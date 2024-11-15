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Экс-советник Пентагона: Украина уже проиграла, но Зеленский хочет добить ее и себя

Экс-советник Пентагона: Украина уже проиграла, но Зеленский хочет добить ее и себя - 15.11.2024 Украина.ру

Экс-советник Пентагона: Украина уже проиграла, но Зеленский хочет добить ее и себя

У Украины нет шансов победить, а зудящее желание Владимира Зеленского заполучить дальнобойное оружие приведет к смерти его самого и его страны, а также глобальной конфронтации США с Россией. Об этом в эфире Youtube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор

2024-11-15T10:59

2024-11-15T10:59

2024-11-15T11:00

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Ведущий программы отметил, что, если северокорейские войска действительно будут воевать на территории России, то действующий президент США Джо Байден сможет снять запрет на дальнобойное оружие для использования по целям в России. И это будет худшим решением, уверен его собеседник."Если так, то мы неизбежно окажемся в состоянии прямой конфронтации с Россией, потому что ее правительство не станет бездействовать и смотреть, как мы снабжаем Украину опасным ударным оружием, которое унесет жизни множества русских людей. Вопреки распространенному убеждению, сами они всячески стараются избегать жертв среди мирного населения, а украинцы, получив дальнобойное оружие, определенно будут бить им по населенным пунктам, что грозит катастрофой. У Украины нет шансов победить, что бы мы ни делали, они уже проиграли, а Россия - победила", - сказал экс-советник Пентагона.Он подчеркнул, что русские продвигаются вперед медленно, но верно, а американцам и европейцам пора научиться различать, когда им врут, как, например, сейчас в истории с попрошайничеством "Томагавков". Ведь этот тип вооружения способен нести ядерные боезаряды.На уточняющий вопрос, не стоит ли Западу настоять на том, чтобы Украина свернула конфликт, Макгрегор напомнил, что "Рамштайн" не состоялся, Берлин отказывается давать Киеву новое оружие. И всё говорит о том, что эта тенденция распространится и дальше, уверен экс-советник Пентагона. В Вашингтоне нет сумасшедших, они скорее собрались в Киеве, добавил он, подчеркнув, что любой здравомыслящий человек понимает, что сейчас не время еще больше обострять конфликт, "поскольку мы к нему не готовы"."Не забывайте, что те, кто сидит в Вашингтоне и организует весь этот кошмар, хватаются за последний, как им кажется, шанс удержать в своих руках глобальную военную гегемонию. Но сейчас мы истощили свои финансы и ресурсы до такой степени, что сейчас всё вот-вот развалится. Колеса машины под названием США вот-вот отлетят. И лишь надеюсь, что это произойдет не в тот момент, когда мы подвергнем себя необоснованному риску и станем посмешищем в глазах остального мира", - резюмировал Макгрегор.Неделю назад, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия, в отличие от своих оппонентов, не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос в формате "мы или они". Напротив, позиция Москвы открыта к новому мироустройству, но не на позиции гегемона, "но именно одним из, наравне с другими, активно развивающимися государствами и группами стран".Путин подчеркнул, что ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, и когда на Западе признают этот непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, вступит в фазу подлинного созидания.Еще по теме: Конфликту на Украине пора положить конец — Трамп.

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новости, украина, россия, сша, дуглас макгрегор, владимир зеленский, владимир путин, пентагон, рамштайн, валдай