https://ukraina.ru/20241115/1058934364.html

"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую область

"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую область - 15.11.2024 Украина.ру

"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую область

ДРГ (диверсионно-разведывательная группы) ВС РФ зашли на территорию Черниговской области и установили там российские флаги. Об этом 15 ноября сообщил Телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad

2024-11-15T12:22

2024-11-15T12:22

2024-11-15T12:22

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Также в публикации отмечается, что свои планы относительно действий на территории Черниговской области российское командование не раскрывает.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка и Вознесенка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина — линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.Подробнее об этом - Массово бегут из "кармана" Курахово: очередное промедление с отступлением ВСУ и его цена

https://ukraina.ru/20241115/1058908363.html

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новости, россия, черниговская область, украина, вооруженные силы украины, пограничники