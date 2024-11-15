https://ukraina.ru/20241115/1058938073.html

Советник главы ДНР: до полного окружения Курахово - считанные километры

Советник главы ДНР: до полного окружения Курахово - считанные километры - 15.11.2024 Украина.ру

Советник главы ДНР: до полного окружения Курахово - считанные километры

Почти половина территории Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится под контролем России. Об этом 15 ноября заявил советник главы региона Пушилина Ян Гагин, передаёт РИА Новости

2024-11-15T13:26

2024-11-15T13:26

2024-11-15T13:26

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По его словам, около половины территории города находится под контролем российских войск. Он также добавил, что в Курахово идут ожесточенные бои.Ранее российские военные паблики сообщили, что украинские военнослужащие предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово. Речь идет, в частности, о Елизаветовке, Ильинке, Анновке и Успеновке."Сообщают о массовом оставлении позиций ВСУ и бегстве из кармана частей ТРО под Курахово", — пишет канал "Шепот фронта", уточняя, что бегут украинские военные по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка и Вознесенка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad добавил, что ДРГ (диверсионно-разведывательная группы) ВС РФ зашли на территорию Черниговской области и установили там российские флаги."ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги. На видео - российские флаги на мосту через реку Судость. Пограничников из Черниговской области противник видимо угнал на мясо на Курский выступ", — говорится в сообщении канала."Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую областьКроме того, власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.Про эвакуацию и продвижение ВС РФ на фронте читайте в материале Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население.

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новости, донецкая народная республика, россия, курахово, ян гагин, денис пушилин, вооруженные силы украины, дрг