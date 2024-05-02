https://ukraina.ru/20240502/1054849365.html

Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину

Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину - 02.05.2024 Украина.ру

Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая в интервью изданию The Economist подтвердил намерение отправить войска на Украину

2024-05-02T14:13

2024-05-02T14:13

2024-05-02T14:13

новости

франция

украина

киев

эммануэль макрон

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047450449_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_c3a0495e641619e8f38114a6b1f1deca.jpg

"Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает", — сказал Макрон в ответ на вопрос о том, намерен ли он отправлять своих военных на Украину.По его словам, Россия якобы стала угрозой безопасности европейцев, "несмотря на все усилия Франции, а также Германии и США".Макрон добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий.В марте Макрон сообщал о планах ввести свои войска на украинскую территорию, но при условии, что российская армия продолжит линию фронта в сторону Одессы или Киева. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска не будут входить в страну. Однако он выразил желание использовать авиацию ФРГ, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, которые направлены в сторону Украины.

https://ukraina.ru/20240425/1054722111.html

франция

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, украина, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский