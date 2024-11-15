"Нужно взять на себя ответственность": глава МИД Чехии дал совет Европе после прихода Трампа к власти - 15.11.2024 Украина.ру
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"Нужно взять на себя ответственность": глава МИД Чехии дал совет Европе после прихода Трампа к власти
"Нужно взять на себя ответственность": глава МИД Чехии дал совет Европе после прихода Трампа к власти - 15.11.2024 Украина.ру
"Нужно взять на себя ответственность": глава МИД Чехии дал совет Европе после прихода Трампа к власти
Европа должна воспринять возвращение Дональда Трампа в Белый дом как возможность взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Об этом заявил на днях чешским изданиям глава МИД Чехии Ян Липавский
2024-11-15T15:02
2024-11-15T15:02
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Он указал, что пока неизвестно, прекратит ли Трамп помощь Украине. Но даже если он это сделает, мгновенно ("как если бы он щелкнул выключателем"), этого не произойдет.Глава чешской дипломатии указал, что сохраняет позитивный настрой.Липавский при этом считает, что Европа должна "быть готова поддерживать США в борьбе с вызовами, исходящими от Китая", если хочет, чтобы те защитили ее от угрозы, которую якобы представляет для европейских стран Россия.По словам Липавского, США всегда были и останутся важнейшим союзником Европы независимо от того, кто находится в Белом доме, поскольку общие интересы и ценности Штатов и европейских стран остаются неизменными. Зимой президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Подробнее о запугивании Запада Россией - в материале Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы на сайте Украина.ру.
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новости, европа, дональд трамп, владимир путин, сша, россия, мид, нато
Новости, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия, МИД, НАТО

"Нужно взять на себя ответственность": глава МИД Чехии дал совет Европе после прихода Трампа к власти

15:02 15.11.2024
 
© СС0, PixabayЧехия флаг
Чехия флаг
© СС0, Pixabay
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Европа должна воспринять возвращение Дональда Трампа в Белый дом как возможность взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Об этом заявил на днях чешским изданиям глава МИД Чехии Ян Липавский
Он указал, что пока неизвестно, прекратит ли Трамп помощь Украине. Но даже если он это сделает, мгновенно ("как если бы он щелкнул выключателем"), этого не произойдет.
Глава чешской дипломатии указал, что сохраняет позитивный настрой.
"Всегда нужно готовиться ко всем сценариям, поэтому я говорю о том, что Европа должна больше инвестировать в оборону. <...> Европа должна воспринять смену президента США как возможность взять на себя больше ответственности за собственную безопасность", - призвал министр.
Липавский при этом считает, что Европа должна "быть готова поддерживать США в борьбе с вызовами, исходящими от Китая", если хочет, чтобы те защитили ее от угрозы, которую якобы представляет для европейских стран Россия.
По словам Липавского, США всегда были и останутся важнейшим союзником Европы независимо от того, кто находится в Белом доме, поскольку общие интересы и ценности Штатов и европейских стран остаются неизменными.
Зимой президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Подробнее о запугивании Запада Россией - в материале Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы на сайте Украина.ру.
 
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