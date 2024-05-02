Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину - 02.05.2024 Украина.ру
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Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину
Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину - 02.05.2024 Украина.ру
Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая в интервью изданию The Economist подтвердил намерение отправить войска на Украину
2024-05-02T14:13
2024-05-02T14:13
новости
франция
украина
киев
эммануэль макрон
владимир зеленский
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"Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает", — сказал Макрон в ответ на вопрос о том, намерен ли он отправлять своих военных на Украину.По его словам, Россия якобы стала угрозой безопасности европейцев, "несмотря на все усилия Франции, а также Германии и США".Макрон добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий.В марте Макрон сообщал о планах ввести свои войска на украинскую территорию, но при условии, что российская армия продолжит линию фронта в сторону Одессы или Киева. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска не будут входить в страну. Однако он выразил желание использовать авиацию ФРГ, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, которые направлены в сторону Украины.
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новости, франция, украина, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский
Новости, Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину

14:13 02.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая в интервью изданию The Economist подтвердил намерение отправить войска на Украину
"Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает", — сказал Макрон в ответ на вопрос о том, намерен ли он отправлять своих военных на Украину.
По его словам, Россия якобы стала угрозой безопасности европейцев, "несмотря на все усилия Франции, а также Германии и США".
Макрон добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий.
В марте Макрон сообщал о планах ввести свои войска на украинскую территорию, но при условии, что российская армия продолжит линию фронта в сторону Одессы или Киева.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска не будут входить в страну. Однако он выразил желание использовать авиацию ФРГ, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, которые направлены в сторону Украины.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 14:22
Макрон признал, что Европа может погибнуть, и напомнил о ядерном оружииЕвросоюз в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным, Европа может погибнуть. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне
 
НовостиФранцияУкраинаКиевЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
14:13Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину
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