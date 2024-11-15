"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую область
© телеграм-канал Борис Рожин Фото: ДРГ ВС РФ зашли через охраняемую границу на территорию Черниговской области
© телеграм-канал Борис Рожин
ДРГ (диверсионно-разведывательная группы) ВС РФ зашли на территорию Черниговской области и установили там российские флаги. Об этом 15 ноября сообщил Телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad
"ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги. На видео - российские флаги на мосту через реку Судость. Пограничников из Черниговской области противник видимо угнал на мясо на Курский выступ", - говорится в сообщении канала.
Также в публикации отмечается, что свои планы относительно действий на территории Черниговской области российское командование не раскрывает.
03:00После успехов на Южно-Донецком направлении ВС РФ будут развивать наступление на Запорожье — ЛеонковЕсли успехи ВС РФ на Южно-Донецком направлении позволят выйти к границам ДНР, то войска будут развивать наступление в Запорожской области. Сейчас нужно разобраться с нынешней линией соприкосновения, которая медленно двигается на запад. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка и Вознесенка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Также власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина — линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.