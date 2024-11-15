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Окруженные в районе Курахово бойцы ВСУ сдались по требованию РФ

Окруженные в районе Курахово бойцы ВСУ сдались по требованию РФ - 15.11.2024 Украина.ру

Окруженные в районе Курахово бойцы ВСУ сдались по требованию РФ

Окруженных в районе Курахово украинских солдат призвали сдаться с помощью звуковой боевой платформы. Об этом 15 ноября сообщили в телеграм-канале "Народная милиция ДНР"

2024-11-15T10:44

2024-11-15T10:44

2024-11-15T10:44

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Группа украинских националистов оказалась заблокирована на своей позиции бойцами группировки войск "Центр" при наступлении севернее Курахово.Там подчеркнули, что для украинских солдат есть только один вариант сохранить жизнь — добровольно перейти на сторону России.Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения ВС РФ Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.Старший наводчик РСЗО "Град" с позывным "Саров" в пятницу рассказал РИА Новости, что ВСУ пытаются уйти из Курахово и ряда близлежащих сел. По его словам, связано это, скорее всего, с нехваткой боекомплекта личного состава и морального духа.Накануне областная военная администрация Волновахского района ДНР, созданная украинскими властями, объявила о принудительной эвакуации семей с детьми в 16 населенных пунктах. Эвакуацию объявили из Большой Новоселки, Андреевки, Богатыря, Времовки, Зеленого Кута, Золотой Нивы, Константинополя, Нового Комара, Новоукраинки, Отрадного, Алексеевки, Петропавловки, Разлива, Славянки, Улаклы, Шевченково.Об обстановке у Курахово - в материале ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово на сайте Украина.ру.

курахово

волновахский район

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новости, курахово, волновахский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины