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ВСУ атаковали Белгородскую область, губернатор рассказал о пострадавших
ВСУ атаковали Белгородскую область, губернатор рассказал о пострадавших - 15.11.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Белгородскую область, губернатор рассказал о пострадавших
Украинские военные за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 20 снарядами и атаковали десятком дронов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков
2024-11-15T12:39
2024-11-15T12:39
2024-11-15T12:39
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белгородская область
белгород
краснояружский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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По его словам, в результате пострадали шестеро мирных жителей. Из них госпитализированы двое.Различные повреждения были выявлены в 12 многоквартирных домах, пяти частных домовладениях, пяти коммерческих объектах, автобусе и 30 легковых автомобилях."В городе Белгороде в результате воздушной атаки получили ранения два мирных жителя (женщина с минно-взрывной травмой и баротравмой и мужчина с осколочным ранением грудной клетки — ред.) (…) В Волоконовском районе хутор Старый атакован одним беспилотником и обстрелян с помощью двух артиллерийских снарядов. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено девять боеприпасов в ходе двух обстрелов", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущено 12 боеприпасов и три беспилотника.В селе Черемошное ранены три бойца СГУП "Охрана спецназначения". Двум мужчинам оказана медицинская помощь, лечение будут проходить амбулаторно. Один госпитализирован в городскую больницу.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. С августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.Подробнее о помощи региону - в материале Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
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новости, белгородская область, белгород, краснояружский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Белгородская область, Белгород, Краснояружский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Белгородскую область, губернатор рассказал о пострадавших
Украинские военные за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 20 снарядами и атаковали десятком дронов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков
По его словам, в результате пострадали шестеро мирных жителей. Из них госпитализированы двое.
Различные повреждения были выявлены в 12 многоквартирных домах, пяти частных домовладениях, пяти коммерческих объектах, автобусе и 30 легковых автомобилях.
"В городе Белгороде в результате воздушной атаки получили ранения два мирных жителя (женщина с минно-взрывной травмой и баротравмой и мужчина с осколочным ранением грудной клетки — ред.) (…) В Волоконовском районе хутор Старый атакован одним беспилотником и обстрелян с помощью двух артиллерийских снарядов. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено девять боеприпасов в ходе двух обстрелов", -
написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущено 12 боеприпасов и три беспилотника.
В селе Черемошное ранены три бойца СГУП "Охрана спецназначения". Двум мужчинам оказана медицинская помощь, лечение будут проходить амбулаторно. Один госпитализирован в городскую больницу.
"Над Чернянским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа… Город Шебекино атакован четырьмя беспилотниками. Ранен один мирный житель. Мужчине оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - пояснил губернатор.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. С августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.