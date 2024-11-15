https://ukraina.ru/20241115/1058909795.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев

Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев - 15.11.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев

ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что мы понимают, что мы будем бить именно туда. И если мы будем двигаться на Чугуев и со стороны Купянска, и со стороны Волчанска, декабрь будет веселым

2024-11-15T06:20

2024-11-15T06:20

2024-11-15T06:20

интервью

россия

купянск

чугуев

вооруженные силы украины

геннадий алехин

сво

беспилотники

авиация

артиллерия

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Наша задача максимум к концу 2024 года – захватить Купянский плацдарм, продвинуться в сторону Изюмского района и подойти вплотную к Окружной автомобильной трассе под Харьковом, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее поступили сообщения, что штурмовые подразделения русской армии ворвались в Купянск и начали закрепляться в районе комбикормового и сахарного завода, продвигаясь вдоль улицы Некрасова в направлении железнодорожной станции Заосколье.- Геннадий Тимофеевич, если все так хорошо, как об этом пишут наши СМИ, какой будет первый шаг нашего командования?- Официально от Минобороны по этому поводу никаких сообщений не было, поэтому я буду ориентироваться на сведения своих источников.После рассечения левобережного плацдарма на Осколе вдоль всей линии фронта наши передовые штурмовые отряды и спецназ еще вчера-позавчера вышли на окраины Купянска и закрепляются на нескольких участках: Сватовская улица, район заводов и несколько многоэтажек.Одновременно мы наносим ВСУ огневое поражение. Работает авиация, РСЗО и дальнобойная артиллерия.Сейчас начались разговоры, что "наконец-то начался штурм Купянска". Поясняю еще раз. Мы проводим войсковую операцию по уничтожению противника на левом берегу Оскола. Лобового штурма Купянска не будет, потому что мы обходим его с двух флангов: с севера и с юга.В частности, у нас есть успехи южнее Кругляковки в сторону Изюмского района. Есть информация, что противник там собирает какой-то кулак и стягивает технику, а мы туда нещадно лупим огневыми средствами воздушного базирования.Повторюсь, на Купянском участке мы с каждым днем наращиваем свои усилия. Но ни о какой широкомасштабной операции или штурме Купянска речи не идет. Мы просто планомерно уничтожаем противника на левобережном плацдарме на Осколе.Теперь насчет других направлений.Помимо ежедневных обстрелов беспилотниками, ствольной артиллерии и минометов, ВСУ впервые за неделю запустили ракету от РСЗО с кассетной начинкой. Поскольку атака была проведена из Харьковской области, на такой расстояние мог ударить "Хаймарс" или "Ольха" (100 километров). Но наше ПВО сработало. Я лично насчитал порядка десяти взрывов в небе. Коммунальные службы сейчас проверяют, есть ли какие-то повреждения на земле.Что касается беспилотников, то я не хочу критиковать Минобороны, которое ежедневно докладывает, что над территорией Белгородской области сбит БПЛА самолетного типа. Просто каждый день в сторону региона запускается от 20 до 40 различных дронов. На Воронеж, Липецк и Тулу ВСУ запускают беспилотники дальнего радиуса ("Лютый"), а по Белгородскому приграничью прилетают дроны-камикадзе. Часть из них мы сбиваем, часть летит в сторону Центрального федерального округа. Это происходит каждый день. Число таких атак не уменьшается.Хотя обстрелы из ствольной артиллерии уменьшились, а ракетных атак не было неделю.Если раньше в районе Волчанска и Липцев противник в основном контратаковал, но сейчас таких контратак не наблюдается.Под Липцами бои по-прежнему идут за дачный кластер. ВСУ пытаются там закрепиться. Там же не участки по шесть соток. Там такие двухэтажные коттеджи, что мама не горюй.Противник перебрасывает резервы под Липцы со стороны Черкасских Тишков и со стороны Дергачей. А в сторону Волчанска – из Индустриального района Харькова по окружной автомобильной трассы через Чугуев. Кроме того, по моей последней информации, большое передвижение техники сейчас происходит в самом крупном индустриальном районе Харькова – Салтовке (до начала СВО там проживало 500 тысяч человек). А мы по этим логистическим маршрутам постоянно бьем.Кстати, несмотря на снег и туманы, мы не прекращаем ракетно-бомбовые удары по окрестностям Харькова. Ночью опять мы били.В самом Харькове отлов людей на фронт идет просто сумасшедший. Туда прибыли дополнительные силы в помощь ТЦК – молодежь до 18 лет. Можно сколько угодно хихикать по поводу гитлерюгенда, но это так и есть. Их обучают в подземных классах метро, а также подпускают к полигонам возле Чугуева, где проходит подготовки тероборона.В Харьков также прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с западных и центральных областей Украины, чтобы усилить отлов мобилизованных. Они за последние пару недель буквально наводнили город.Украина также пытается склонить к подписанию контрактов 6 тысяч заключенных в колониях Харькова и области, но 90% из низ отказываются идти на фронт. "Мы лучше будем срок досиживать, чем выйдем по УДО, а потом нас пристрелят".Это мне сообщают мои проверенные источники.- Почему мы не боимся лезть в городскую и промышленную застройку самого Купянска?- Потому что ВСУ на двух участках левобережного плацдарма чуть ли не попали в котлы. Об этом даже наш президент говорил. В одном котле – три бригады. В другом котле – семь бригад. Поэтому они пытаются схильнуть на правый берег. Но мы основательно проутюжили промзону левобережного Купянска, а после огневой поддержки туда зашли наши штурмовики. Это же классическая схема.- Когда мы окончательно форсируем Оскол и возьмем Купянск, как именно мы распорядимся этим плацдармом? Мы пойдем в сторону Донбасса, или попытаемся выйти в тыл Волчанской группировке ВСУ?- Я уже говорил, что ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что мы понимают, что мы будем бить именно туда. И если мы будем двигаться на Чугуев и со стороны Купянска, и со стороны Волчанска, декабрь будет веселым. Наша задача максимум к концу 2024 года – захватить Купянский плацдарм, продвинуться в сторону Изюмского района и подойти вплотную к Окружной автомобильной трассе под Харьковом.- То есть будем давить на Чугуев со всех сторон?- Конечно. А зачем же мы захватывали Липцевский и Волчанский плацдарм в мае? Чтобы оборонять их? Нет конечно.О других деталях СВО - в интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, купянск, чугуев, вооруженные силы украины, геннадий алехин, сво, беспилотники, авиация, артиллерия, рсзо, мобилизация, харьков, военком