https://ukraina.ru/20241115/1058936861.html

Неблагодарный Зеленский и "короткая память" украинцев, атаки. Главное на Украине на 13:00 15 ноября

Неблагодарный Зеленский и "короткая память" украинцев, атаки. Главное на Украине на 13:00 15 ноября - 15.11.2024 Украина.ру

Неблагодарный Зеленский и "короткая память" украинцев, атаки. Главное на Украине на 13:00 15 ноября

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что из-за Владимира Зеленского на Украине забыли о помощи Польши. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-15T13:00

2024-11-15T13:00

2024-11-15T13:03

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Своё заявление по поводу Украины Владислав Косиняк-Камыш сделал в эфире телепрограммы "Точка над "і"".По словам Косиняка-Камыша, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине"."Это важно в контексте слов президента Зеленского, в которых прозвучала нота, что Польша не делает всё, что может", - подчеркнул Косиняк-Камыш.Он заявил, что у украинцев "короткая память"."Память у украинцев коротка", - был категоричен польский министр.Он напомнил, что в течение первых месяцев СВО Польша передала Украине. военную технику и оказывала гуманитарную помощь."Нельзя сказать, что Польша не делает всё возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно", - отметил Косиняк-Камыш.Он назвал "черту, которую никогда не перейдёт"."Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование в дар", – добавил министр..Ранее польские СМИ сообщали о возникших разногласиях руководства Польши и руководства Украины. Разногласия были вызваны в т.ч. неблагодарным и заносчивым поведением Владимира Зеленского, а также его требованиями безвозмездной помощи.Обстрелы и налётыУтром 15 ноября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Белгородской области и 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны России.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в Telegram написал о последствиях атаки украинских БПЛА на регион."Этой ночью два муниципалитета края подверглись массированной атаке беспилотников. Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах. В Крымске обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений. Пострадавших нет. Повреждена крыша одного дома и автомобиль. В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома. В другом доме выбиты стекла. Пострадавших нет", - указал он.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по этому региону России.Все 10 обстрелов были совершены на горловском направлении. ВСУ выпустили 20 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении четырнадцати гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились и ужесточились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 23 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 48 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Каиры — 8; Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 12; Великая Лепетиха — 6; Таврийск — 5; Днепряны — 4; Корсунка — 3.В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке повреждена ЛЭП", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алешки, Козачьи Лагеря, Корсунка, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка.Утром 15 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём телеграм-канале суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В городе Белгороде в результате воздушной атаки получили ранения два мирных жителя. Женщина с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода, мужчина с осколочным ранением грудной клетки после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Повреждено остекление в 28 квартирах 10-ти МКД. Выбиты окна в 4 частных домах и 5 коммерческих объектах. Также осколками посечены 26 автомобилей", - писал Гладков.Кроме того, в Белгородском районе посёлок Разумное, сёла Красный Хутор, Никольское, Черемошное, а также хутор Церковный подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 12 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников."В селе Черемошное ранены три бойца СГУП "Охрана спецназначения". Двум мужчинам оказана медицинская помощь, лечение будут проходить амбулаторно. Один госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. За день в районе повреждены 3 автомобиля", - отмечал губернатор.В Волоконовском районе хутор Старый атакован одним беспилотником и обстрелян с помощью двух артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Последствий не было.Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и повреждений не было."Город Шебекино атакован 4 беспилотниками. Ранен один мирный житель. Мужчине оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Повреждены частный дом, остекление в 2 МКД, надворная постройка, один легковой автомобиль и автобус", - указывалось в сводке.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об истории промышленности независимой Украины — в статье Ивана Лизана "Без промышленности вам лучше". Ответ украинскому активисту Касьянову".

https://ukraina.ru/20241115/1058926490.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, польша, россия, владимир зеленский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато