https://ukraina.ru/20241115/1058939469.html

Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир

Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир - 15.11.2024 Украина.ру

Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир

После того, как недавно американская газета Washington Post нагло соврала, что президент России Владимир Путин уже поговорил по телефону с избранными президентом США Дональдом Трампом, верить этой газете – себя не уважать.

2024-11-15T13:40

2024-11-15T13:40

2024-11-15T14:39

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Но учитывать ею написанное приходится. Потому что такие газеты, как Washington Post, создают и параллельную реальность в сознании граждан, и тот лживо-помоечный фон, на котором Штатами и творится выгодная им геополитика. Американцы сознательно лгут, создавая этим маячки, к которым они будут стремиться, и объявляя тем самым свои сокровенные цели. И врага лучше знать даже во лжи, чем отмахиваться от него, как от надоедливой мухи за ненадобностью.Сейчас, как уже было сказано, США работают над темой переговоров о мире или перемирии между Украиной и Россией на основе заморозки конфликта в зоне специальной военной операции (СВО). И американские суперправдивые СМИ получили заказ – создать в мировом общественном мнении видимость того, что Россия может согласиться на такой вариант исхода войны. Что возможна так называемая "кореизация" Украины – разделение ее на зоны влияния России и Запада. По примеру раздела Кореи на Северную и Южную. И станет это явью то ли в виде новых независимых государств. То ли часть бывшей Украины войдет в состав России, а часть останется независимой Украиной.Параллельно навязывается так называемой идея "земля в обмен на мир", при которой якобы Россия согласится с тем, что сегодня занятые ее войсками украинские территории остаются ей, в она взамен отказывается от боевых действий в зоне СВО и не будет добивать неонацистский режим просроченного и потому нелегитимного недопрезидента Владимира Зеленского.Washington Post уже даже написала, что эта идея уже становится мейнстримом на Западе, где уже не боятся поднимать этот вопрос. Что среди европейских стран растет поддержка идеи переговоров между Киевом и Москвой по принципу "земля на мир". И что Украина может уступить территории в обмен на гарантии безопасности России, согласившись даже на бонус для Москвы – не требовать немедленного вступления Украины в НАТО.А западное ложь и лукавство в этом вопросе заключаются в том, что, во-первых, ни Запад, ни – тем более! – направляемая им Украина не соглашаются с тем, что занятые сегодня российским войсками земли навсегда становятся российскими. В трактовке Киева и Запада заморозка конфликта приводит лишь к тому, что эти проблемные земли просто провозглашаются российскими. Временно. Чтобы через время (например, отведено 20 лет) опять вернуться к этому вопросу и переиграть его так, как выгодно Украине. Еще один лукавый бонус – Запад обещает пока не трогать Крым и его статус вообще.Во-вторых, ни Запад, ни Киев и слышать не хотят главного, на чем настаивает Россия – война сегодня ведется не в Украине, а в России, на ее землях, которые она освобождает от украинской оккупации. За исключением Харьковской области, которая еще не определилась со своей судьбой и номинально считается Украиной, в двух областях Донбасса, которые стали Донецкой и Луганской Народными Республиками (ЛДНР), в Херсонской и Запорожской областях в разное время были проведены всенародные референдумы об их судьбе. Они и привели к тому, что население этих областей высказались за вхождение в состав России, и 30 сентября 2022 года все они стали частями Российской Федерации. На правах ее равноправных субъектов.Крым это проделал еще 18 марта 2014 года.Следовательно, объясняю еще раз для девиантно воспринимающих информацию -- Россия освобождает свои земли. Свои! Точно так же, как она это делает в Курской области, куда сдуру вторглись ВСУ.В-третьих, -- и это, пожалуй, самое главное! – Россия не может этого не делать. Ей это запрещено Конституцией. А там, в статье 4 записано, что "суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию" и что "Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории".Но самое главное сказано в статье 67 в пункте 2 "прим": "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".Повторяю для тех, кто, как говорится, в танке: НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.Этот пункт был внесен специально при всенародных изменениях в Конституцию России в 2020 году. Это так называемая "правка Машкова". По имени народного артиста России Владимира Машкова, который в феврале 2020-го, вернувшись с Дальнего Востока, где на наши Курилы роток раззявила Япония, заявил в конституционной комиссии: "Я могу не совсем точно сформулировать, но мне кажется, было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать — нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно".Путину, которого как президента этот пункт, с одной стороны, ограничивал в маневре, а с другой – давал подспорье стоять до конца в любом территориальном споре, идея понравилась. И в итоге так и записали: русские земли никому отдавать нельзя. А дипломатам запрещено даже переговоры вести на эту тему. Это конституционный запрет, норма прямого действия, выше нее в законах ничего нет.Все! А тем, кто продолжает "не понимать" разъясняет Уголовный кодекс, статья 280.1. под названием "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". И в ней сказано (цитирую полностью): "1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, наказываются штрафом в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), наказываются обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет".А президент в России по статье 80 все той же Конституции в первую очередь отвечает "за меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране". Все, круг ответственности замкнулся.И касается это не только Украины или Курил, но и пограничных "терок" с Эстонией, которая не хочет ратифицировать договор о границе, подписанный МИД двух стран в 2014 году, и требует вернуть ей 5% территории, которую Таллинн считает своей. В свое время при демаркации и делимитации возникали такие же проблемы с Казахстаном и Китаем. В 2017 году стало известно о передаче в ходе этого процесса Казахстану небольшого озера Сладкое в Новосибирской области. В 2005 году Китаю было передано несколько земельных участков общей площадью 337 кв. км.Сейчас этот процесс, повторяю, под запретом. И не только в Эстонии это должны знать.В-четвертых, чисто гипотетически Россия может пойти на переговоры о своих территориях только при двух условиях. Либо когда у России появятся добрая воля и стремление к миру, например, по просьбе партнеров и союзников по Глобальному югу и будущему многополярному миру, которым нужны сотрудничество и торговля, а не война.Либо же в результате сокрушительного военного поражения, когда вопросы делимитации и демаркации новых границ будут диктовать победители.Сегодня ничего подобного, ни того, ни другого, нет и в помине. Глобальный юг, в первую очередь Китай понимают, что если Западу удастся нагнуть Россию, то следующим будет новый виток неоколонизации, который коснется и Китая, и всех остальных.Новые переговоры о мире могут стать результатом сложнейших договоренностей, достигнутых не под диктатом или обманом, а на основе равноправного учета интересов всех участников процесса. Это, собственно, и знаменует рождение и утверждение нового многополярного мира, где не будет одного гегемона.Не собирается Россия терпеть и военное поражение. Наоборот – какое-то стремное перемирие в условиях, когда Россия побеждает, обессмыслит саму идею СВО, предназначенную для обеспечения безопасности на украинском направлении, сделает напрасными все жертвы этой войны.Вот кто не понимает или не хочет понимать этого? И с Западом все ясно – вопрос касается российских реалий. Ну а вот с ними все, кажется ясно: и президент Путин, и все его соратники-помощники в один голос заявили: СВО будет доведена до победного конца, а все ее задачи выполнены. А значит, будут и победа, и мир, и земли……Может, правда, статьи Конституции и УК России перевести на английский, чтобы и в Washington Post доперли суть российских законов?Подробнее о том, как в Вашингтоне после выборов президента Трампа складывается отношение к украинскому кризису - в статье "Услышав что члены новой администрации Трампа думают об Украине, в Киеве задумались о переговорах с РФ"

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россия, украина, запад, владимир путин, машков, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, мид, эксклюзив