Советник главы ДНР: до полного окружения Курахово - считанные километры
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Почти половина территории Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится под контролем России. Об этом 15 ноября заявил советник главы региона Пушилина Ян Гагин, передаёт РИА Новости
По его словам, около половины территории города находится под контролем российских войск. Он также добавил, что в Курахово идут ожесточенные бои.
"Российские военные уже находятся в центре города, до его полного окружения остаются считанные километры", — заявил Гагин.
Ранее российские военные паблики сообщили, что украинские военнослужащие предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово. Речь идет, в частности, о Елизаветовке, Ильинке, Анновке и Успеновке.
"Сообщают о массовом оставлении позиций ВСУ и бегстве из кармана частей ТРО под Курахово", — пишет канал "Шепот фронта", уточняя, что бегут украинские военные по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.
11:51Массово бегут из "кармана" Курахово: очередное промедление с отступлением ВСУ и его ценаУкраинские военнослужащие предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово. Речь идет, в частности, о Елизаветовке, Ильинке, Анновке и Успеновке. Об этом 15 ноября сообщили российские военные паблики
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка и Вознесенка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad добавил, что ДРГ (диверсионно-разведывательная группы) ВС РФ зашли на территорию Черниговской области и установили там российские флаги.
"ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги. На видео - российские флаги на мосту через реку Судость. Пограничников из Черниговской области противник видимо угнал на мясо на Курский выступ", — говорится в сообщении канала.
Кроме того, власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.
Про эвакуацию и продвижение ВС РФ на фронте читайте в материале Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население.