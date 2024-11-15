https://ukraina.ru/20241115/1058933084.html

Массово бегут из "кармана" Курахово: очередное промедление с отступлением ВСУ и его цена

Массово бегут из "кармана" Курахово: очередное промедление с отступлением ВСУ и его цена - 15.11.2024 Украина.ру

Массово бегут из "кармана" Курахово: очередное промедление с отступлением ВСУ и его цена

Украинские военнослужащие предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово. Речь идет, в частности, о Елизаветовке, Ильинке, Анновке и Успеновке. Об этом 15 ноября сообщили российские военные паблики

2024-11-15T11:51

2024-11-15T11:51

2024-11-15T11:51

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Телеграм-канал "Народная милиция ДНР" добавил, что окруженных в районе Курахово украинских солдат призвали сдаться с помощью звукового сигнала, и сделали это максимально убедительно."Чтобы избежать бессмысленного кровопролития российские военнослужащие призвали их сложить оружие применив для этого дистанционно-управляемую звуковую платформу. Однако, она была встречена огнём из стрелкового оружия. После этого по окруженной позиции был нанесен удар с помощью артиллерии. После этого, на позицию были сброшены листовки и повторно отправлена звуковая боевая платформа. В результате данных мероприятий украинские военнослужащие одумались и сдались плен Армии России", - говорится в публикации канала, где также подчеркивается, что плен - это единственный шанс для солдат ВСУ сохранить жизнь.Накануне этот факт подтвердил украинский военнослужащий Роман Зельниченко, ранее мобилизованный в ВСУ с целым букетом хронических заболеваний. Он попал в плен в Курской области, и уже в России получил лечение. Его родные, которые смогли с ним связаться посоветовали мужчине не возвращаться, а другим украинским военным предложили вызвать "Волгу".На днях аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил, что украинские войска попали в "карман" Курахово. Однако даже тогда решение об отступлении командованием ВСУ так и не было принято.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России."Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.Читайте интервью ветерана СВО Евгения Линина полностью: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка и Вознесенка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.Еще по теме: После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят.

https://ukraina.ru/20241114/1058901327.html

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