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Киеву придется значительно уступить территории - Politico

Киеву придется значительно уступить территории - Politico - 15.11.2024 Украина.ру

Киеву придется значительно уступить территории - Politico

В случае урегулирования конфликта по инициативе победившего на выборах в США Дональда Трампа Киеву придется пойти на серьезные территориальные уступки, сообщает Politico

2024-11-15T12:04

2024-11-15T12:04

2024-11-15T12:04

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"Украине говорят, что ей придется пойти на серьезные территориальные уступки", - сказал осведомленный источник в Республиканской партии.При этом издание указало, что пока Трамп не располагает детальным планом по урегулированию, а также еще не назначил команду, чтобы продвигать свою инициативу.Избранный президент США неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день.Накануне Трамп заявил, что конфликту на Украине пора положить конец, пообещав в очередной раз "усердно" работать над этим. При этом он снова не раскрыл подробностей своего плана.Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.

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новости, киев, дональд трамп, украина, сша, республиканская партия, нато