https://ukraina.ru/20240502/1054849365.html
Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину
Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину - 02.05.2024 Украина.ру
Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая в интервью изданию The Economist подтвердил намерение отправить войска на Украину
2024-05-02T14:13
2024-05-02T14:13
2024-05-02T14:13
новости
франция
украина
киев
эммануэль макрон
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047450449_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_c3a0495e641619e8f38114a6b1f1deca.jpg
"Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает", — сказал Макрон в ответ на вопрос о том, намерен ли он отправлять своих военных на Украину.По его словам, Россия якобы стала угрозой безопасности европейцев, "несмотря на все усилия Франции, а также Германии и США".Макрон добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий.В марте Макрон сообщал о планах ввести свои войска на украинскую территорию, но при условии, что российская армия продолжит линию фронта в сторону Одессы или Киева. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска не будут входить в страну. Однако он выразил желание использовать авиацию ФРГ, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, которые направлены в сторону Украины.
https://ukraina.ru/20240425/1054722111.html
франция
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047450449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b05d478a3f49c42c13b451c4d4cc1b6b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, украина, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский
Новости, Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая в интервью изданию The Economist подтвердил намерение отправить войска на Украину
"Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает", — сказал Макрон в ответ на вопрос о том, намерен ли он отправлять своих военных на Украину.
По его словам, Россия якобы стала угрозой безопасности европейцев, "несмотря на все усилия Франции, а также Германии и США".
Макрон добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий.
В марте Макрон сообщал о планах ввести свои войска на украинскую территорию, но при условии, что российская армия продолжит линию фронта в сторону Одессы или Киева.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска не будут входить в страну. Однако он выразил желание использовать авиацию ФРГ, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, которые направлены в сторону Украины.