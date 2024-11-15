Окруженные в районе Курахово бойцы ВСУ сдались по требованию РФ - 15.11.2024 Украина.ру
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Окруженные в районе Курахово бойцы ВСУ сдались по требованию РФ
Окруженные в районе Курахово бойцы ВСУ сдались по требованию РФ - 15.11.2024 Украина.ру
Окруженные в районе Курахово бойцы ВСУ сдались по требованию РФ
Окруженных в районе Курахово украинских солдат призвали сдаться с помощью звуковой боевой платформы. Об этом 15 ноября сообщили в телеграм-канале "Народная милиция ДНР"
2024-11-15T10:44
2024-11-15T10:44
новости
курахово
волновахский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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Группа украинских националистов оказалась заблокирована на своей позиции бойцами группировки войск "Центр" при наступлении севернее Курахово.Там подчеркнули, что для украинских солдат есть только один вариант сохранить жизнь — добровольно перейти на сторону России.Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения ВС РФ Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.Старший наводчик РСЗО "Град" с позывным "Саров" в пятницу рассказал РИА Новости, что ВСУ пытаются уйти из Курахово и ряда близлежащих сел. По его словам, связано это, скорее всего, с нехваткой боекомплекта личного состава и морального духа.Накануне областная военная администрация Волновахского района ДНР, созданная украинскими властями, объявила о принудительной эвакуации семей с детьми в 16 населенных пунктах. Эвакуацию объявили из Большой Новоселки, Андреевки, Богатыря, Времовки, Зеленого Кута, Золотой Нивы, Константинополя, Нового Комара, Новоукраинки, Отрадного, Алексеевки, Петропавловки, Разлива, Славянки, Улаклы, Шевченково.Об обстановке у Курахово - в материале ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово на сайте Украина.ру.
курахово
волновахский район
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Новости
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новости, курахово, волновахский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Новости, Курахово, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины

Окруженные в районе Курахово бойцы ВСУ сдались по требованию РФ

10:44 15.11.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкОсвобожденные Народной милицией ДНР территории
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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Окруженных в районе Курахово украинских солдат призвали сдаться с помощью звуковой боевой платформы. Об этом 15 ноября сообщили в телеграм-канале "Народная милиция ДНР"
Группа украинских националистов оказалась заблокирована на своей позиции бойцами группировки войск "Центр" при наступлении севернее Курахово.

"Чтобы избежать бессмысленного кровопролития российские военнослужащие призвали их сложить оружие применив для этого дистанционно-управляемую звуковую платформу. Однако, она была встречена огнём из стрелкового оружия. После этого по окруженной позиции был нанесен удар с помощью артиллерии. После этого, на позицию были сброшены листовки и повторно отправлена звуковая боевая платформа. В результате данных мероприятий украинские военнослужащие одумались и сдались плен Армии России", - говорится в посте.

Там подчеркнули, что для украинских солдат есть только один вариант сохранить жизнь — добровольно перейти на сторону России.
Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения ВС РФ Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
Старший наводчик РСЗО "Град" с позывным "Саров" в пятницу рассказал РИА Новости, что ВСУ пытаются уйти из Курахово и ряда близлежащих сел. По его словам, связано это, скорее всего, с нехваткой боекомплекта личного состава и морального духа.
Накануне областная военная администрация Волновахского района ДНР, созданная украинскими властями, объявила о принудительной эвакуации семей с детьми в 16 населенных пунктах.
Эвакуацию объявили из Большой Новоселки, Андреевки, Богатыря, Времовки, Зеленого Кута, Золотой Нивы, Константинополя, Нового Комара, Новоукраинки, Отрадного, Алексеевки, Петропавловки, Разлива, Славянки, Улаклы, Шевченково.
Об обстановке у Курахово - в материале ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово на сайте Украина.ру.
 
НовостиКураховоВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
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