководителей антисоветской национал-фашистской диверсионно-террористической организации". Естественно, что к созданному под руководством Хвыли правописанию тут же появились вопросы в нём обнаружили "националистические перекручивания". В более поздней, уже послевоенной формулировке правописание 1933 года "не лишено части ошибок предыдущего правописания и было неполным".Так же в 1938 году был расстрелян нарком образования УССР В.П. Затонский, сменивший на этом посту Скрипника. Пришедший ему на смену Г.С. Хоменко был снят с должности как "не справившийся с работой", после чего его судьба остается невыясненной.В конце 1930-х годов украинское правописание пришло в хаотическое состояние. Фактически одновременно использовались нормы правописаний и 1928, и 1933 годов, но поскольку за каждой из них стоял официально осужденный автор, то безопаснее было использовать любые другие варианты орфографии и пунктуации. Благо украинский язык давал для этого широкие возможности. Ко всему этому в 1939 году добавилась необходимость унификации украинского языка с присоединёнными регионами Западной Украины, где принятые нормы, естественно, отличались.Все это потребовало приступить к созданию нового, нескомпрометированного варианта украинского правописания. Для этого весной 1938 года была вновь создана комиссия специальная комиссия во главе с Ф.А. Редько, который вскоре возглавил наркомат образования. Однако завершить этот процесс до начала Великой Отечественной войны так и не удалось.Вновь этот вопрос встал в 1942 году. Правительство УССР обратилось с соответствующим запросом в республиканскую Академию наук, которая находилась в эвакуации в Уфе.Для создания нового правописания была создана комиссия в составе заместителя председателя совета Народных комиссаров Украинской ССР М.П. Бажана, украинских академиков — известного филолога Л.А. Булаховского (автор проекта правописания), поэта М.Ф. Рыльского, поэта П.Г. Тычины и писателя Ю.И. Яновского.23 августа 1943 года советскими войсками был освобожден Харьков — первая столица УССР. Советская власть возвращалась на Украину и несла с собой новый вариант правописания. 28 августа в небольшом селе под Харьковом, в полевых условиях было проведено показательное заседание по этому вопросу.Присутствовали: комиссия по правописанию в полном составе, председатель Совнаркома УССР Н.С. Хрущев, председатель Президиума ВС УССР М.С. Гречуха, секретарь ЦК КП(б)У Д.С. Коротченко, заместитель председателя Совнаркома УССР В.Ф. Старченко, секретарь ЦК КП(б)У по пропаганде К.З. Литвин. Проект был одобрен с небольшими изменениями и дополнениями. Окончательное утверждение было поручено наркому образования УССР Тычине.8 мая 1945 года Совнарком УССР постановил:"С целью урегулирования украинского правописания в соответствии с возросшими требованиями культуры, науки и языковой практики населения Украины проект украинского правописания, разработанный Институтом языкознания Академии наук Украинской ССР под руководством действительного члена Академии наук УССР тов. Л.А. Булаховского и утвержденный Народным Комиссаром Образования УССР тов. П.Г. Тычиной, утвердить".Наконец 15 ноября 1946 года Совет министров УССР постановил ввести новое правописание с 1 декабря того же года.В предисловии к публикации нового правописания перечислялись 8 принципов на которых оно основывалось. Их можно разбить на три группы.Во-первых, это акцент на преемственности новой орфографии: урегулирование действующего правописания с сохранением устоявшихся норм, сохранение народных принципов правописания, ориентация на особенности украинского языка.Во-вторых, "обеспечение единства с правописаниями братских народов Советского Союза, особенно русского, в общих моментах с другими языками, с ориентацией на последний проект Государственной комиссии по упорядочению правописания русского языка".И, наконец, упрощение правописания: "избегание вариантов написания, сокращение числа исключений из правил, простота в формулировании правил и исторических комментариев".Именно наличие признаков второй группы, предлагающих унификацию норм правописания всех восточнославянских языков Советского Союза, среди которых русскому объективно принадлежало лидирующее место, позволяет украинским авторам сегодня объявлять проект 1946 года "пророссийским правописанием".Однако такую формулировку невозможно воспринимать всерьез. Важно понимать, что унифицировались с русским языком правила орфографии и пунктуации, а вовсе не сами слова.Подробный анализ по итогам первых пяти лет функционирования нового правописания дал известный украинский филолог И.М. Кириченко в специальной публикации в десятом томе журнала "Мовознавство" за 1952 год.В первую очередь автор обращает внимание на практические проблемы параллельного изучения украинского и русского языков школьниками, когда сходные слова двух языков писались различно, и различались правила пунктуации. Это вызывало понятные трудности и у учащихся, и у преподавателей. Первые постоянно путались в вариантах написания, а вторые были вынуждены как-то эту разницу объяснять.Отдавая должное новому правописанию, автор отмечает, что полной унификации норм оно так и не принесло, поскольку в самом русском языке на тот момент на практике так и не были реализованы в полной мере те положения, на которые ориентировались украинские филологи.Так, в новом правописании уделялось важное место унификации написания составных слов. В качестве примера Кириченко приводит написания слова "англосаксы", которое в украинском правописании пишется слитно, а по действовавшим тогда нормам русского языка через дефис: англо-саксы. Если исходить из логики современных украинских критиков правописания 1946 года, то получается, что оно не русифицировало украинский язык, а наоборот, украинизировало русский.Более того, лексические различия подчеркивались в новом правописании. Так, например полное собрание сочинений Шевченко, изданное в 1949 года, именовалось "трьохтомник", тогда как правописание 1946 года предполагало форму "тритомник" и т.п.Так же Кириченко отмечает, что существующий в украинском языке звательный падеж, отсутствующий в русском, в реальной устной украинской речи не используется, его можно встретить "только на письме, да и то по большей части в торжественной речи".В конечном итоге с целью устранения оставшихся разночтений в 1960 году был принят ещё один вариант правописания, который сохранялся вплоть до обретения Украиной независимости и начала очередной волны украинизации. Авторы появлявшихся с тех пор новых вариантов украинского правописания уже не скрывали, что намеренно делают его отличным от русского.

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_b726577f61530e40df7b4e8ec93d5296.jpg.webp

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