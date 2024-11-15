https://ukraina.ru/20241115/1058904145.html

Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 15.11.2024 Украина.ру

Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

На Украине утратившие легитимность власти объясняют гражданам, почему невозможно провести в стране выборы, а аналитики гадают, отчего в армии кратно возросло количество дезертиров.

2024-11-15T05:50

2024-11-15T05:50

2024-11-15T05:50

эксклюзив

сво

украина

потери всу

владимир зеленский

дональд трамп

виктор медведчук

александр дубинский

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политика

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Ранее The Economist сообщал, что выборы на Украине можно будет провести уже 25 мая 2025 года, об этом говорят украинские политики. Однако предположение о такой возможности в Киеве опротестовали. Как заявил советник ОП Михаил Подоляк, война сейчас находится в горячей фазе, это "война высокой интенсивности", и никаких настоящих намерений идти на переговоры у будто бы РФ нет."Они (русские — Ред.) продолжают настаивать на ультимативных требованиях, то есть, Украина должна лишиться не только территории, но и субъектности, суверенности", - заявил советник, чьи слова приводит канал "Киев24".Какую такую "субъектность" киевский режим имеет (и имеет ли) сейчас, Подоляк не уточнил.Режим Зеленского и Ермака борется сейчас не только за политическое, но и просто за выживание, поэтому режим готов на всё, готов даже на вовлечение союзников-партнёров в ядерную войну, считает находящийся уже год в Лукьяновском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.По его мнению, крайне важным для выживания режима необходимо создание видимости полного единства общества и власти."Зеленскому с Ермаком сейчас нужна витрина в виде всеобщей народной поддержки. Товарищ Сталин на их фоне должен выглядеть недолюбленным подростком. К ним должны тянуться руки. Им должны протягивать детей. Просто не вижу другого способа это организовать, кроме маленькой ядерной войны. Чтобы все в труху и пепел. Сожженные белорусские деревни из фильмов про нацистов помните? Вот так, только здесь и сейчас", - написал нардеп в своём телеграм-канале.Он продолжил: "И они (Зеленский, Ермак и соратники — Ред.) - островок стабильности и надежды на помощь в этом мире страха и хаоса. Солдат с ребенком на руках. И времени у них это устроить - до января. Берегитесь".Удастся ли создать убедительную иллюзию единства — это вопрос. На Украине в народе начал пропадать "момент солидарности", который был в 2022 году, люди видят, что война для одних несёт горе и смерть, а других обогащает. Об этом сказала в эфире "Новости live" глава украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.По её словам, это понимание влечёт за собой разочарование и недоверие, в обществе и у военных "возникает деморализация, после чего идёт потеря управления войсками". По мнению Берлинской, такие сигналы уже есть."Мы каждый день теряем территории, у нас сыплется фронт. У нас появляется деморализация в обществе, растёт количество самовольных оставлений части, это всё реальность, которую нужно понимать", - обрисовала она ситуацию.Ранее юрист украинского Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачёв отмечал, что количество беглецов в ВСУ выросло кратно, что теперь нередко бегут уже не по одному, но группами по 20-30 человек. Они не вернутся. По словам юриста, львиная доля оставивших часть только утвердилась в своём решении не возвращаться больше на фронт. Среди причин бегства многие называют некомпетентность командования и отсутствие ротации, из-за чего на передовой люди просто "заканчиваются".Не все согласны таким образом "закончиться". По данным депутата Верховной Рады Анны Скороход, количество зарегистрированных самовольных оставлений части с февраля 2022 года уже превысило 100 тысяч (это около 20 бригад).Тем временем режим пытается восполнить потери усилением мобилизации. Как отмечает тот же Дубинский, "режим политических некрофилов во главе с Зеленским хочет призвать... 160 тысяч человек за 3 месяца - то есть по 50-55 тысяч в месяц, или 1700-1800 человек в день".Политик добавил, что три месяца - "это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество". А 1500-1800 человек - это ежедневные потери украинских войск.Бегство от верной смерти продолжается, при этом масштабы дезертирства особенно резко возросли в текущем году. Украинские СМИ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины сообщают, что за январь-сентябрь 2024 года случаев дезертирства из рядов ВСУ зарегистрировано почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Комментируя эту ситуацию, покинувший страну украинский политик. Председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал ряд реальных причин дезертирства. Первая из них заключается в том, что "Зеленский совершил чудовищную и непростительную ошибку, когда взялся воевать со страной, с которой НАТО до сих пор воевать не рискует...".Вторая причина в том, что Зеленский принял нацизм как государственную идеологию, "развил культ ненависти, смерти и пропаганды войны". Однако "когда человек, одурманенный этой преступной пропагандой, попадает в реальные военные действия, то это его обычно быстро отрезвляет, и он предпочитает быть живым дезертиром, чем мёртвым удобрением проданным американским корпорациям земли".Наконец, по мнению политика, есть и такая причина — у украинцев накопилось к Зеленскому очень много вопросов, но для того, чтобы их задать, "украинец должен выжить - и для этого все способы подходят".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Миллион смертников и гибель Украины. Чёрный юмор украинских экспертов о настоящем и будущем страны"

https://ukraina.ru/20241113/1058844754.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, александр дубинский, анна скороход, политика, эксперты