"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую область - 15.11.2024 Украина.ру
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"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую область
"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую область - 15.11.2024 Украина.ру
"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую область
ДРГ (диверсионно-разведывательная группы) ВС РФ зашли на территорию Черниговской области и установили там российские флаги. Об этом 15 ноября сообщил Телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad
2024-11-15T12:22
2024-11-15T12:22
новости
россия
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
пограничники
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Также в публикации отмечается, что свои планы относительно действий на территории Черниговской области российское командование не раскрывает.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка и Вознесенка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина — линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.Подробнее об этом - Массово бегут из "кармана" Курахово: очередное промедление с отступлением ВСУ и его цена
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новости, россия, черниговская область, украина, вооруженные силы украины, пограничники
Новости, Россия, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины, пограничники

"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую область

12:22 15.11.2024
 
© телеграм-канал Борис Рожин Фото: ДРГ ВС РФ зашли через охраняемую границу на территорию Черниговской области
Фото: ДРГ ВС РФ зашли через охраняемую границу на территорию Черниговской области
© телеграм-канал Борис Рожин
Читать в
ДРГ (диверсионно-разведывательная группы) ВС РФ зашли на территорию Черниговской области и установили там российские флаги. Об этом 15 ноября сообщил Телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad

"ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги. На видео - российские флаги на мосту через реку Судость. Пограничников из Черниговской области противник видимо угнал на мясо на Курский выступ", - говорится в сообщении канала.

Также в публикации отмечается, что свои планы относительно действий на территории Черниговской области российское командование не раскрывает.
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ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка и Вознесенка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Также власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина — линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.
Подробнее об этом - Массово бегут из "кармана" Курахово: очередное промедление с отступлением ВСУ и его цена
 
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