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ВСУ атаковали Белгородскую область, губернатор рассказал о пострадавших

ВСУ атаковали Белгородскую область, губернатор рассказал о пострадавших - 15.11.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Белгородскую область, губернатор рассказал о пострадавших

Украинские военные за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 20 снарядами и атаковали десятком дронов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков

2024-11-15T12:39

2024-11-15T12:39

2024-11-15T12:39

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вооруженные силы украины

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По его словам, в результате пострадали шестеро мирных жителей. Из них госпитализированы двое.Различные повреждения были выявлены в 12 многоквартирных домах, пяти частных домовладениях, пяти коммерческих объектах, автобусе и 30 легковых автомобилях."В городе Белгороде в результате воздушной атаки получили ранения два мирных жителя (женщина с минно-взрывной травмой и баротравмой и мужчина с осколочным ранением грудной клетки — ред.) (…) В Волоконовском районе хутор Старый атакован одним беспилотником и обстрелян с помощью двух артиллерийских снарядов. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено девять боеприпасов в ходе двух обстрелов", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущено 12 боеприпасов и три беспилотника.В селе Черемошное ранены три бойца СГУП "Охрана спецназначения". Двум мужчинам оказана медицинская помощь, лечение будут проходить амбулаторно. Один госпитализирован в городскую больницу.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. С августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.Подробнее о помощи региону - в материале Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, белгород, краснояружский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины